Rayert - утилита, позволяющая расставлять уведомления на необходимых уровнях.

Уведомления происходят как в самом терминале, так и на мобильныйх устройствах путем Push уведомлений.

Варианты использования

Разметка ликвидности на графике и реагирование при сборе ликвидности.

Устанвока уведомлений на уровнях приняти решений.

Настройка

Можно указать различные цвета линий выше и ниже свечи, до пересечения ценой и после пересечения соответственно.

Рисование линий на переднем или заднем фоне.

Примагничивание линий к краям свечи.

Игнорирование ночных свечей при учете персеченных линий (только при добавлении новых).