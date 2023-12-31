Mr Beast Falcon zones

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FALCON ZONES , OPORTUNIDADES EN EL MERCADO PARA COMPORAR O VENDER


Características Destacadas:

  1. Identificación de Patrones de Velas: Reconoce una amplia gama de patrones de velas, desde patrones simples hasta formaciones más complejas. Proporciona una visión completa de la psicología del mercado encapsulada en las velas.

  2. Alertas Personalizadas: Configura alertas a medida para los patrones de velas que más te interesan o que se alinean con tu estrategia. Recibe notificaciones instantáneas cuando se forme un patrón específico, manteniéndote siempre al tanto de las oportunidades emergentes.

  3. Detección en Tiempo Real: La capacidad de detección en tiempo real del "Candlestick Alert Pro" te permite reaccionar rápidamente a cambios en la acción del precio, asegurando que no te pierdas patrones cruciales mientras se desarrollan.

  4. Interfaz Intuitiva: Gracias a gráficos claros y herramientas visuales, la interfaz intuitiva facilita la interpretación de los patrones de velas identificados. Incluso los traders menos experimentados pueden beneficiarse de su uso.

  5. Personalización Avanzada: Ajusta los parámetros según tus preferencias y estrategias de trading específicas, adaptando el indicador a tu estilo único.


Reviews 4
Cristobal Hidalgo Soriano
2546
Cristobal Hidalgo Soriano 2024.09.08 13:04 
 

Genial, gracias por su apoyo en todo momento

Tiziano Coco
562
Tiziano Coco 2024.07.24 12:16 
 

GREAT!

fimbulvetr0601
95
fimbulvetr0601 2024.04.20 21:53 
 

First of all. Thank you. Excellent Indi. Good at M15 above. Below M15 it will repaint. Any Indi on low TF will repaint anyway. Again, thank you.

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Indicators
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
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Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
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Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
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Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
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ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
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MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
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This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
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Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
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Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
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TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
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Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
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MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
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MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
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MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
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MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
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MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
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MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
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Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
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MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
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Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
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Cristobal Hidalgo Soriano
2546
Cristobal Hidalgo Soriano 2024.09.08 13:04 
 

Genial, gracias por su apoyo en todo momento

Tiziano Coco
562
Tiziano Coco 2024.07.24 12:16 
 

GREAT!

fimbulvetr0601
95
fimbulvetr0601 2024.04.20 21:53 
 

First of all. Thank you. Excellent Indi. Good at M15 above. Below M15 it will repaint. Any Indi on low TF will repaint anyway. Again, thank you.

Xintia F
99
Xintia F 2024.02.20 10:29 
 

Absolutely a great indicator!! Thank you very much.

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