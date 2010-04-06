Levels Mult OHLC

Considerando que os preços de OHLC de períodos anteriores são regiões importantes de negociação, criei um indicador que traça linhas de Open, High, Low e Close do dia, semana ou mês anterior no gráfico atual.

Além de marcar essas regiões, linhas extras foram inseridas como opção que marcam os MEIOS (50%) dessas regiões e uma linha que marca a ABERTURA do dia.

O usuário pode configurar a exibição das linhas que achar mais expressivas.

Configurações:

PERIOD RANGE

Timeframe = Período de referência (Dia, Semana ou Mês);

VISIBILITY

Show Labels = Mostrar texto identificador sobre as linhas?;

Font Size Labels = Tamanho da fonte do texto identificador;

Show Price Tags = Mostrar Tag de preços?;

SHOW LINES

Today's opening = Abertura do dia;

Open = Abertura do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);

Mid Open/Close = Meio(50%) de Open e Close;

Close = Fechamento do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);

High = Máxima do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);

Mid High/Mid = 50% de Máxima e Meio;

Mid High/Low = Meio de Máxima e Mínima;

Mid Low/Mid = 50% de Mínima e Meio;

Low = Mínima do período de referência (Dia, Semana ou Mês anterior);

SHOW EXTRA LINES

Extra High = Linha traçada acima de High usando a Distância entre High e Low;

Extra Mid High = Linha que marca 50% entre High e Extra High

Extra Low = Linha traçada abaixo de Low usando a Distância entre High e Low;

Extra Mid Low = Linha que marca 50% entre Low e Extra Low;





As demais configurações são de design (estilo, cor e espessura das linhas).







