SMC Arbitrage Score PRO MT5 — трикутний кореляційний інтелект

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SMC Arbitrage Score PRO — це професійний математичний механізм для MetaTrader 5, розроблений для виявлення неефективності ринку за допомогою трикутного арбітражу . На відміну від стандартних індикаторів, які спираються на історію цін у минулому, цей інструмент розраховує «справедливу вартість» валютних триплетів у режимі реального часу для виявлення інституційних дисбалансів та «прихованих» потоків ліквідності.

Математика трикутного арбітражу

Індикатор одночасно відстежує до 25 валютних трикутників (наприклад, EURUSD - GBPUSD - EURGBP). Згідно із законом трикутної рівноваги, ціна крос-пари повинна суворо відповідати співвідношенню двох основних пар. Коли виникає розбіжність (дельта %), індикатор сигналізує про потенційний рух до повернення до середнього значення, визначаючи точний момент, коли ринок «розсинхронізований».

Основна функціональність та інтерактивний інтерфейс

Механізм арбітражного скорингу: об'єднує всі активні трикутні відхилення в одне значення SCORE .

Монітор дельта-відхилення в реальному часі: відображає панель інструментів у реальному часі з відсотковими відхиленнями для кожного відстежуваного трикутника.

Інституційна система "FIX" та тестування: Професійні ручні кнопки ( FIX 1 / FIX -1 ) виконують дві важливі функції: Діагностика системи: Вони дозволяють миттєво перевірити, як PRO Executor сприймає та реагує на сигнал SCORE , не чекаючи на реальне налаштування трикутного арбітражу. Контроль спрямованого зміщення: Збільшуючи поріг у виконавці та активуючи кнопку "FIX" на індикаторі, ви можете обмежити систему торгівлею лише в одному конкретному напрямку . Це важливо для захисту вашого капіталу під час сильних трендових рухів або певних новинних подій.

Вихід сигналу на основі об'єктів: усі дані передаються через об'єкти графіків, що забезпечує мілісекундний зв'язок з автоматизованими торговими системами.

Оптимізація білого фону: висококонтрастний інтерфейс користувача, розроблений для білих тем терміналу, щоб забезпечити професійну торгівлю без втоми.

Технічні параметри (вхідні дані)

Inp_TF: Часовий проміжок для розрахунку дельти ціни закриття.

Inp_Max_Triangles: Обмежує кількість оброблюваних трикутників для оптимізації продуктивності процесора.

Inp_Row_Threshold: Індивідуальна чутливість для відхилення кожного трикутника.

Inp_Score_Threshold: Глобальний поріг, необхідний для генерації торгового сигналу.

Inp_Header_Clr: Настроювана кольорова схема для професійної панелі інструментів.

⚠️ Важливо: Політика оптимізації та демоверсій

No Universal Settings: There are no "set-and-forget" parameters. You must manually calibrate thresholds for each specific currency group and market volatility.

Demo Verification: Before live trading, you are required to achieve positive metrics on a Demo Account. If the system underperforms, it indicates a need for recalibration of the Score and Delta inputs.

🚀 Synergy: Reach Peak Performance with PRO Executor

This indicator serves as the "SMC Brain." To capture fleeting arbitrage windows before they close, it is designed to work in perfect synchronization with the Smart Logic Executor PRO.

Why you need the PRO Executor:

Instant Capture: Opens trades the millisecond the SCORE threshold is reached. Structural Management: Combines arbitrage signals with Smart Money structural Stop-Loss and Take-Profit. Advanced Protection: Money-based Break-Even and Multi-Magic dashboard management.

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SMC Arbitrage Score PRO MT5 — Інтелект трикутної кореляції

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SMC Arbitrage Score PRO — це професійний математичний двигун для MetaTrader 5, розроблений для виявлення ринкової неефективності за допомогою трикутного арбітражу. На відміну від звичайних індикаторів, що базуються на минулій ціні, цей інструмент обчислює "справедливу вартість" валютних трійок у реальному часі, ідентифікуючи інституційні дисбаланси.

Математика трикутного арбітражу

Індикатор одночасно моніторить до 25 валютних трикутників (наприклад, EURUSD - GBPUSD - EURGBP). Згідно з законом трикутної рівноваги, ціна крос-курсу має суворо відповідати відношенню двох мажорних пар. Коли виникає розходження (Дельта %), індикатор сигналізує про момент, коли ринок втрачає синхронізацію, відкриваючи можливість для входу.

Ключовий функціонал та інтерфейс

Двигун арбітражного скорингу: Агрегує всі активні відхилення трикутників у єдиний показник SCORE .

Монітор Дельти в реальному часі: Інтерактивне табло, що відображає точне відсоткове відхилення по кожному трикутнику.

Система інституційної фіксації (FIX) та тестування: Професійні кнопки ( FIX 1 / FIX -1 ) виконують дві критично важливі функції: Діагностика системи: Вони дають можливість миттєво протестувати, як PRO Executor бачить та реагує на сигнал SCORE , не чекаючи появи реального сигналу від валютних трикутників. Контроль напрямку торгівлі: Шляхом збільшення порогу в Екзекуторі та натискання кнопки "FIX" на індикаторі, ви можете налаштувати систему на торгівлю лише в одному конкретному напрямку . Це дозволяє гнучко підлаштовуватися під ринковий контекст та уникати небажаних входів проти тренду.

Об'єктна передача сигналу: Усі дані транслюються через графічні об'єкти, що забезпечує мілісекундну взаємодію з автоматизованими системами.

Оптимізація під білий фон: Спеціально підібрана кольорова схема та шрифт Courier New для максимальної чіткості даних.

Технічні налаштування (Inputs)

Inp_TF: Таймфрейм для розрахунку дельти цін закриття.

Inp_Max_Triangles: Обмеження кількості трикутників для оптимізації навантаження на процесор.

Inp_Row_Threshold: Чутливість відхилення для кожного окремого трикутника.

Inp_Score_Threshold: Загальний поріг, необхідний для формування сигналу на вхід.

Inp_Header_Clr: Налаштування кольору заголовка професійної панелі.

⚠️ Важливо: Політика оптимізації та тестування

Без універсальних налаштувань: Параметри потрібно підбирати індивідуально під кожну валютну групу та поточну волатильність.

Обов'язкове Демо: Перед використанням на реальному рахунку ви зобов'язані отримати стабільні результати на демо-рахунку. Якщо система не видає очікуваний результат — перегляньте ваші налаштування порогів Score та Delta.

🚀 Синергія: Максимальний результат із PRO Executor

Індикатор — це "SMC Мозок". Щоб встигнути за миттєвими арбітражними можливостями, він створений для роботи в ідеальній синхронізації з Smart Logic Executor PRO.

Чому PRO Executor необхідний:

Миттєва реакція: Відкриття угоди в ту ж мілісекунду, коли SCORE досягає порогу. Структурний менеджмент: Поєднання арбітражних сигналів зі структурними Stop-Loss та Take-Profit за концепцією Smart Money. Професійний захист: Грошовий безубиток та панель керування всіма ордерами Multi-Magic.

👉 Придбати Smart Logic Executor PRO: https://www.mql5.com/en/market/product/172714