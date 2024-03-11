Rayert
- Utilities
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- Version: 1.3
- Updated: 26 June 2024
- Activations: 5
Rayert - утилита, позволяющая расставлять уведомления на необходимых уровнях.
Уведомления происходят как в самом терминале, так и на мобильныйх устройствах путем Push уведомлений.
Варианты использования
Разметка ликвидности на графике и реагирование при сборе ликвидности.
Устанвока уведомлений на уровнях приняти решений.
Настройка
Можно указать различные цвета линий выше и ниже свечи, до пересечения ценой и после пересечения соответственно.
Рисование линий на переднем или заднем фоне.
Примагничивание линий к краям свечи.
Игнорирование ночных свечей при учете персеченных линий (только при добавлении новых).