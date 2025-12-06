Market Intelligence Hub Pro

Market Intelligence Hub

Überblick

Market Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Asset-Analyse-Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Er verwandelt die Komplexität der globalen Märkte in eine klare und übersichtliche operative Ansicht, die sowohl für diskretionäre Händler als auch für quantitative Analysten nützlich ist.

Überwacht über 25 Instrumente in fünf Schlüsselkategorien (USD, EUR, Risikoaktiva, Safe Haven, Volatilität) und liefert ein vollständiges Bild der Marktstimmung in Echtzeit.

Kompatibilität mit Vermögenswerten: Analysen auf institutioneller Ebene, die ausschließlich auf die FX-Märkte (Forex) abgestimmt sind.

Unterstützt: Paare und Crosses mit EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.

Technische Komponenten: Funktioniert universell (für jeden Vermögenswert).

Fundamentale Komponenten - Regime-Analyse: Erfordert die Verwendung von FX-Paaren.

Hauptmerkmale

Conviction Score (0-100%)

Bewertet die Qualität des operativen Umfelds durch die Kombination von fünf Hauptfaktoren: Technik, Vertrauen, Regime, Volatilität und Breite.

Anomalie-Erkennung

Identifiziert strukturelle Unstimmigkeiten zwischen defensiven und risikoreichen Vermögenswerten, die auf Marktwidersprüche hinweisen.

Live Pulse

Analysiert die Intraday-Dynamik im Vergleich zum D1-Schlusskurs und wendet eine Anti-Rausch-Glättung an, um ein stabileres Ergebnis zu erzielen.

Regime Classification

Klassifiziert den Markt in sieben verschiedene Zustände, von Strong Risk-On bis Strong Risk-Off .

Perzentilensystem

Zeigt die Position jedes Vermögenswerts im Vergleich zu den 20 vorangegangenen Perioden an, farblich gekennzeichnet für eine sofortige Interpretation.

Current Bias

Bietet eine zusammenfassende Richtungsempfehlung auf der Grundlage des Gesamtkontextes.

Konfigurierbare Benachrichtigungen

Benachrichtigt den Benutzer per Popup- oder Push-Benachrichtigung, wenn wichtige Signale erkannt werden.

Aufbau des Dashboards

Das Dashboard ist in drei Hauptbereiche unterteilt:

TechnischesDashboard - Technische Analyse, Volatilität, Druck und Überzeugung des Setups. Marktkontext (D1 ) - Makroübersicht über USD, EUR, Risiko und sichere Anlagen mit Perzentilen und Sparklines. Live Pulse - Intraday-Daten, die in Echtzeit auf der Grundlage des letzten Schlusskurses aktualisiert werden.

Jede Komponente ist auf maximale Lesbarkeit, visuelle Klarheit und Unterstützung für automatische Interpretationen ausgelegt.

Konfigurierbare Einstellungen

Empfohlener Zeitrahmen: H1 oder höher

Aktualisierung: Echtzeit mit CPU-Optimierung (<5%)

Kompatibilität: Alle wichtigen FX-Werte, Metalle und Indizes

Anpassung: Editierbare Asset-Listen für jede Kategorie (USD, EUR, Safe, Risk, Volatility)

DROPDOWN SELECTOR UND BACKGROUND SCANNER



DROPDOWN SYMBOL SELECTOR

Ändern Sie das Symbol direkt vom Dashboard aus, ohne den MT5-Chart zu berühren.

Klicken Sie auf "Symbol" im technischen Panel, wählen Sie aus der Liste (bis zu 40 Symbole von Market Watch),

der Chart ändert sich automatisch und die Daten werden sofort aktualisiert.



HINTERGRUND-SCANNER

Überwachen Sie bis zu 20 Symbole gleichzeitig im Hintergrund.

Wenn ein Symbol eine Überzeugung von mindestens 70 % erreicht, erhalten Sie automatische Benachrichtigungen auf dem Desktop und auf dem Handy (Push-Benachrichtigung).

Scannen Sie alle 60 Sekunden, Cooldown 5 Minuten pro Symbol, um Spam zu vermeiden.

Keine verpassten Chancen mehr bei nicht angezeigten Symbolen.



VORTEILE

Kein manuelles Umschalten zwischen den Charts.

Automatische Warnungen, auch wenn der Chart nicht geöffnet ist.

Optimierter Workflow für die Analyse mehrerer Symbole.

Minimale Auswirkungen auf die Leistung.



VORAUSSETZUNGEN

Symbole in Market Watch (selbsterkannt).

Optionale Push-Benachrichtigungen (MT5-Konfiguration).



Integration mit AI (optional, aber empfohlen)

Market Intelligence Hub kann in Verbindung mit einem KI-Analyseassistenten über die mitgelieferte AI.md-Datei verwendet werden.

Dadurch kann die Interpretation der Daten erweitert und die analytische Genauigkeit durch Benutzerfeedback schrittweise verbessert werden.

Die KI fungiert als Interpret der vom Dashboard bereitgestellten Informationen und hilft dabei, komplexe Muster und versteckte Widersprüche zu erkennen.

Enthaltene Hilfe und Ressourcen

Das Paket umfasst:

Den Indikator Market_Intelligence_Hub.mq5

Die vollständige Anleitung (HTML) mit detaillierten Anweisungen

Die Vorlage AI.md für die Integration in automatisierte Analysesysteme

Für Unterstützung oder Klärung nutzen Sie bitte den internen Chat von MQL5.

Operative Warnungen

Market Intelligence Hub ist ein fortschrittliches Analysetool, kein automatisches Handelssystem.

Es wird empfohlen, dass:

Führen Sie immer Vorabtests mit historischen Daten durch (Backtest).

Vermeiden Sie den Handel bei gemeldeten Anomalien.

Verwenden Sie das Dashboard als Entscheidungsgrundlage, die in Ihre Handels- und Risikomanagementstrategie integriert ist.

Technische Spezifikationen

Kategorie: Technische Indikatoren / Multi-Asset-Analyse

Kompatibilität: MetaTrader 5

Überwachte Assets: 25+ (anpassbar)

Aktualisierung: alle 5 Ticks

Betriebs-Philosophie