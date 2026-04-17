SMC Arbitrage Score PRO MT5

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SMC Arbitrage Score PRO MT5 — трикутний кореляційний інтелект

SMC Arbitrage Score PRO — це професійний математичний механізм для MetaTrader 5, розроблений для виявлення неефективності ринку за допомогою трикутного арбітражу . На відміну від стандартних індикаторів, які спираються на історію цін у минулому, цей інструмент розраховує «справедливу вартість» валютних триплетів у режимі реального часу для виявлення інституційних дисбалансів та «прихованих» потоків ліквідності.

Математика трикутного арбітражу

Індикатор одночасно відстежує до 25 валютних трикутників (наприклад, EURUSD - GBPUSD - EURGBP). Згідно із законом трикутної рівноваги, ціна крос-пари повинна суворо відповідати співвідношенню двох основних пар. Коли виникає розбіжність (дельта %), індикатор сигналізує про потенційний рух до повернення до середнього значення, визначаючи точний момент, коли ринок «розсинхронізований».

Основна функціональність та інтерактивний інтерфейс

  • Механізм арбітражного скорингу: об'єднує всі активні трикутні відхилення в одне значення SCORE .

  • Монітор дельта-відхилення в реальному часі: відображає панель інструментів у реальному часі з відсотковими відхиленнями для кожного відстежуваного трикутника.

  • Інституційна система "FIX" та тестування: Професійні ручні кнопки ( FIX 1 / FIX -1 ) виконують дві важливі функції:

    1. Діагностика системи: Вони дозволяють миттєво перевірити, як PRO Executor сприймає та реагує на сигнал SCORE , не чекаючи на реальне налаштування трикутного арбітражу.

    2. Контроль спрямованого зміщення: Збільшуючи поріг у виконавці та активуючи кнопку "FIX" на індикаторі, ви можете обмежити систему торгівлею лише в одному конкретному напрямку . Це важливо для захисту вашого капіталу під час сильних трендових рухів або певних новинних подій.

  • Вихід сигналу на основі об'єктів: усі дані передаються через об'єкти графіків, що забезпечує мілісекундний зв'язок з автоматизованими торговими системами.

  • Оптимізація білого фону: висококонтрастний інтерфейс користувача, розроблений для білих тем терміналу, щоб забезпечити професійну торгівлю без втоми.

Технічні параметри (вхідні дані)

  • Inp_TF: Часовий проміжок для розрахунку дельти ціни закриття.

  • Inp_Max_Triangles: Обмежує кількість оброблюваних трикутників для оптимізації продуктивності процесора.

  • Inp_Row_Threshold: Індивідуальна чутливість для відхилення кожного трикутника.

  • Inp_Score_Threshold: Глобальний поріг, необхідний для генерації торгового сигналу.

  • Inp_Header_Clr: Настроювана кольорова схема для професійної панелі інструментів.

⚠️ Важливо: Політика оптимізації та демоверсій

  • No Universal Settings: There are no "set-and-forget" parameters. You must manually calibrate thresholds for each specific currency group and market volatility.

  • Demo Verification: Before live trading, you are required to achieve positive metrics on a Demo Account. If the system underperforms, it indicates a need for recalibration of the Score and Delta inputs.

🚀 Synergy: Reach Peak Performance with PRO Executor

This indicator serves as the "SMC Brain." To capture fleeting arbitrage windows before they close, it is designed to work in perfect synchronization with the Smart Logic Executor PRO.

Why you need the PRO Executor:

  1. Instant Capture: Opens trades the millisecond the SCORE threshold is reached.

  2. Structural Management: Combines arbitrage signals with Smart Money structural Stop-Loss and Take-Profit.

  3. Advanced Protection: Money-based Break-Even and Multi-Magic dashboard management.

👉 Get Smart Logic Executor PRO here: https://www.mql5.com/en/market/product/172714

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SMC Arbitrage Score PRO MT5 — Інтелект трикутної кореляції

SMC Arbitrage Score PRO — це професійний математичний двигун для MetaTrader 5, розроблений для виявлення ринкової неефективності за допомогою трикутного арбітражу. На відміну від звичайних індикаторів, що базуються на минулій ціні, цей інструмент обчислює "справедливу вартість" валютних трійок у реальному часі, ідентифікуючи інституційні дисбаланси.

Математика трикутного арбітражу

Індикатор одночасно моніторить до 25 валютних трикутників (наприклад, EURUSD - GBPUSD - EURGBP). Згідно з законом трикутної рівноваги, ціна крос-курсу має суворо відповідати відношенню двох мажорних пар. Коли виникає розходження (Дельта %), індикатор сигналізує про момент, коли ринок втрачає синхронізацію, відкриваючи можливість для входу.

Ключовий функціонал та інтерфейс

  • Двигун арбітражного скорингу: Агрегує всі активні відхилення трикутників у єдиний показник SCORE.

  • Монітор Дельти в реальному часі: Інтерактивне табло, що відображає точне відсоткове відхилення по кожному трикутнику.

  • Система інституційної фіксації (FIX) та тестування: Професійні кнопки (FIX 1 / FIX -1) виконують дві критично важливі функції:

    1. Діагностика системи: Вони дають можливість миттєво протестувати, як PRO Executor бачить та реагує на сигнал SCORE, не чекаючи появи реального сигналу від валютних трикутників.

    2. Контроль напрямку торгівлі: Шляхом збільшення порогу в Екзекуторі та натискання кнопки "FIX" на індикаторі, ви можете налаштувати систему на торгівлю лише в одному конкретному напрямку. Це дозволяє гнучко підлаштовуватися під ринковий контекст та уникати небажаних входів проти тренду.

  • Об'єктна передача сигналу: Усі дані транслюються через графічні об'єкти, що забезпечує мілісекундну взаємодію з автоматизованими системами.

  • Оптимізація під білий фон: Спеціально підібрана кольорова схема та шрифт Courier New для максимальної чіткості даних.

Технічні налаштування (Inputs)

  • Inp_TF: Таймфрейм для розрахунку дельти цін закриття.

  • Inp_Max_Triangles: Обмеження кількості трикутників для оптимізації навантаження на процесор.

  • Inp_Row_Threshold: Чутливість відхилення для кожного окремого трикутника.

  • Inp_Score_Threshold: Загальний поріг, необхідний для формування сигналу на вхід.

  • Inp_Header_Clr: Налаштування кольору заголовка професійної панелі.

⚠️ Важливо: Політика оптимізації та тестування

  • Без універсальних налаштувань: Параметри потрібно підбирати індивідуально під кожну валютну групу та поточну волатильність.

  • Обов'язкове Демо: Перед використанням на реальному рахунку ви зобов'язані отримати стабільні результати на демо-рахунку. Якщо система не видає очікуваний результат — перегляньте ваші налаштування порогів Score та Delta.

🚀 Синергія: Максимальний результат із PRO Executor

Індикатор — це "SMC Мозок". Щоб встигнути за миттєвими арбітражними можливостями, він створений для роботи в ідеальній синхронізації з Smart Logic Executor PRO.

Чому PRO Executor необхідний:

  1. Миттєва реакція: Відкриття угоди в ту ж мілісекунду, коли SCORE досягає порогу.

  2. Структурний менеджмент: Поєднання арбітражних сигналів зі структурними Stop-Loss та Take-Profit за концепцією Smart Money.

  3. Професійний захист: Грошовий безубиток та панель керування всіма ордерами Multi-Magic.

👉 Придбати Smart Logic Executor PRO: https://www.mql5.com/en/market/product/172714


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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