Night Rose

Night Rose是一款全自动智能交易系统，用于在安静时间在外汇市场上工作。




只需 5 种设置即可获得最易理解和最简单优化所需的所有参数。您可以根据自己的喜好调整顾问：调整风险水平或为特定经纪商自行定制。 EA代码中已经内置了多种货币对的参数  ：USDCAD, EURCAD, EURUSD, EURAUD, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD。您可以使用默认设置或根据需要更改设置。

优点：

  • 可以使用“一张图表”功能，然后所有支持的货币对将从一张图表进行交易
  • EA运行周期: M5
  • 可以使用挂单 - 这显着减少了滑点
  • EA 不使用平均订单、鞅和其他危险的交易方法
  • 所有交易将在 3-5 小时内关闭
  • 每笔交易都附有止损和止盈，以及对交易寿命的限制
  • 内置波动率过滤器，针对每个货币对进行了优化
  • EA 不使用新闻过滤器
  • 所有交易均符合先进先出规则

测试提供了从 2021 年到现在的整个可用历史的滑点和实际价差。


首先联系我获取独立的UserID，此 UserID 用于保护EA不被黑客入侵盗用。（回测不需要 UserID



建议：


  • 该算法可能对点差和滑点敏感。    我建议使用优秀的 RAW/Pro/ECN 经纪商，并使用低 ping VPS。
  • 系统不断读取经纪人的所有指标，最好使用 VPS 24/7
  • EA 使用自适应手数计算，但在低杠杆（1:30 及以下）的情况下，低资产账户的保证金要求可能会出现问题。
  • 并非所有经纪商都有此类交易工具，因此最好在 MT5 中查看您的经纪商
  • 推荐使用IcMarkets相同时区的经纪商，以免设置时间问题困扰


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