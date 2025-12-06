Market Intelligence Hub Pro

Market Intelligence Hub
contattatemi per ricevere template da usare conAI

Descrizione generale
Market Intelligence Hub è un indicatore professionale di analisi multi-asset progettato per MetaTrader 5.
Trasforma la complessità dei mercati globali in una visione operativa chiara e sintetica, utile sia per trader discrezionali che per analisti quantitativi.
Monitora oltre 25 strumenti suddivisi in cinque categorie chiave (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) e fornisce un quadro completo del sentiment di mercato in tempo reale.

Compatibilità degli Assets: Analisi di livello istituzionale calibrata esclusivamente per i mercati FX (Forex).

  • Supportati: Coppie e cross contenenti EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.

  • Componenti Tecnici: Funzionano universalmente (su qualsiasi asset).

  • Componenti Fondamentali - Analisi di Regime: Richiedono l'utilizzo di coppie FX.

Caratteristiche principali

  • Conviction Score (0–100%)
    Valuta la qualità del contesto operativo combinando cinque fattori principali: Technical, Confidence, Regime, Volatility e Breadth.

  • Anomaly Detection
    Identifica incoerenze strutturali tra asset difensivi e asset rischiosi, segnalando contraddizioni di mercato.

  • Live Pulse
    Analizza la dinamica intraday rispetto alla chiusura D1, applicando uno smoothing anti-rumore per una lettura più stabile.

  • Regime Classification
    Classifica il mercato in sette stati distinti, da Strong Risk-On a Strong Risk-Off.

  • Percentile System
    Mostra la posizione di ogni asset rispetto ai precedenti 20 periodi, con codifica cromatica per un’immediata interpretazione.

  • Current Bias
    Fornisce una raccomandazione direzionale sintetica basata sul contesto complessivo.

  • Notifiche configurabili
    Avvisa l’utente tramite popup o push notification quando vengono rilevati segnali significativi.

Struttura della Dashboard

La dashboard integra tre sezioni principali:

  1. Technical Dashboard – Analisi tecnica, volatilità, pressione e convinzione del setup.

  2. Market Context (D1) – Panoramica macro di USD, EUR, risk e safe assets con percentili e sparkline.

  3. Live Pulse – Dati intraday aggiornati in tempo reale rispetto alla chiusura precedente.

Ogni componente è disegnato per garantire massima leggibilità, chiarezza visiva e supporto a interpretazioni automatizzate.

Impostazioni configurabili

  • Timeframe consigliato: H1 o superiori

  • Aggiornamento: Real-time con ottimizzazione CPU (<5%)

  • Compatibilità: Tutti i principali asset FX, metalli e indici

  • Personalizzazione: Liste di asset modificabili per ogni categoria (USD, EUR, Safe, Risk, Volatility

DROPDOWN SELECTOR E BACKGROUND SCANNER

DROPDOWN SYMBOL SELECTOR
Cambia simbolo direttamente dalla dashboard senza toccare il grafico MT5. 
Click su "Symbol" nel pannello tecnico, seleziona dalla lista (fino a 40 simboli dalla Market Watch),
 il grafico cambia automaticamente e i dati si aggiornano istantaneamente. 

BACKGROUND SCANNER
Monitora fino a 20 simboli contemporaneamente in background. 
Quando un simbolo raggiunge Conviction maggiore o uguale a 70%, ricevi alert automatici su desktop e mobile (push notification). 
Scan ogni 60 secondi, cooldown 5 minuti per simbolo per evitare spam.
Non perdi più opportunità su simboli non visualizzati.

VANTAGGI
Nessun cambio manuale tra grafici. 
Alert automatici anche quando il grafico non è aperto. 
Workflow ottimizzato per analisi multi-simbolo. 
Impatto minimo sulle performance.

REQUISITI
Simboli in Market Watch (auto-rilevati). 
Push notifications opzionali (configurazione MT5). 

Integrazione con AI (facoltativa ma consigliata)

Market Intelligence Hub può essere utilizzato insieme a un assistente di analisi AI tramite il file AI.md incluso.
Questo permette di estendere l’interpretazione dei dati, migliorando progressivamente l’accuratezza analitica grazie al feedback dell’utente.
L’IA agisce come interprete delle informazioni fornite dalla dashboard, aiutando a riconoscere pattern complessi e contraddizioni nascoste.

Guida e risorse incluse

Il pacchetto comprende:

  • L’indicatore Market_Intelligence_Hub.mq5

  • La Guida completa (HTML) con istruzioni dettagliate

  • Il Template AI.md per l’integrazione con sistemi di analisi automatizzata

Per assistenza o chiarimenti, utilizza la chat interna di MQL5.

Avvertenze operative

Market Intelligence Hub è uno strumento di analisi avanzata, non un sistema di trading automatico.
Si consiglia di:

  • Effettuare sempre test preliminari su dati storici (Backtest).

  • Evitare operatività in presenza di anomalie segnalate.

  • Utilizzare la dashboard come base decisionale integrata con la propria strategia di trading e gestione del rischio.

Specifiche tecniche

  • Categoria: Technical Indicators / Multi-Asset Analysis

  • Compatibilità: MetaTrader 5

  • Asset monitorati: 25+ (personalizzabili)

  • Aggiornamento: ogni 5 tick

Filosofia operativa

“La decisione migliore è quella che nasce da una visione completa del mercato.”
    ProPinoSoftware Team


Recommended products
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicators
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Am
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicators
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicators
Go with the trend. Yes, wait for the entry signal, whether buy or sell, on a 15-minute frame, and check the signal if it appears on a 30-minute frame (sometimes it takes an hour or more for the signal to appear. You can return to the 15-minute frame and return to the 30-minute frame, and repeat this until the main signal appears for you. If the signal appears on the 30-minute frame, enter with the price and profit is taken when the drawing line changes, profit is booked, or when an opposite sig
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicators
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
FREE
Arrow Trends
Saad Janah
Indicators
Arrow Trends – Clear Trade Entry Signals for MetaTrader 5 Arrow Trends is a professional arrow indicator for MetaTrader 5 designed to provide trade entry signals in the direction of the prevailing trend. Whether you are scalping, day trading, or swing trading, Arrow Trends helps you identify strong opportunities. Key Features: Non-Repainting Signals: Once an arrow appears, it never disappears. Trend-Focused Entries: Signals align with the dominant market direction. Multi-Timeframe Ready: From 1-
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicators
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicators
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicators
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicators
CS Bollinger is a signal indicator based on Bollinger Bands, designed for the rapid identification of key support and resistance levels with visual trading signals. Thanks to an improved level-switching logic, the indicator automatically adjusts levels on the chart, displaying signal arrows when a price reversal is confirmed. This helps traders quickly identify favorable moments for entering and exiting the market. The indicator offers flexible settings that allow it to be adapted to an individu
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicators
Was: $69  Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor Mo
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicators
It is very easy to use the Fibrillar indicator, since the simplest is to look at the chart and act according to the indications of the colored arrows. The algorithm takes into account the measurement of prices, and this method also focuses on measuring each of the price drops (H / C, H / O, LC, LO) - which gives more detailed information, but also more averaged. When calculating this indicator, logarithmic gains are first calculated at the closing price, which allows you to filter out the tren
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indicators
RSI Arrows Professional v1.00 Advanced Technical Indicator for MetaTrader 5 Overview RSI Arrows Professional is a sophisticated technical indicator that combines the power of the traditional RSI (Relative Strength Index) with an intelligent directional signal system. Designed specifically for traders looking to identify optimal entry and exit points in the market, this indicator implements conservative trading strategies based on momentum analysis. Key Features Conservative Signal Strategy
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicators
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT5 Automatically set precise TP and SL price levels on any trade ️ Works with all pairs and EAs, filter by symbol or magic number This Expert Advisor lets you define and apply exact Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels to your trades using direct price values (e.g., 1.12345 on EURUSD). No points, no pips. Just clean, accurate trade management across all orders or filtered by chart or magic number. Key Features: Instantly modify T
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Indicators
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
Exclusive Bollinger MT5
Evgeny Belyaev
2.67 (3)
Indicators
Exclusive Bollinger is a professional indicator based on the popular Bollinger Bands indicator and provided with an advanced algorithm. Unlike the standard Bollinger , my Exclusive Bollinger provides better signals and is equipped with flexible settings allowing traders to adjust this indicator to their trading style. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal. Exclusive Bollinger for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicators
Volume Structure Nexus MT5 Volume Structure Nexus is an advanced indicator that combines institutional volume analysis with market structure analysis for MetaTrader 5. This tool provides a complete view of volume behavior and price structure. Key Features Advanced Volume Analysis - Detection of significant accumulations and distributions - Real-time volume flow analysis - Institutional volume indicators Market Structure Analysis - Identification of important structural patterns - Volume-base
Stochastic Cross Arrow
Genesis Hafalla
Indicators
Stochastic Cross Arrow  is an indicator that automatically places arrow when stochastic K and D line crosses each other on a certain level. Buffer Guide For Developers: Buffer 0 =Buy Arrow Buffer 1 =Sell Arrow Inputs: ---Stochastic Settings--- %K  - %K value. %D  - %D value. Slowing  - Slowing value . Stochistic Method   -  Moving Average method. It can be any of enumeration values.  Newbar - arrow only appear on new bar. Buy_Msgs - type info message when buy arrow appears. Sell Msgs - type info
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
Indicators
The Range Filtered AlgoAlpha is a technical analysis tool designed to help identify potential trading opportunities by analyzing market volatility. This Metatrader adaptation of AlgoAlpha's original TradingView indicator combines several analytical methods to provide visual market assessments. Technical Features Utilizes Kalman filtering for price smoothing Incorporates ATR-based bands for volatility measurement Includes Supertrend elements for trend analysis Provides visual signals through col
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicators
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Experts
The Supply and Demand EA is a powerful trading assistant that automates buy and sell decisions based on market signals like RSI and MACD. It manages your trades with smart stop-loss, take-profit, and trailing features to protect your profits. With customizable settings and session-based trading, it simplifies your strategy, eliminates emotions, and keeps you in control. Perfect for traders looking for a reliable, hands-free trading solution!
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicators
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicators
Currency RSI Scalper MT5   -is a professional indicator based on the popular Relative Strength Index (RSI) indicator. This product is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard RSI, these levels are static and do not change. This allows Currency RSI Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely manner and avoid sitting at
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.65 (55)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 For the serious trader: Approach Gold trading with a structured, data-driven methodology that combines multiple market analysis factors. This tool is built to support your Gold trading analysis. Limited Price Opportunity This is a chance to own Gold Sniper Scalper Pro before the price increases. The product price will increase by $50 after every 10 subsequent purchases. Final Price: $498 Features That Define Your Analytical
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicators
Unlock the Power of Trends Trading with the Trend Screener Indicator: Your Ultimate Trend Trading Solution powered by Fuzzy Logic and Multi-Currencies System! Elevate your trading game with the Trend Screener, the revolutionary trend indicator designed to transform your Metatrader into a powerful Trend Analyzer. This comprehensive tool leverages fuzzy logic and integrates over 13 premium features and three trading strategies, offering unmatched precision and versatility. LIMITED TIME OFFER : Tre
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicators
We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicators
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicators
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . Online course, user manual and demo. The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focus
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicators
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicators
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicators
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicators
Matrix Arrow Indicator MT5  is a unique 10 in 1 trend following   100% non-repainting  multi-timeframe indicator that can be used on all symbols/instruments:   forex,   commodities,   cryptocurrencies,   indices,   stocks .  Matrix Arrow Indicator MT5  will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX) Commodity Channel Index (CCI) Classic Heiken Ashi candles Moving Average
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicators
TPSproTrend PRO identifies the moment when the market actually changes direction and forms an entry point at the beginning of the move. You enter the market when the price is just starting to move, and not after the movement has already taken place.   Indicator       It doesn't redraw signals and automatically displays entry points, Stop Loss, and Take Profit, making trading clear, visual, and structured. INSTRUCTIONS RUS   -   MT4 VERSION Main advantages Signals without redrawing.   All signal
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an indicator for MetaTrader 5 that automates the analysis of market structure and ICT / Smart Money concepts. It does not open or manage any trades: it is a visual analysis tool , not a trading robot. What the indicator shows The indicator scans the chart and highlights the following information: Market structure: significant swings, HH, HL, LH, LL Breaks of structure: Break of Structure (BOS) and Change of
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicators
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
More from author
HA Heikin Ashi
Giuseppe Papa
5 (1)
Indicators
L'indicatore "Heikin Ashi" è stato progettato per migliorare l'analisi dei grafici finanziari con un sistema di candele Heikin Ashi. Le candele Heikin Ashi sono un metodo avanzato per visualizzare il prezzo, che aiuta a filtrare il rumore del mercato, rendendo più chiara l'interpretazione dei trend e migliorando la qualità delle decisioni di trading. Questo indicatore consente di visualizzare le candele Heikin Ashi al posto delle candele giapponesi tradizionali, rendendo l'analisi grafica più pu
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicators
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
FREE
RealTrend
Giuseppe Papa
Experts
To get started, subscribe to the RealTrend Telegram channel. t.me/RealTrendFree RealTrend is an EA that facilitates trading for expert users. The user's aim is to identify the right business trend and let RealTrend suggest the placement of pending orders in strategic points where the price will retrace and then continue its trend. RealTrend is very simple to use and includes a single user-defined stoploss input and an intuitive chart panel. The takeprofit is placed directly by the Bot. risk l
FREE
Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicators
Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:   Caratteristiche principali:   Heikin Ashi RSI Normalizzato Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50 Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum   Stocastico Modificato %K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50 Opzion
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Indicators
Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.  Caratteristiche principali: Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni Oscillatore fluid
FREE
Pivot High Low TrendLine Pro
Giuseppe Papa
Indicators
Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.  Caratteristiche principali:   Trendline Automatiche : Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato. Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Brok
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Indicators
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente , visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.   Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)   Trend rialzista (slope ≥ +3) Si può acquistare in due modi: Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa). Quando il prezzo supera la linea centrale del
Support Resistance Zone
Giuseppe Papa
Indicators
Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi , mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.   Caratteristiche principali   3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)   Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente   Colori personalizzabili per ciascun timeframe   Etichette automatiche con indicazi
Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro
Giuseppe Papa
Indicators
THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica. Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend , rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.  Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?  In un solo indicatore integra più metod
ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
Giuseppe Papa
Indicators
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello , colorato in base alla direzione del trend. I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.  Caratteristiche principali: RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista). Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicators
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Filter:
No reviews
Reply to review