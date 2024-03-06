Disuman MT4

Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore?

Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata?

Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini?

Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura?

Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capitale e nello stesso tempo ti porti alla realizzazione del profitto desiderato?


Per fare tutto questo servono anni di esperienza e comunque il controllo continuo dei mercati è un fattore fondamentale che non può di certo essere emesso!


Ho sviluppato Disuman e osservando la sua opera e ben chiaro che sa scegliere quando entrare nella giusta direzione con una size adeguata mantenendola aperta il tempo necessario ed è capace di ribaltare la strategia con la stessa semplicità anche nella direzione opposta su ciclo continuo


Disuman concentra l'attenzione sulle più importanti impostazioni che spiego di seguito in base ai valori di default:


 PowerSize: 0.01

 PowerBalance: 100.000.0

  Significa che la prima posizione sarà sempre di 0.01 ogni 100.000 di bilancio

 TakeProfit: 0.0

 StopLoss: 0.0

  Per il segnale di ingresso primario e disattivati con lo zero di default in quanto è attivo il virtuale CreateBlock% che spiego di seguito
 
 NewAggression: 100.0

  Se il segnale di ingresso di Disuman viene infranto a 100 pips (1000 per i metalli come gold, silver ecc) attiva la strategia di recupero
 
 PowerAggression: 3.0

  Moltiplica per tre volte la size per le posizioni successive rispetto la prima (esempio 0.01 x 3 = 0.03)
 
 PowerAggressionMax: 1.0

  Con l'impostazione di default il limite massimo per singola posizione è di 1 lotto
 
 PowerAggressionTP: 0.0

 PowerAggressionSL: 0.0

  Per la strategia di recupero di dafault disattivati con lo zero 

 CreateBlock%: 1.0

 PotectedCapital%: 50.0

  Significa che Disuman genererà l'1% di profitto per ogni esposizione proteggendo il 50% del capitale

 OnlyWork: H1

  Cerca segnale solamente su il time frame selezionato 

 MagicNumber: 2024

  Il numero magico che contraddistingue le posizioni aperte da Disuman


La configurazione di default è la più naturale e versatile che si adatta a tutti i mercati Forex Spot Metalli e che automaticamente in base all'importanza del capitale si rafforza abbassando la soglia del Rischio

Con Disuman è possibile ad esempio con un conto di 100.000 proteggere il 90% capitale e quindi lavorare con il restante 10% per generare un profitto con una fattore rischio basso se non nullo in proporzione al capitale netto


Requisiti:

  • Conto: Hedge (dedicato esclusivamente a Disuman)
  • Importo minimo: 100 USD/EUR ecc.
  • Mercato: Forex e Metalli Spot come Gold ma Disuman ha una particolare affinità con GBPUSD
  • Leva: minima 1:500, consigliata da 1:1000 in su per piccoli conti
  • Swap: anche se viene viene azzerato dal CreateBlock% che fissa il netto è consigliato un conto swap free


Disuman è per strategie sul breve e lungo periodo che vanno ben oltre le capacità umane!


  • Disponibile per l'acquisto il noleggio e in versione di prova gratuita in due versioni: Disuman MT4 | Disuman MT5


#tag percentuale capitale protezione trading segnali long short breve lungo termine crescita  

