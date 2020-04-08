Market Intelligence Hub Pro

Market Intelligence Hub

póngase en contacto conmigo para obtener plantillas para utilizar conAI

Visión general

Market Intelligence Hub es un indicador profesional de análisis multiactivo diseñado para MetaTrader 5.

Transforma la complejidad de los mercados globales en una visión operativa clara y concisa, útil tanto para operadores discrecionales como para analistas cuantitativos.

Monitoriza más de 25 instrumentos a través de cinco categorías clave (USD, EUR, Activos de Riesgo, Refugio Seguro, Volatilidad) y proporciona una imagen completa del sentimiento del mercado en tiempo real.

Compatibilidad con activos: Análisis de nivel institucional calibrado exclusivamente para los mercados de divisas (Forex).

Compatible: Pares y cruces de EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.

Componentes Técnicos : Funciona universalmente (sobre cualquier activo).

Componentes Fundamentales - Análisis de Régimen: Requiere el uso de pares FX.

Características principales

Puntuación de Convicción (0-100%)

Evalúa la calidad del entorno operativo combinando cinco factores principales: Técnica, Confianza, Régimen, Volatilidad y Amplitud.

Detección de anomalías

Identifica incoherencias estructurales entre activos defensivos y de riesgo, señalando las contradicciones del mercado.

Live Pulse

Analiza la dinámica intradía con respecto al cierre D1, aplicando un suavizado antirruido para obtener una lectura más estable.

Clasificación de regímenes

Clasifica el mercado en siete estados distintos, desde fuerte riesgo a favor hasta fuerte riesgo en contra .

Sistema de percentiles

Muestra la posición de cada activo en relación con los 20 periodos anteriores, codificada por colores para una interpretación inmediata.

Sesgo actual

Proporciona una recomendación direccional resumida basada en el contexto general.

Notificaciones configurables

Avisa al usuario mediante una ventana emergente o una notificación push cuando se detectan señales significativas.

Estructura del cuadro de mandos

El cuadro de mandos integra tres secciones principales:

Cuadro de mandos técnico - Análisis técnico, volatilidad, presión y convicción de la configuración. Contexto de mercado (D1 ) - Visión macro de USD, EUR, riesgo y activos seguros con percentiles y sparklines. Live Pulse - Datos intradía actualizados en tiempo real a partir del cierre anterior.

Cada componente está diseñado para ofrecer la máxima legibilidad, claridad visual y compatibilidad con interpretaciones automatizadas.

Ajustes configurables

Marco temporal recomendado: H1 o superior

Actualización: En tiempo real con optimización de CPU (<5%)

Compatibilidad: Todos los principales activos de FX, metales e índices

Personalización: Listas de activos editables para cada categoría (USD, EUR, Seguro, Riesgo, Volatilidad

SELECTOR DE SÍMBOLOS DESPLAZABLES Y ESCÁNER DE FONDO



SELECTOR DE SÍMBOLOS DESPLAZABLES

Cambie de símbolo directamente desde el cuadro de mandos sin tocar el gráfico de MT5.

Haga clic en "Símbolo" en el cuadro de mandos, seleccione de la lista (hasta 40 símbolos de Market Watch),

el gráfico cambia automáticamente y los datos se actualizan al instante.



ESCÁNER DE FONDO

Monitorice hasta 20 símbolos al mismo tiempo en segundo plano.

Cuando un símbolo alcance una Convicción mayor o igual al 70%, reciba alertas automáticas en escritorio y móvil (notificación push).

Escanee cada 60 segundos, enfriamiento de 5 minutos por símbolo para evitar spam.

No más oportunidades perdidas en símbolos no mostrados.



VENTAJAS

Sin cambio manual entre gráficos.

Alertas automáticas incluso cuando el gráfico no está abierto.

Flujo de trabajo optimizado para análisis multisímbolo.

Mínimo impacto en el rendimiento.



REQUISITOS

Símbolos en Market Watch (autodetectados).

Notificaciones push opcionales (configuración MT5).



Integración con IA (opcional pero recomendada)

Market Intelligence Hub puede utilizarse junto con un asistente de análisis de IA a través del archivo AI.md incluido.

Esto permite ampliar la interpretación de los datos, mejorando progresivamente la precisión analítica a través de la retroalimentación del usuario.

La IA actúa como intérprete de la información proporcionada por el cuadro de mandos, ayudando a reconocer patrones complejos y contradicciones ocultas.

Ayuda y recursos incluidos

El paquete incluye:

El indicador Market_Intelligence_Hub.mq5

La Guía completa (HTML) con instrucciones detalladas

La Plantilla AI.md para la integración con sistemas de análisis automatizados

Para asistencia o aclaraciones, por favor utilice el chat interno de MQL5.

Advertencias operativas

Market Intelligence Hub es una herramienta de análisis avanzado, no un sistema de trading automatizado.

Se recomienda:

Realizar siempre pruebas preliminares sobre datos históricos (Backtest).

Evitar operar en presencia de anomalías notificadas.

Utilice el cuadro de mandos como base para la toma de decisiones integrada con su estrategia de negociación y gestión de riesgos.

Especificaciones Técnicas

Categoría: Indicadores técnicos / Análisis multiactivos

Compatibilidad: MetaTrader 5

Activos monitorizados: 25+ (personalizable)

Actualización: cada 5 ticks

Filosofía de funcionamiento