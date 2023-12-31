Mr Beast Falcon zones

5

FALCON ZONES , OPORTUNIDADES EN EL MERCADO PARA COMPORAR O VENDER


Características Destacadas:

  1. Identificación de Patrones de Velas: Reconoce una amplia gama de patrones de velas, desde patrones simples hasta formaciones más complejas. Proporciona una visión completa de la psicología del mercado encapsulada en las velas.

  2. Alertas Personalizadas: Configura alertas a medida para los patrones de velas que más te interesan o que se alinean con tu estrategia. Recibe notificaciones instantáneas cuando se forme un patrón específico, manteniéndote siempre al tanto de las oportunidades emergentes.

  3. Detección en Tiempo Real: La capacidad de detección en tiempo real del "Candlestick Alert Pro" te permite reaccionar rápidamente a cambios en la acción del precio, asegurando que no te pierdas patrones cruciales mientras se desarrollan.

  4. Interfaz Intuitiva: Gracias a gráficos claros y herramientas visuales, la interfaz intuitiva facilita la interpretación de los patrones de velas identificados. Incluso los traders menos experimentados pueden beneficiarse de su uso.

  5. Personalización Avanzada: Ajusta los parámetros según tus preferencias y estrategias de trading específicas, adaptando el indicador a tu estilo único.


Recensioni 4
Cristobal Hidalgo Soriano
1456
Cristobal Hidalgo Soriano 2024.09.08 13:04 
 

Genial, gracias por su apoyo en todo momento

Tiziano Coco
508
Tiziano Coco 2024.07.24 12:16 
 

GREAT!

fimbulvetr0601
75
fimbulvetr0601 2024.04.20 21:53 
 

First of all. Thank you. Excellent Indi. Good at M15 above. Below M15 it will repaint. Any Indi on low TF will repaint anyway. Again, thank you.

Prodotti consigliati
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicatori
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Mr Beast Suplied and demand chanel
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
Indicador "Supply and Demand Channels" para MetaTrader: Potencia tu Trading con Claridad y Precisión El indicador "Supply and Demand Channels" para MetaTrader es una herramienta avanzada diseñada para brindar a los traders una visión nítida y precisa de las zonas clave de oferta y demanda en el mercado. Basado en el principio fundamental de la ley de oferta y demanda, este indicador ofrece una interpretación gráfica única de las fuerzas que impulsan los movimientos de precios. Características De
FREE
Ultimate ADX MTF
Tolga Oezdiler
Indicatori
Ultimate ADX Multi-timeframe Indicator Free for limited time. This indicator provides real-time ADX values for multiple timeframes in one unobtrusive label panel. It i s especially useful for gauging trend strength across timeframes without constantly switching charts. Choose which periods to display, anchor the panel to any chart corner, and color-code ADX strength levels to your taste. Key Features & Personalization Multi-Timeframe ADX - Toggle visibility for 9 built-in periods (M1, M5, M15,
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risc
FREE
History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicatori
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
ProfileVolumesMarket
Sergey Zhukov
5 (3)
Indicatori
The ProfileVolumesMarket indicator calculates tick volume on each price level in a selected range. Volume is vital when determining strength and therefore significance of price levels. The calculation range is set by a trader by means of moving two vertical lines. Thus the indicator allows to track important levels on different steps of a symbol price formation. A histogram of volume profile can be displayed on the chart (or removed from the chart) if you press "ON" ("OFF") button. When you chan
Easy Scalp System Pro
Andri Maulana
Indicatori
Easy Scalp System Pro: Never Miss an Entry Again! Are you tired of complex trading setups that leave you guessing? Introducing the Easy Scalp System Pro —your ultimate, high-accuracy tool for capturing fast profits in any market! This powerful indicator combines the best of trend confirmation (Multiple EMAs) and momentum timing (MACD) into clear, non-repainting Buy and Sell arrows right on your chart. It's designed for scalpers and day traders who demand speed and precision. Why Choose Easy
FREE
Five Minute Drives
Kenan Ozkarakas
4.29 (7)
Indicatori
"Five Minute Drives" indicator that is designed to be used in the 5 minute timeframe. One of its most important advantages is that it shows the general trend in the upper time frames when looking at the 5-minute timeframe. Therefore, when opening positions in the 5 minute timeframe, when it is in line with the trends in the upper timeframes, you are less likely to be upside down. If you can evaluate breakout/breakdown opportunities between the curves on the graphic screen with your geometric per
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicatori
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilità
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
MA Dev Chanel
Alexandr Gladkiy
Indicatori
Индикатор показывает максимальное отклонение от скользящей средней за заданный период. Границы канала могут послужить своего рода зонами перекупленности/перепроданности, от которых может произойти откат цены к центру канала. За этими уровнями и стоит искать дополнительные сигналы для входа в сделку.  В настройках индикатора всего 2 параметра -  период, за который будет расчитываться индикатор и метод усреднения скользящей средней.
FREE
BBPlus Driver
Yuji Hiiragi
Experts
BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。 すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。 10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を   基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの
FREE
Investment Castle Support and Resistance MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
4.71 (7)
Indicatori
Investment Castle Support and Resistance Indicator has the following features: 1.  Dictates the direction of Buy or Sell trades based on Support and Resistance Levels automatically . 2.  Candles stick colors will change to Red for Sell and Blue for Buy (Default settings, user can change from the inputs). 3. This indicator is built-in the Support & Resistance based Investment Castle EA which works with Psychological Key Levels "Support & Resistance".
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicatori
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
KTrade Fibo
Kaijun Wang
4 (1)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Indicatori
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
Mr Beast Trade Assistant
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
MRBEAST Assistant El   indicador MR BEAST Assistant para MetaTrader   es un indicador multitemporal que se basa en tres indicadores estándar: el   oscilador estocástico, el   RSI   (Índice de Fuerza Relativa) y el   CCI   (Commodity Channel Index). Muestra las direcciones de la tendencia actual para los marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1. Cuando se sigue un indicador de este tipo se tiene una visión clara de las tendencias en todos los marcos temporales importantes. No imp
FREE
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicatori
Basic Theme Builder: Semplifica la Personalizzazione del Tuo Grafico Trasforma la tua esperienza di trading con l'indicatore   Basic Theme Builder , uno strumento versatile progettato per semplificare la personalizzazione dell'aspetto del tuo grafico su MetaTrader 4 .   Questo indicatore intuitivo offre un pannello facile da usare che ti consente di passare senza sforzo tra vari temi e schemi di colore, migliorando sia l'aspetto visivo che la funzionalità del tuo ambiente di trading.   Free MT5
FREE
CandlePips
Yawo Julio K Kavege Atileh
Indicatori
This indicator works on this way: Trader should provided the n period "Number of Candle" ( the default period is 6) Then the indicator  will calculate the number of pips in the last n period  (not the current candle) And that is display on the chart With that the should confirmed his up trend or down trend analyse according to the number of pips in the last  n candles( bullish or bearish) he has provided
FREE
PZ Lopez Pressure
PZ TRADING SLU
Indicatori
Your swiss army knife to ancipate price reversals This indicator anticipates price reversals analyzing bullish and bearish pressure in the market. The buying pressure is the sum of all the accumulation bars over a certain number of days, multiplied by the volume. The selling pressure is the sum of all of the distribution over the same number of bars, multiplied by the volume. It gives you a measure of the buying pressure as a percentage of the total activity, which value should fluctuate from 0
FREE
Multi Symbols In The Same Chart
Kaijun Wang
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
YK Find Support And Resistance
Peechanat Chatsermsak
5 (1)
Indicatori
The " YK Find Support And Resistance " indicator is a technical analysis tool used to identify key support and resistance levels on a price chart. Its features and functions are as follows: 1. Displays support and resistance levels using arrow lines and colored bands, with resistance in red and support in green. 2. Can be adjusted to calculate and display results from a specified timeframe using the forced_tf variable. If set to 0, it will use the current timeframe of the chart. 3. Uses the
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicatori
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
Indicatori
Indicator automatically draw bullish and bearish engulfing without any rules. Bearish and Bullish engulf is well known area for supply and demand area marking. This indicator can be used in any strategy that required supply demand zone. Show Last Engulf : Enable this option to show unfresh engulfing  Candle to calculate : set 0 will load all history bar and can use up more memory Bearish Engulfing Colour : Pick any colour that suit Bearish Engulfing Colour  : Pick any colour that suit -Use this
FREE
Best Support Resistance Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
Indicatori
Support and resistance levels are the key factors that determine the price movement from one zone to another. They are levels for trend reversal/breakout signals forex traders look out for before making a trade decision. The Support and Resistance Indicator is a custom trading tool for MT4 developed to plot support/resistance zones from past price actions.  The indicator also helps a trader evaluate optimal zones to place a BUY/SELL order or to exit a trade. In other words, it assists traders to
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indicatori
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Filtro:
Cristobal Hidalgo Soriano
1456
Cristobal Hidalgo Soriano 2024.09.08 13:04 
 

Genial, gracias por su apoyo en todo momento

Tiziano Coco
508
Tiziano Coco 2024.07.24 12:16 
 

GREAT!

fimbulvetr0601
75
fimbulvetr0601 2024.04.20 21:53 
 

First of all. Thank you. Excellent Indi. Good at M15 above. Below M15 it will repaint. Any Indi on low TF will repaint anyway. Again, thank you.

Xintia F
99
Xintia F 2024.02.20 10:29 
 

Absolutely a great indicator!! Thank you very much.

Rispondi alla recensione