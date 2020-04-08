Market Intelligence Hub Pro

Market Intelligence Hub
póngase en contacto conmigo para obtener plantillas para utilizar conAI

Visión general
Market Intelligence Hub es un indicador profesional de análisis multiactivo diseñado para MetaTrader 5.
Transforma la complejidad de los mercados globales en una visión operativa clara y concisa, útil tanto para operadores discrecionales como para analistas cuantitativos.
Monitoriza más de 25 instrumentos a través de cinco categorías clave (USD, EUR, Activos de Riesgo, Refugio Seguro, Volatilidad) y proporciona una imagen completa del sentimiento del mercado en tiempo real.

Compatibilidad con activos: Análisis de nivel institucional calibrado exclusivamente para los mercados de divisas (Forex).

  • Compatible: Pares y cruces de EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.

  • Componentes Técnicos: Funciona universalmente (sobre cualquier activo).

  • Componentes Fundamentales - Análisis de Régimen: Requiere el uso de pares FX.

Características principales

  • Puntuación de Convicción (0-100%)
    Evalúa la calidad del entorno operativo combinando cinco factores principales: Técnica, Confianza, Régimen, Volatilidad y Amplitud.

  • Detección de anomalías
    Identifica incoherencias estructurales entre activos defensivos y de riesgo, señalando las contradicciones del mercado.

  • Live Pulse
    Analiza la dinámica intradía con respecto al cierre D1, aplicando un suavizado antirruido para obtener una lectura más estable.

  • Clasificación de regímenes
    Clasifica el mercado en siete estados distintos, desde fuerte riesgo a favor hasta fuerte riesgo en contra.

  • Sistema de percentiles
    Muestra la posición de cada activo en relación con los 20 periodos anteriores, codificada por colores para una interpretación inmediata.

  • Sesgo actual
    Proporciona una recomendación direccional resumida basada en el contexto general.

  • Notificaciones configurables
    Avisa al usuario mediante una ventana emergente o una notificación push cuando se detectan señales significativas.

Estructura del cuadro de mandos

El cuadro de mandos integra tres secciones principales:

  1. Cuadro de mandos técnico - Análisis técnico, volatilidad, presión y convicción de la configuración.

  2. Contexto de mercado (D1 ) - Visión macro de USD, EUR, riesgo y activos seguros con percentiles y sparklines.

  3. Live Pulse - Datos intradía actualizados en tiempo real a partir del cierre anterior.

Cada componente está diseñado para ofrecer la máxima legibilidad, claridad visual y compatibilidad con interpretaciones automatizadas.

Ajustes configurables

  • Marco temporal recomendado: H1 o superior

  • Actualización: En tiempo real con optimización de CPU (<5%)

  • Compatibilidad: Todos los principales activos de FX, metales e índices

  • Personalización: Listas de activos editables para cada categoría (USD, EUR, Seguro, Riesgo, Volatilidad

SELECTORDE SÍMBOLOS DESPLAZABLES Y ESCÁNER DE FONDO

SELECTOR DE SÍMBOLOS DESPLAZABLES
Cambie de símbolo directamente desde el cuadro de mandos sin tocar el gráfico de MT5.
Haga clic en "Símbolo" en el cuadro de mandos, seleccione de la lista (hasta 40 símbolos de Market Watch),
el gráfico cambia automáticamente y los datos se actualizan al instante.

ESCÁNER DE FONDO
Monitorice hasta 20 símbolos al mismo tiempo en segundo plano.
Cuando un símbolo alcance una Convicción mayor o igual al 70%, reciba alertas automáticas en escritorio y móvil (notificación push).
Escanee cada 60 segundos, enfriamiento de 5 minutos por símbolo para evitar spam.
No más oportunidades perdidas en símbolos no mostrados.

VENTAJAS
Sin cambio manual entre gráficos.
Alertas automáticas incluso cuando el gráfico no está abierto.
Flujo de trabajo optimizado para análisis multisímbolo.
Mínimo impacto en el rendimiento.

REQUISITOS
Símbolos en Market Watch (autodetectados).
Notificaciones push opcionales (configuración MT5).

Integración con IA (opcional pero recomendada)

Market Intelligence Hub puede utilizarse junto con un asistente de análisis de IA a través del archivo AI.md incluido.
Esto permite ampliar la interpretación de los datos, mejorando progresivamente la precisión analítica a través de la retroalimentación del usuario.
La IA actúa como intérprete de la información proporcionada por el cuadro de mandos, ayudando a reconocer patrones complejos y contradicciones ocultas.

Ayuda y recursos incluidos

El paquete incluye:

  • El indicador Market_Intelligence_Hub.mq5

  • La Guía completa (HTML) con instrucciones detalladas

  • La Plantilla AI.md para la integración con sistemas de análisis automatizados

Para asistencia o aclaraciones, por favor utilice el chat interno de MQL5.

Advertencias operativas

Market Intelligence Hub es una herramienta de análisis avanzado, no un sistema de trading automatizado.
Se recomienda:

  • Realizar siempre pruebas preliminares sobre datos históricos (Backtest).

  • Evitar operar en presencia de anomalías notificadas.

  • Utilice el cuadro de mandos como base para la toma de decisiones integrada con su estrategia de negociación y gestión de riesgos.

Especificaciones Técnicas

  • Categoría: Indicadores técnicos / Análisis multiactivos

  • Compatibilidad: MetaTrader 5

  • Activos monitorizados: 25+ (personalizable)

  • Actualización: cada 5 ticks

Filosofía de funcionamiento

"La mejor decisión es la que proviene de una visión completa del mercado"
Equipo ProPinoSoftware


Productos recomendados
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Las zonas de oferta y demanda son el núcleo de la negociación de la oferta y la demanda . Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación . Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Le da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency – Herramienta de Análisis Multi-Timeframe Matrix Currency es un indicador avanzado diseñado para el análisis de la fortaleza de las divisas en el mercado Forex. Ofrece monitoreo eficiente y soporte estratégico para traders que buscan claridad en sus operaciones. Características Principales Análisis Multi-Timeframe : Monitoreo simultáneo de múltiples marcos de tiempo (de M1 a MN1) con actualizaciones en tiempo real, presentado en un formato de matriz intuitivo. Sistema de Alertas
FREE
Arrow Trends
Saad Janah
Indicadores
Arrow Trends - Señales de entrada claras para MetaTrader 5 Arrow Trends es un indicador de flecha profesional para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales de entrada en la dirección de la tendencia predominante. Si usted está scalping, day trading, o swing trading, Arrow Trends le ayuda a identificar oportunidades fuertes. Características principales: Señales sin repintado: Una vez que aparece una flecha, nunca desaparece. Entradas centradas en la tendencia: Las señales se alinean con la
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicadores
El indicador Advanced Trend Scalper MT5 está diseñado para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los profesionales. El indicador analiza el mercado y le da señales de compra y venta. No utiliza ningún otro indicador, funciona sólo con las acciones del mercado. La señal aparece justo después del cierre de la vela y no se vuelve a pintar. El algoritmo eficiente proporciona un alto grado de fiabilidad de tales señales. Advanced Trend Scalper para el terminal MetaTrader 4 : https://www.
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
CS Bollinger – es un indicador de señales basado en las Bandas de Bollinger, desarrollado para identificar rápidamente niveles clave de soporte y resistencia mediante señales visuales de trading. Gracias a una lógica mejorada de cambio de niveles, el indicador ajusta automáticamente los niveles en el gráfico, mostrando flechas de señal cuando se confirma una reversión del precio. Esto ayuda a los traders a encontrar rápidamente momentos favorables para entrar y salir del mercado. El indicador cu
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicadores
Antes: $69 Ahora: $49 Blahtech VWAP - Precio medio ponderado por volumen (VWAP) es la relación entre el precio y el volumen total. Proporciona un precio medio en un intervalo de tiempo especificado. Enlaces [ Instalar | Actualizar | Documentación ] Características destacadas Línea VWAP configurable Sesiones, intervalos, anclado o continuo Línea de liquidación del día anterior Bandas de desviación estándar Alertas al cierre de barra o en tiempo real Volúmenes automáticos de Broker o Tick Uso de
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Es muy fácil utilizar el indicador Fibrilar , ya que lo más sencillo es mirar el gráfico y actuar según las indicaciones de las flechas de colores. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, y este método también se centra en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da una información más detallada, pero también más promediado. Al calcular este indicador, primero se calculan las ganancias logarítmicas al precio de cierre, lo que permite filtra
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
RSI Arrows Professional v1.00 Indicador Técnico Avanzado para MetaTrader 5 Descripción General El RSI Arrows Professional es un indicador técnico sofisticado que combina el poder del RSI (Relative Strength Index) tradicional con un sistema inteligente de señales direccionales. Diseñado específicamente para traders que buscan identificar puntos de entrada y salida óptimos en el mercado, este indicador implementa estrategias conservadoras de trading basadas en análisis de momentum. Característica
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicadores
Antes de instalar el indicador HeatMap, asegúrese de que utiliza un broker que le da acceso a la profundidad de mercado (DOM). Este indicador crea un mapa de calor en su gráfico que le permite ver las órdenes limitadas de compra o venta fácilmente y en tiempo real. Usted tiene la posibilidad de cambiar la configuración y los colores del HeatMap con el fin de adaptarse a todos los mercados y todos los gráficos. Aquí tiene un ejemplo de configuración que puede utilizar con el NASDAQ100 en el brok
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Indicadores
Este indicador de puntuación z muestra la puntuación z correcta de un activo, ya que utiliza los datos de precios normalizados para el cálculo, que es la única forma correcta. La puntuación Z sólo es aplicable a datos de distribución normal, por lo que no se tiene en cuenta el precio real, sino los rendimientos normalizados, que se supone que siguen una distribución normal. Los rendimientos tienen una reversión a la media y se supone que siguen una distribución normal, por lo que el cálculo de
Exclusive Bollinger MT5
Evgeny Belyaev
2.67 (3)
Indicadores
Exclusive Bollinger es un indicador profesional basado en el popular indicador de las Bandas de Bollinger y dotado de un algoritmo avanzado. A diferencia del Bollinger estándar, mi Exclusive Bollinger proporciona mejores señales y está equipado con una configuración flexible que permite a los operadores ajustar este indicador a su estilo de negociación. En el indicador, puede configurar alertas (alerta, correo electrónico, push), para que no se pierda ni una sola señal de comercio. Bollinger exc
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Volumen Estructura Nexus MT5 Volume Structure Nexus es un indicador avanzado que combina el análisis del volumen institucional con el análisis de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Esta herramienta proporciona una visión completa del comportamiento del volumen y la estructura de precios. Características principales Análisis avanzado de volumen - Detección de acumulaciones y distribuciones significativas - Análisis del flujo de volumen en tiempo real - Indicadores de volumen instituc
Stochastic Cross Arrow
Genesis Hafalla
Indicadores
Stochastic Cross Arrow es un indicador que coloca automáticamente una flecha cuando las líneas estocásticas K y D se cruzan en un determinado nivel. Guía de Buffer para Desarrolladores: Buffer 0 = Flecha de Compra Buffer 1 =Flecha de Venta Entradas: ---Ajustes Estocásticos--- %K - Valor %K. %D - Valor %D. Ralentización - Valor de Ralentización . Método Estocástico - Método de Media Móvil. Puede ser cualquiera de los valores de la enumeración. Newbar - La flecha sólo aparece en la nueva barra. Bu
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
Indicadores
Range Filtered AlgoAlpha es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar oportunidades de trading potenciales mediante el análisis de la volatilidad del mercado. Esta adaptación para MetaTrader del indicador original de TradingView de AlgoAlpha combina múltiples métodos analíticos para ofrecer una evaluación visual del mercado. Características técnicas Utiliza filtrado Kalman (Kalman Filtering) para suavizar los precios Incorpora bandas basadas en ATR (ATR-based Bands) para medi
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
El EA Oferta y Demanda es un potente asistente de trading que automatiza las decisiones de compra y venta basadas en señales de mercado como el RSI y el MACD. Gestiona sus operaciones con funciones inteligentes de stop-loss, take-profit y trailing para proteger sus beneficios. Con ajustes personalizables y operaciones basadas en sesiones, simplifica su estrategia, elimina las emociones y le mantiene en control. Perfecto para los traders que buscan una solución de trading fiable y manos libres.
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pin Bar identifica la formación pin bar que es un tipo de patrón de acción de precios que representa una señal de reversión o rechazo de la tendencia. Cuando se combina con soporte y resistencia, BRN y otros niveles significativos, el patrón Pin Bar demostró ser una señal muy fuerte de reversión. Básicamente, una pin bar se caracteriza por un cuerpo pequeño en relación con la longitud de la barra que se cierra en la parte superior o inferior del 50% de su longitud. Tienen mechas muy grandes
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
El indicador de zona de oferta y demanda es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para ayudar a los operadores a identificar zonas críticas de oferta y demanda en el gráfico. Estas zonas pueden proporcionar información valiosa sobre posibles retrocesos del mercado, rupturas y niveles de precios importantes en los que es probable que los compradores o vendedores tomen el control. El mejor Gestor de Operaciones GRATUITO . Si desea crear su propia cobertura o estrategias de cuadrícula si
FREE
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicadores
Currency RSI Scalper MT5 es un indicador profesional basado en el popular indicador Relative Strength Index (RSI). Aunque el indicador RSI funciona bien para un intervalo del mercado, no genera señales rentables cuando cambian las condiciones del mercado y, por lo tanto, produce señales incorrectas que resultan en grandes pérdidas. ¿Ha pensado alguna vez en un indicador RSI adaptativo que se adapte a las condiciones del mercado? El indicador presentado implementa un algoritmo de optimización qu
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
HA Heikin Ashi
Giuseppe Papa
5 (1)
Indicadores
El indicador Heikin Ashi está diseñado para mejorar el análisis de los gráficos financieros con un sistema de velas Heikin Ashi. Las velas Heikin Ashi son un método avanzado de visualización del precio, que ayuda a filtrar el ruido del mercado, haciendo más clara la interpretación de la tendencia y mejorando la calidad de las decisiones de negociación. Este indicador le permite mostrar velas Heikin Ashi en lugar de las velas japonesas tradicionales, lo que hace que el análisis gráfico sea más li
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicadores
Pivot Points Classic - El indicador esencial para todo operador técnico Este indicador dibuja automáticamente los niveles de Puntos Pivote más utilizados por los operadores profesionales, con soporte completo para 4 métodos de cálculo: Métodos soportados : - Tradicional - Fibonacci - Woodie - Camarilla Características principales : Cálculo en el marco temporal superior (marco temporal múltiple) Visualización clara de los niveles P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 Etiquetas dinámicas con el nombre y el va
FREE
RealTrend
Giuseppe Papa
Asesores Expertos
Para empezar, suscríbase al canal de Telegram de RealTrend . t.me/RealTrendFree RealTrend es un EA que facilita la operativa a usuarios expertos. El objetivo del usuario es identificar la tendencia comercial adecuada y dejar que RealTrend sugiera la colocación de órdenes pendientes en puntos estratégicos donde el precio retrocederá y luego continuará su tendencia. RealTrend es muy sencillo de utilizar e incluye una única entrada de stoploss definida por el usuario y un panel gráfico intuitivo.
FREE
Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Un potente indicador multifuncional diseñado para proporcionar una visión clara y estructurada de la fortaleza del mercado mediante la integración de tres herramientas técnicas en una interfaz intuitiva: Características principales: RSI normalizado Heikin Ashi Calculado sobre el RSI de medias Heikin Ashi, centrado en una escala de -50 a +50 Visualización con velas de colores (azul/rojo) para una lectura clara de la dirección y el impulso Estocástico modificado %K y %D convertidos a la misma esca
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Indicadores
Mediante una doble envolvente exponencial y un sistema de suavizado dinámico, el indicador WaveForce separa matemáticamente la energía alcista de la bajista dibujando dos curvas (alcista y bajista) y una línea de señal central. Esto permite al operador percibir claramente cuál de las dos fuerzas está impulsando el mercado. Características principales: Calcula la presión alcista y bajista por separado Incluye una línea de señal EMA adaptable para confirmar los retrocesos Oscilador suave y sin rui
FREE
Pivot High Low TrendLine Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Este indicador avanzado dibuja automáticamente pivotes altos/bajos y líneas de tendencia en un marco temporal seleccionado (por ejemplo, H4, D1, etc.) y los hace visibles en todos los marcos temporales inferiores. El objetivo principal es proporcionar un contexto estructural multi-marco de tiempo combinado con señales de toque en las líneas de tendencia. Principales características: Líneas de tendencia automáticas : Trazadas entre los pivotes Alto y Bajo detectados en el marco temporal seleccion
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Un indicador avanzado que combina la regresión logarítmica dinámica con herramientas inteligentes de análisis de tendencias , visualizaciones personalizables y filtros avanzados para confirmar la dirección del mercado. Cómo utilizar el indicador Canal de regresión logarítmica - Tendencia (trazado en plazos superiores) Tendencia alcista (pendiente ≥ +3) Hay dos formas de comprar : Cuando el precio rebota en la banda inferior del canal (línea de tendencia baja). Cuando el precio cruza la línea me
Support Resistance Zone
Giuseppe Papa
Indicadores
Un indicador avanzado que identifica automáticamente las zonas clave de soporte y resistencia en tres marcos temporales diferentes , mostrándolas con rectángulos de colores directamente en el gráfico. Cada zona se extiende hacia delante, se etiqueta y se actualiza dinámicamente con el movimiento del precio. Principales características 3 marcos temporales configurables (por ejemplo, M15, H1, H4) Zonas de resistencia y soporte calculadas automáticamente Colores personalizables para cada marco temp
Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
THUNDER WAVE ANALYZER - Sistema profesional de análisis multitendencia El Thunder Wave Analyzer es un indicador multiherramienta avanzado que combina la potencia de varios sistemas de análisis técnico en una única interfaz. Diseñado para operadores profesionales y scalpers, esta herramienta le permite leer la fuerza de la tendencia , detectar configuraciones de alta probabilidad e identificar con precisión los momentos de presión del mercado. ¿Qué hace que Thunder Wave Analyzer sea único? Integr
ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
ForceFlow - Predictor de Momento y Tendencia ForceFlow es un indicador avanzado que combina la fuerza del Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con un innovador histograma dinámico multinivel , coloreado según la dirección de la tendencia. Los colores se adaptan en tiempo real, anticipando la formación de la siguiente vela y filtrando las señales falsas. Principales características: RSI dinámico coloreado (azul para la fase alcista, rojo para la fase bajista). Histograma multinivel que representa la
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario