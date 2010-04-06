Levels Mult OHLC
- Indicators
- Cinthia Regina De Moraes
- Version: 1.0
- Activations: 5
Considerando que os preços de OHLC de períodos anteriores são regiões importantes de negociação, criei um indicador que traça linhas de Open, High, Low e Close do dia, semana ou mês anterior no gráfico atual.
Além de marcar essas regiões, linhas extras foram inseridas como opção que marcam os MEIOS (50%) dessas regiões e uma linha que marca a ABERTURA do dia.
O usuário pode configurar a exibição das linhas que achar mais expressivas.
Configurações:
PERIOD RANGE
Timeframe = Período de referência (Dia, Semana ou Mês);
VISIBILITY
Show Labels = Mostrar texto identificador sobre as linhas?;
Font Size Labels = Tamanho da fonte do texto identificador;
Show Price Tags = Mostrar Tag de preços?;
SHOW LINES
Today's opening = Abertura do dia;
Open = Abertura do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);
Mid Open/Close = Meio(50%) de Open e Close;
Close = Fechamento do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);
High = Máxima do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);
Mid High/Mid = 50% de Máxima e Meio;
Mid High/Low = Meio de Máxima e Mínima;
Mid Low/Mid = 50% de Mínima e Meio;
Low = Mínima do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);
SHOW EXTRA LINES
Extra High = Linha traçada acima de High usando a Distância entre High e Low;
Extra Mid High = Linha que marca 50% entre High e Extra High
Extra Low = Linha traçada abaixo de Low usando a Distância entre High e Low;
Extra Mid Low = Linha que marca 50% entre Low e Extra Low;
As demais configurações são de design (estilo, cor e espessura das linhas).