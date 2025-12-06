Market Intelligence Hub Pro

Market Intelligence Hub
contattatemi per ricevere template da usare conAI

Descrizione generale
Market Intelligence Hub è un indicatore professionale di analisi multi-asset progettato per MetaTrader 5.
Trasforma la complessità dei mercati globali in una visione operativa chiara e sintetica, utile sia per trader discrezionali che per analisti quantitativi.
Monitora oltre 25 strumenti suddivisi in cinque categorie chiave (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) e fornisce un quadro completo del sentiment di mercato in tempo reale.

Compatibilità degli Assets: Analisi di livello istituzionale calibrata esclusivamente per i mercati FX (Forex).

  • Supportati: Coppie e cross contenenti EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.

  • Componenti Tecnici: Funzionano universalmente (su qualsiasi asset).

  • Componenti Fondamentali - Analisi di Regime: Richiedono l'utilizzo di coppie FX.

Caratteristiche principali

  • Conviction Score (0–100%)
    Valuta la qualità del contesto operativo combinando cinque fattori principali: Technical, Confidence, Regime, Volatility e Breadth.

  • Anomaly Detection
    Identifica incoerenze strutturali tra asset difensivi e asset rischiosi, segnalando contraddizioni di mercato.

  • Live Pulse
    Analizza la dinamica intraday rispetto alla chiusura D1, applicando uno smoothing anti-rumore per una lettura più stabile.

  • Regime Classification
    Classifica il mercato in sette stati distinti, da Strong Risk-On a Strong Risk-Off.

  • Percentile System
    Mostra la posizione di ogni asset rispetto ai precedenti 20 periodi, con codifica cromatica per un’immediata interpretazione.

  • Current Bias
    Fornisce una raccomandazione direzionale sintetica basata sul contesto complessivo.

  • Notifiche configurabili
    Avvisa l’utente tramite popup o push notification quando vengono rilevati segnali significativi.

Struttura della Dashboard

La dashboard integra tre sezioni principali:

  1. Technical Dashboard – Analisi tecnica, volatilità, pressione e convinzione del setup.

  2. Market Context (D1) – Panoramica macro di USD, EUR, risk e safe assets con percentili e sparkline.

  3. Live Pulse – Dati intraday aggiornati in tempo reale rispetto alla chiusura precedente.

Ogni componente è disegnato per garantire massima leggibilità, chiarezza visiva e supporto a interpretazioni automatizzate.

Impostazioni configurabili

  • Timeframe consigliato: H1 o superiori

  • Aggiornamento: Real-time con ottimizzazione CPU (<5%)

  • Compatibilità: Tutti i principali asset FX, metalli e indici

  • Personalizzazione: Liste di asset modificabili per ogni categoria (USD, EUR, Safe, Risk, Volatility

DROPDOWN SELECTOR E BACKGROUND SCANNER

DROPDOWN SYMBOL SELECTOR
Cambia simbolo direttamente dalla dashboard senza toccare il grafico MT5. 
Click su "Symbol" nel pannello tecnico, seleziona dalla lista (fino a 40 simboli dalla Market Watch),
 il grafico cambia automaticamente e i dati si aggiornano istantaneamente. 

BACKGROUND SCANNER
Monitora fino a 20 simboli contemporaneamente in background. 
Quando un simbolo raggiunge Conviction maggiore o uguale a 70%, ricevi alert automatici su desktop e mobile (push notification). 
Scan ogni 60 secondi, cooldown 5 minuti per simbolo per evitare spam.
Non perdi più opportunità su simboli non visualizzati.

VANTAGGI
Nessun cambio manuale tra grafici. 
Alert automatici anche quando il grafico non è aperto. 
Workflow ottimizzato per analisi multi-simbolo. 
Impatto minimo sulle performance.

REQUISITI
Simboli in Market Watch (auto-rilevati). 
Push notifications opzionali (configurazione MT5). 

Integrazione con AI (facoltativa ma consigliata)

Market Intelligence Hub può essere utilizzato insieme a un assistente di analisi AI tramite il file AI.md incluso.
Questo permette di estendere l’interpretazione dei dati, migliorando progressivamente l’accuratezza analitica grazie al feedback dell’utente.
L’IA agisce come interprete delle informazioni fornite dalla dashboard, aiutando a riconoscere pattern complessi e contraddizioni nascoste.

Guida e risorse incluse

Il pacchetto comprende:

  • L’indicatore Market_Intelligence_Hub.mq5

  • La Guida completa (HTML) con istruzioni dettagliate

  • Il Template AI.md per l’integrazione con sistemi di analisi automatizzata

Per assistenza o chiarimenti, utilizza la chat interna di MQL5.

Avvertenze operative

Market Intelligence Hub è uno strumento di analisi avanzata, non un sistema di trading automatico.
Si consiglia di:

  • Effettuare sempre test preliminari su dati storici (Backtest).

  • Evitare operatività in presenza di anomalie segnalate.

  • Utilizzare la dashboard come base decisionale integrata con la propria strategia di trading e gestione del rischio.

Specifiche tecniche

  • Categoria: Technical Indicators / Multi-Asset Analysis

  • Compatibilità: MetaTrader 5

  • Asset monitorati: 25+ (personalizzabili)

  • Aggiornamento: ogni 5 tick

Filosofia operativa

“La decisione migliore è quella che nasce da una visione completa del mercato.”
    ProPinoSoftware Team


Yazarın diğer ürünleri
HA Heikin Ashi
Giuseppe Papa
5 (1)
Göstergeler
L'indicatore "Heikin Ashi" è stato progettato per migliorare l'analisi dei grafici finanziari con un sistema di candele Heikin Ashi. Le candele Heikin Ashi sono un metodo avanzato per visualizzare il prezzo, che aiuta a filtrare il rumore del mercato, rendendo più chiara l'interpretazione dei trend e migliorando la qualità delle decisioni di trading. Questo indicatore consente di visualizzare le candele Heikin Ashi al posto delle candele giapponesi tradizionali, rendendo l'analisi grafica più pu
FREE
Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:   Caratteristiche principali:   Heikin Ashi RSI Normalizzato Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50 Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum   Stocastico Modificato %K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50 Opzion
QuadSystemMaster 2
Giuseppe Papa
Göstergeler
QuadSystemMaster è un sistema di trading avanzato che combina quattro strategie indipendenti e complementari su diversi timeframe (H4, H1, M5). Il sistema offre un’interfaccia operativa chiara, gestione dei setup in tempo reale e un completo modulo di risk management automatico. 1. Strategie Integrate 1) EMA Pullback (H4) Opera le continuazioni di trend dopo ritracciamenti tecnici regolari. 2) Range Breakout (H4) Identifica e sfrutta le rotture di fasi di consolidamento con conferme tecniche. 3)
FREE
Market Intelligence Hub
Giuseppe Papa
5 (1)
Göstergeler
Market Intelligence Hub contattatemi per ricevere template da usare conAI Descrizione generale Market Intelligence Hub è un indicatore professionale di analisi multi-asset progettato per MetaTrader 5. Trasforma la complessità dei mercati globali in una visione operativa chiara e sintetica, utile sia per trader discrezionali che per analisti quantitativi. Monitora oltre 25 strumenti suddivisi in cinque categorie chiave (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) e fornisce un quadro completo
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Göstergeler
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
FREE
RealTrend
Giuseppe Papa
Uzman Danışmanlar
To get started, subscribe to the RealTrend Telegram channel. t.me/RealTrendFree RealTrend is an EA that facilitates trading for expert users. The user's aim is to identify the right business trend and let RealTrend suggest the placement of pending orders in strategic points where the price will retrace and then continue its trend. RealTrend is very simple to use and includes a single user-defined stoploss input and an intuitive chart panel. The takeprofit is placed directly by the Bot. risk l
FREE
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Göstergeler
Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.  Caratteristiche principali: Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni Oscillatore fluid
FREE
Pivot High Low TrendLine Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.  Caratteristiche principali:   Trendline Automatiche : Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato. Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Brok
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente , visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.   Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)   Trend rialzista (slope ≥ +3) Si può acquistare in due modi: Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa). Quando il prezzo supera la linea centrale del
Support Resistance Zone
Giuseppe Papa
Göstergeler
Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi , mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.   Caratteristiche principali   3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)   Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente   Colori personalizzabili per ciascun timeframe   Etichette automatiche con indicazi
Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica. Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend , rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.  Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?  In un solo indicatore integra più metod
ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello , colorato in base alla direzione del trend. I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.  Caratteristiche principali: RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista). Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt