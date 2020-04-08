Market Intelligence Hub Pro

Market Intelligence Hub
Descrizione generale
Market Intelligence Hub è un indicatore professionale di analisi multi-asset progettato per MetaTrader 5.
Trasforma la complessità dei mercati globali in una visione operativa chiara e sintetica, utile sia per trader discrezionali che per analisti quantitativi.
Monitora oltre 25 strumenti suddivisi in cinque categorie chiave (USD, EUR, Risk Assets, Safe Haven, Volatility) e fornisce un quadro completo del sentiment di mercato in tempo reale.

Compatibilità degli Assets: Analisi di livello istituzionale calibrata esclusivamente per i mercati FX (Forex).

  • Supportati: Coppie e cross contenenti EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.

  • Componenti Tecnici: Funzionano universalmente (su qualsiasi asset).

  • Componenti Fondamentali - Analisi di Regime: Richiedono l'utilizzo di coppie FX.

Caratteristiche principali

  • Conviction Score (0–100%)
    Valuta la qualità del contesto operativo combinando cinque fattori principali: Technical, Confidence, Regime, Volatility e Breadth.

  • Anomaly Detection
    Identifica incoerenze strutturali tra asset difensivi e asset rischiosi, segnalando contraddizioni di mercato.

  • Live Pulse
    Analizza la dinamica intraday rispetto alla chiusura D1, applicando uno smoothing anti-rumore per una lettura più stabile.

  • Regime Classification
    Classifica il mercato in sette stati distinti, da Strong Risk-On a Strong Risk-Off.

  • Percentile System
    Mostra la posizione di ogni asset rispetto ai precedenti 20 periodi, con codifica cromatica per un’immediata interpretazione.

  • Current Bias
    Fornisce una raccomandazione direzionale sintetica basata sul contesto complessivo.

  • Notifiche configurabili
    Avvisa l’utente tramite popup o push notification quando vengono rilevati segnali significativi.

Struttura della Dashboard

La dashboard integra tre sezioni principali:

  1. Technical Dashboard – Analisi tecnica, volatilità, pressione e convinzione del setup.

  2. Market Context (D1) – Panoramica macro di USD, EUR, risk e safe assets con percentili e sparkline.

  3. Live Pulse – Dati intraday aggiornati in tempo reale rispetto alla chiusura precedente.

Ogni componente è disegnato per garantire massima leggibilità, chiarezza visiva e supporto a interpretazioni automatizzate.

Impostazioni configurabili

  • Timeframe consigliato: H1 o superiori

  • Aggiornamento: Real-time con ottimizzazione CPU (<5%)

  • Compatibilità: Tutti i principali asset FX, metalli e indici

  • Personalizzazione: Liste di asset modificabili per ogni categoria (USD, EUR, Safe, Risk, Volatility

DROPDOWN SELECTOR E BACKGROUND SCANNER

DROPDOWN SYMBOL SELECTOR
Cambia simbolo direttamente dalla dashboard senza toccare il grafico MT5. 
Click su "Symbol" nel pannello tecnico, seleziona dalla lista (fino a 40 simboli dalla Market Watch),
 il grafico cambia automaticamente e i dati si aggiornano istantaneamente. 

BACKGROUND SCANNER
Monitora fino a 20 simboli contemporaneamente in background. 
Quando un simbolo raggiunge Conviction maggiore o uguale a 70%, ricevi alert automatici su desktop e mobile (push notification). 
Scan ogni 60 secondi, cooldown 5 minuti per simbolo per evitare spam.
Non perdi più opportunità su simboli non visualizzati.

VANTAGGI
Nessun cambio manuale tra grafici. 
Alert automatici anche quando il grafico non è aperto. 
Workflow ottimizzato per analisi multi-simbolo. 
Impatto minimo sulle performance.

REQUISITI
Simboli in Market Watch (auto-rilevati). 
Push notifications opzionali (configurazione MT5). 

Integrazione con AI (facoltativa ma consigliata)

Market Intelligence Hub può essere utilizzato insieme a un assistente di analisi AI tramite il file AI.md incluso.
Questo permette di estendere l’interpretazione dei dati, migliorando progressivamente l’accuratezza analitica grazie al feedback dell’utente.
L’IA agisce come interprete delle informazioni fornite dalla dashboard, aiutando a riconoscere pattern complessi e contraddizioni nascoste.

Guida e risorse incluse

Il pacchetto comprende:

  • L’indicatore Market_Intelligence_Hub.mq5

  • La Guida completa (HTML) con istruzioni dettagliate

  • Il Template AI.md per l’integrazione con sistemi di analisi automatizzata

Per assistenza o chiarimenti, utilizza la chat interna di MQL5.

Avvertenze operative

Market Intelligence Hub è uno strumento di analisi avanzata, non un sistema di trading automatico.
Si consiglia di:

  • Effettuare sempre test preliminari su dati storici (Backtest).

  • Evitare operatività in presenza di anomalie segnalate.

  • Utilizzare la dashboard come base decisionale integrata con la propria strategia di trading e gestione del rischio.

Specifiche tecniche

  • Categoria: Technical Indicators / Multi-Asset Analysis

  • Compatibilità: MetaTrader 5

  • Asset monitorati: 25+ (personalizzabili)

  • Aggiornamento: ogni 5 tick

Filosofia operativa

“La decisione migliore è quella che nasce da una visione completa del mercato.”
    ProPinoSoftware Team


