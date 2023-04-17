Pro Sessions MT4

Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4').





Você pode ver linhas ASR (intervalo médio de sessão) (tecla de atalho padrão 'A'). Isto é semelhante ao cálculo do ADR, só que é calculado com base nas últimas sessões X, o que permite ver o intervalo potencial das sessões atuais (e anteriores) (até onde o preço pode se mover hoje). A média é calculada como a soma das sessões anteriores dividida pelo número de sessões (parâmetro 'Período ASR (num sessões para calcular a média)'), cada sessão tem seu próprio valor ASR.





O indicador calcula e desenha sessões futuras e seu tamanho. Identifica corretamente lacunas no histórico de cotações.

Também pode desenhar um separador vertical no início de cada sessão.





O indicador determina automaticamente o esquema de cores do gráfico.





Também envia alertas quando os níveis da sessão são tocados pelo preço ou quando o preço rompe a sessão fechada, para uma determinada distância. Os alertas para cada sessão podem ser desativados.





O parâmetro "Parar sessão se a outra sessão iniciar" (tecla de atalho 'S') permite interromper uma sessão obsoleta e receber alertas quando ela interromper uma nova sessão.





O indicador pode desenhar níveis de pivô e enviar alertas sobre eles. Estes níveis são calculados com base nos valores das sessões anteriores (tecla de atalho padrão 'P').









Parâmetros

Number of days to calculate — Número de dias para desenhar.

Time Offset (add shift for all Sessions) — Compensação de horário (adicione turno para todas as sessões).

Show Future Sessions — mostra sessões futuras esperadas.

Show Open lines — Mostrar linhas abertas.

Show High lines — Mostrar linhas altas.

Show Low lines — Mostrar linhas baixas.

Show Close lines — Mostrar linhas fechadas.

Show Middle lines (between High-Low) — Mostrar linhas médias (entre alto e baixo)

Extend lines to the next Session — Estenda as linhas para a próxima sessão.

Show Rectangles High-Low — Mostrar retângulos alto-baixo.

Show Rectangles Open-Close — Mostrar retângulos abrir-fechar.

Fill High-Low — Preencha alto-baixo.

Fill Open-Close — Preencha Abrir-Fechar.

Show Vertical line at the begining — Mostrar linha vertical no início.

Show Session Names — Mostrar nomes de sessões.

Show Day of the week — Mostrar dia da semana.

Show Session Range — Mostrar intervalo de sessões.

Show Percentage changes — mostra a variação percentual no preço entre a abertura e o fechamento da sessão ou entre a máxima e a mínima da sessão.

Stop session if the other session starts — Sydney termina no início de Tóquio. Tóquio termina no início de Londres. Londres termina no início de Nova York.

Hotkey to switch 'Stop session' — Tecla de atalho para alternar 'Parar sessão'

Color scheme — Esquema de cores.



Sessão 1

Enable session — Habilite a sessão.

Session name — Nome da sessão.

Start time (broker time) — Hora de início (hora do corretor).

End time (broker time) — Hora de término (hora do corretor).

Line color — Cor da linha.

Line width — Espessura da linha.

Line style — Estilo de linha.

Fill High-Low color — Preencha a cor Alto-Baixo.

Fill Open-Close color — Preencha a cor Abrir-Fechar.

Rectangle line color — Cor da linha retangular.

Rectangle line width — Largura da linha retangular.

Rectangle line style — Estilo de linha retangular.

Vertical line color — Cor da linha vertical.

Vertical line width — Largura da linha vertical.

Vertical line style — Estilo de linha vertical.

Text color — Cor do texto.

Font name — Nome da fonte.

Font size — Tamanho da fonte.

Text label on the — Etiqueta de texto no.

Hotkey to switch session — Tecla de atalho para mudar de sessão.





Os mesmos parâmetros para as Sessões #2, #3, #4.





Pivô de sessões ( Sessions Pivot )

Show Pivot — Mostrar pivô

Mode of the Pivot: — Modo do pivô:

Classic

Woodie

DeMark

Camarilla

Show Future Pivot — Mostrar pivô futuro.





Intervalo Médio de Sessão ( Average Session Range )





Show ASR lines — Mostrar linhas ASR.

ASR period (num sessions to calculate the average) — Período ASR (num sessões para calcular a média).

The middle of the ASR is — O meio do ASR é:

at the Session Open — na Sessão Aberta

between High-Low — entre alto-baixo

between Open-Close — entre abrir-fechar

at the Session Close — no encerramento da sessão

Hotkey to switch 'ASR' — Tecla de atalho para mudar 'ASR'.





Alertas

Check Current sessions (not closed yet) — Verifique as sessões atuais (ainda não fechadas)

Check Previous sessions (closed Today or Yesterday) — Verifique as sessões anteriores (fechadas hoje ou ontem)

Alert when price touched 'Open' — Alerta quando o preço tocou em 'Aberto'

Alert when price touched 'High' — Alerta quando o preço atingiu 'Alto'

Alert when price touched 'Low' — Alerta quando o preço atingiu 'Baixo'

Alert when price touched 'Close' — Alerta quando o preço tocou em 'Fechar'

Alert when price touched 'Middle' — Alerta quando o preço tocou 'Meio'

Alert when price touched 'ASR' — Alerta quando o preço tocou 'ASR'

Alert when price touched one of the Pivot levels — Alerta quando o preço tocou um dos níveis do pivô

Check alerts only on bar closing — Verifique alertas apenas no fechamento do bar

Alert when a New session starts — Alertar quando uma nova sessão for iniciada

Alert when price breaks the closed Session by the Distance — Alerta quando o preço rompe a Sessão Fechada pela Distância

Distance for the Session breakout — Distância para o intervalo da sessão

Pop up alert — Alerta pop-up

Push notifications — Notificações via push

E-mail notifications — Notificações por e-mail

Sound alert — Alerta sonoro

Allow Session #1 alerts — Permitir alertas da sessão nº 1

Allow Session #2 alerts — Permitir alertas da sessão 2

Allow Session #3 alerts — Permitir alertas da sessão nº 3

Allow Session #4 alerts — Permitir alertas da sessão nº 4