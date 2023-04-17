Pro Sessions MT4

Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4').
Você pode ver linhas ASR (intervalo médio de sessão) (tecla de atalho padrão 'A'). Isto é semelhante ao cálculo do ADR, só que é calculado com base nas últimas sessões X, o que permite ver o intervalo potencial das sessões atuais (e anteriores) (até onde o preço pode se mover hoje). A média é calculada como a soma das sessões anteriores dividida pelo número de sessões (parâmetro 'Período ASR (num sessões para calcular a média)'), cada sessão tem seu próprio valor ASR.
O indicador calcula e desenha sessões futuras e seu tamanho. Identifica corretamente lacunas no histórico de cotações.
Também pode desenhar um separador vertical no início de cada sessão.
O indicador determina automaticamente o esquema de cores do gráfico.
Também envia alertas quando os níveis da sessão são tocados pelo preço ou quando o preço rompe a sessão fechada, para uma determinada distância. Os alertas para cada sessão podem ser desativados.
O parâmetro "Parar sessão se a outra sessão iniciar" (tecla de atalho 'S') permite interromper uma sessão obsoleta e receber alertas quando ela interromper uma nova sessão.
O indicador pode desenhar níveis de pivô e enviar alertas sobre eles. Estes níveis são calculados com base nos valores das sessões anteriores (tecla de atalho padrão 'P').
Parâmetros
Number of days to calculate — Número de dias para desenhar.
Time Offset (add shift for all Sessions) — Compensação de horário (adicione turno para todas as sessões).
Show Future Sessions — mostra sessões futuras esperadas.
Show Open lines — Mostrar linhas abertas.
Show High lines — Mostrar linhas altas.
Show Low lines — Mostrar linhas baixas.
Show Close lines — Mostrar linhas fechadas.
Show Middle lines (between High-Low) — Mostrar linhas médias (entre alto e baixo)
Extend lines to the next Session — Estenda as linhas para a próxima sessão.
Show Rectangles High-Low — Mostrar retângulos alto-baixo.
Show Rectangles Open-Close — Mostrar retângulos abrir-fechar.
Fill High-Low — Preencha alto-baixo.
Fill Open-Close — Preencha Abrir-Fechar.
Show Vertical line at the begining — Mostrar linha vertical no início.
Show Session Names — Mostrar nomes de sessões.
Show Day of the week — Mostrar dia da semana.
Show Session Range — Mostrar intervalo de sessões.
Show Percentage changes — mostra a variação percentual no preço entre a abertura e o fechamento da sessão ou entre a máxima e a mínima da sessão.
Stop session if the other session starts — Sydney termina no início de Tóquio. Tóquio termina no início de Londres. Londres termina no início de Nova York.
Hotkey to switch 'Stop session' — Tecla de atalho para alternar 'Parar sessão'
Color scheme — Esquema de cores.
Sessão 1
Enable session — Habilite a sessão.
Session name — Nome da sessão.
Start time (broker time) — Hora de início (hora do corretor).
End time (broker time) — Hora de término (hora do corretor).
Line color — Cor da linha.
Line width — Espessura da linha.
Line style — Estilo de linha.
Fill High-Low color — Preencha a cor Alto-Baixo.
Fill Open-Close color — Preencha a cor Abrir-Fechar.
Rectangle line color — Cor da linha retangular.
Rectangle line width — Largura da linha retangular.
Rectangle line style — Estilo de linha retangular.
Vertical line color — Cor da linha vertical.
Vertical line width — Largura da linha vertical.
Vertical line style — Estilo de linha vertical.
Text color — Cor do texto.
Font name — Nome da fonte.
Font size — Tamanho da fonte.
Text label on the — Etiqueta de texto no.
Hotkey to switch session — Tecla de atalho para mudar de sessão.
Os mesmos parâmetros para as Sessões #2, #3, #4.
Pivô de sessões ( Sessions Pivot )
Show Pivot — Mostrar pivô
Mode of the Pivot: — Modo do pivô:
- Classic
- Woodie
- DeMark
- Camarilla
Show Future Pivot — Mostrar pivô futuro.
Intervalo Médio de Sessão ( Average Session Range )
Show ASR lines — Mostrar linhas ASR.
ASR period (num sessions to calculate the average) — Período ASR (num sessões para calcular a média).
The middle of the ASR is — O meio do ASR é:
- at the Session Open — na Sessão Aberta
- between High-Low — entre alto-baixo
- between Open-Close — entre abrir-fechar
- at the Session Close — no encerramento da sessão
Hotkey to switch 'ASR' — Tecla de atalho para mudar 'ASR'.
Alertas
Check Current sessions (not closed yet) — Verifique as sessões atuais (ainda não fechadas)
Check Previous sessions (closed Today or Yesterday) — Verifique as sessões anteriores (fechadas hoje ou ontem)
Alert when price touched 'Open' — Alerta quando o preço tocou em 'Aberto'
Alert when price touched 'High' — Alerta quando o preço atingiu 'Alto'
Alert when price touched 'Low' — Alerta quando o preço atingiu 'Baixo'
Alert when price touched 'Close' — Alerta quando o preço tocou em 'Fechar'
Alert when price touched 'Middle' — Alerta quando o preço tocou 'Meio'
Alert when price touched 'ASR' — Alerta quando o preço tocou 'ASR'
Alert when price touched one of the Pivot levels — Alerta quando o preço tocou um dos níveis do pivô
Check alerts only on bar closing — Verifique alertas apenas no fechamento do bar
Alert when a New session starts — Alertar quando uma nova sessão for iniciada
Alert when price breaks the closed Session by the Distance — Alerta quando o preço rompe a Sessão Fechada pela Distância
Distance for the Session breakout — Distância para o intervalo da sessão
Pop up alert — Alerta pop-up
Push notifications — Notificações via push
E-mail notifications — Notificações por e-mail
Sound alert — Alerta sonoro
Allow Session #1 alerts — Permitir alertas da sessão nº 1
Allow Session #2 alerts — Permitir alertas da sessão 2
Allow Session #3 alerts — Permitir alertas da sessão nº 3
Allow Session #4 alerts — Permitir alertas da sessão nº 4
Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.