Pro Sessions MT4

4.75
Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4').

Você pode ver linhas ASR (intervalo médio de sessão) (tecla de atalho padrão 'A'). Isto é semelhante ao cálculo do ADR, só que é calculado com base nas últimas sessões X, o que permite ver o intervalo potencial das sessões atuais (e anteriores) (até onde o preço pode se mover hoje). A média é calculada como a soma das sessões anteriores dividida pelo número de sessões (parâmetro 'Período ASR (num sessões para calcular a média)'), cada sessão tem seu próprio valor ASR.

O indicador calcula e desenha sessões futuras e seu tamanho. Identifica corretamente lacunas no histórico de cotações.
Também pode desenhar um separador vertical no início de cada sessão.

O indicador determina automaticamente o esquema de cores do gráfico.

Também envia alertas quando os níveis da sessão são tocados pelo preço ou quando o preço rompe a sessão fechada, para uma determinada distância. Os alertas para cada sessão podem ser desativados.

O parâmetro "Parar sessão se a outra sessão iniciar" (tecla de atalho 'S') permite interromper uma sessão obsoleta e receber alertas quando ela interromper uma nova sessão.

O indicador pode desenhar níveis de pivô e enviar alertas sobre eles. Estes níveis são calculados com base nos valores das sessões anteriores (tecla de atalho padrão 'P').


Parâmetros

Number of days to calculate — Número de dias para desenhar.
Time Offset (add shift for all Sessions) — Compensação de horário (adicione turno para todas as sessões).
Show Future Sessions — mostra sessões futuras esperadas.
Show Open lines — Mostrar linhas abertas.
Show High lines — Mostrar linhas altas.
Show Low lines — Mostrar linhas baixas.
Show Close lines — Mostrar linhas fechadas.
Show Middle lines (between High-Low) — Mostrar linhas médias (entre alto e baixo)
Extend lines to the next Session — Estenda as linhas para a próxima sessão.
Show Rectangles High-Low — Mostrar retângulos alto-baixo.
Show Rectangles Open-Close — Mostrar retângulos abrir-fechar.
Fill High-Low — Preencha alto-baixo.
Fill Open-Close — Preencha Abrir-Fechar.
Show Vertical line at the begining — Mostrar linha vertical no início.
Show Session Names — Mostrar nomes de sessões.
Show Day of the week — Mostrar dia da semana.
Show Session Range — Mostrar intervalo de sessões.
Show Percentage changes — mostra a variação percentual no preço entre a abertura e o fechamento da sessão ou entre a máxima e a mínima da sessão.
Stop session if the other session starts — Sydney termina no início de Tóquio. Tóquio termina no início de Londres. Londres termina no início de Nova York.
Hotkey to switch 'Stop session' — Tecla de atalho para alternar 'Parar sessão'

Color scheme — Esquema de cores.

Sessão 1

Enable session — Habilite a sessão.
Session name — Nome da sessão.
Start time (broker time) — Hora de início (hora do corretor).
End time (broker time) — Hora de término (hora do corretor).
Line color — Cor da linha.
Line width — Espessura da linha.
Line style — Estilo de linha.
Fill High-Low color — Preencha a cor Alto-Baixo.
Fill Open-Close color — Preencha a cor Abrir-Fechar.
Rectangle line color — Cor da linha retangular.
Rectangle line width — Largura da linha retangular.
Rectangle line style — Estilo de linha retangular.
Vertical line color — Cor da linha vertical.
Vertical line width — Largura da linha vertical.
Vertical line style — Estilo de linha vertical.
Text color — Cor do texto.
Font name — Nome da fonte.
Font size — Tamanho da fonte.
Text label on the — Etiqueta de texto no.
Hotkey to switch session — Tecla de atalho para mudar de sessão.

Os mesmos parâmetros para as Sessões #2, #3, #4.

Pivô de sessões ( Sessions Pivot )
Show Pivot — Mostrar pivô
Mode of the Pivot: — Modo do pivô:
  • Classic 
  • Woodie
  • DeMark 
  • Camarilla
Show Future Pivot — Mostrar pivô futuro.

Intervalo Médio de Sessão ( Average Session Range )

Show ASR lines — Mostrar linhas ASR.
ASR period (num sessions to calculate the average) — Período ASR (num sessões para calcular a média).
The middle of the ASR is — O meio do ASR é:
  • at the Session Open — na Sessão Aberta
  • between High-Low — entre alto-baixo
  • between Open-Close — entre abrir-fechar
  • at the Session Close — no encerramento da sessão
Hotkey to switch 'ASR' — Tecla de atalho para mudar 'ASR'.

Alertas
Check Current sessions (not closed yet) — Verifique as sessões atuais (ainda não fechadas)
Check Previous sessions (closed Today or Yesterday) — Verifique as sessões anteriores (fechadas hoje ou ontem)
Alert when price touched 'Open' — Alerta quando o preço tocou em 'Aberto'
Alert when price touched 'High' — Alerta quando o preço atingiu 'Alto'
Alert when price touched 'Low' — Alerta quando o preço atingiu 'Baixo'
Alert when price touched 'Close' — Alerta quando o preço tocou em 'Fechar'
Alert when price touched 'Middle' — Alerta quando o preço tocou 'Meio'
Alert when price touched 'ASR' — Alerta quando o preço tocou 'ASR'
Alert when price touched one of the Pivot levels — Alerta quando o preço tocou um dos níveis do pivô
Check alerts only on bar closing — Verifique alertas apenas no fechamento do bar
Alert when a New session starts — Alertar quando uma nova sessão for iniciada
Alert when price breaks the closed Session by the Distance — Alerta quando o preço rompe a Sessão Fechada pela Distância
Distance for the Session breakout — Distância para o intervalo da sessão
Pop up alert — Alerta pop-up
Push notifications — Notificações via push
E-mail notifications — Notificações por e-mail
Sound alert — Alerta sonoro
Allow Session #1 alerts — Permitir alertas da sessão nº 1
Allow Session #2 alerts — Permitir alertas da sessão 2
Allow Session #3 alerts — Permitir alertas da sessão nº 3
Allow Session #4 alerts — Permitir alertas da sessão nº 4
Comentários 5
Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
2034
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

Chapa
472
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

Produtos recomendados
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT4 – Detecção Avançada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 O Smart FVG Indicator para MetaTrader 4 oferece detecção, monitorização e alertas profissionais de Fair Value Gap (FVG) diretamente nos seus gráficos. Ele combina filtragem baseada em ATR com lógica sensível à estrutura para remover ruído, adaptar‑se à liquidez e manter apenas os desequilíbrios mais relevantes para decisões precisas. Principais vantagens Deteção precisa de FVG: identifica ineficiências reais de pre
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicadores
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Magic Filter MTF
Yaroslav Varankin
Indicadores
Magic Filter MTF is perfect for any strategy. you do not need to load the chart with extra indicators like this one indicator will replace all additional filters for you it can also be a great strategy. it combines well with trading at local minima and maximums (resistance levels) multi-timeframe-multi-currency indicator 4 screen system is used 4 rows of arrows UTB indicators adjusted for different periods when two arrows pointing in the same direction on the same timeframe coincide,I t c
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nosso indicador Basic Support and Resistance é a solução necessária para aumentar sua análise técnica.Este indicador permite que você forneça níveis de suporte e resistência no gráfico/ MT5 grátis Recursos Integração dos níveis de Fibonacci: Com a opção de exibir níveis de Fibonacci, juntamente com os níveis de suporte e resistência, nosso indicador fornece uma visão ainda mais profunda do comportamento do mercado e possíveis áreas de reversão. Otimização de desempenho: Com a opção de atualiz
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Fibonacci recontratar e extensão linha de desenho ferramenta Fibonacci recontratar e estender a ferramenta de desenho de linha para a plataforma MT4 é adequado para comerciantes que usam método de negociação de pontos e negociação de secções douradas Vantagens: Não há linha extra, não há linhagem muito longa, e é fácil observar e encontrar oportunidades de negociação Versão experimental: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Principais funções: 1. Podem ser desenhados diretamente vári
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4. - O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso. - O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo). - O indicador "Morning Star pattern" é excelente para comb
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
The coated chart
Jin Wang
Indicadores
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Mais do autor
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do Oscilador Estocástico. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. O painel exibe os valores atuais e as interseções das linhas — Sinal e Principal (cruzamento estocástico). Além disso, o indicador pode enviar notificações ao cruzar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Indicadores
Indicador ZigZag de vários períodos de tempo. Ele exibe as linhas horizontais de suporte/resistência e seus rompimentos, bem como desenha as metas atuais do mercado. Também pode exibir linhas do indicador Fractais e velas de outros períodos (até Trimestral). Indicador – conecta máximas e mínimas importantes para mostrar linhas de tendência. O indicador redesenha o último ponto (atual) e, em alguns casos, pode alterar os últimos 2-3 pontos. Todas as linhas são desenhadas como objetos ( não buf
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador ZigZag. Exibe a direção atual do mercado, a altura do último movimento, o número de barras neste movimento e a quebra do ponto anterior do ZigZag (linha horizontal). Este é o scanner MTF. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações quando o ZigZag mudar de direção ou quando houver um rompimento do ponto anterior. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Indicadores
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . You can also find my other products here Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time
FREE
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Indicadores
O indicador exibe lucro (perda) no símbolo atual. Você pode arrastar e soltar livremente a linha para exibir o lucro ou perda atual. Você pode encontrar meus produtos   aqui Parâmetros Calculation in money or in points — calcule o lucro/perda em pontos ou dinheiro. Add pending orders to calculate — leve em consideração os pedidos pendentes nos cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, caso seja necessário avaliar pedidos específicos. Offset for first drawing (points
FREE
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
O indicador ADX é usado para determinar a tendência e sua força. A direção do preço é mostrada pelos valores +DI e -DI, e o valor ADX mostra a força da tendência. Se +DI estiver acima de -DI, então o mercado está em tendência de alta, se ao contrário, está em tendência de baixa. Se o ADX estiver abaixo de 20, não há uma direção definida. Assim que o indicador ultrapassa este nível, começa uma tendência de força média. Valores acima de 40 indicam uma tendência forte (tendência de baixa ou tendên
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
O indicador ADX é usado para determinar a tendência e sua força. A direção do preço é mostrada pelos valores +DI e -DI, e o valor ADX mostra a força da tendência. Se +DI estiver acima de -DI, então o mercado está em tendência de alta, se ao contrário, está em tendência de baixa. Se o ADX estiver abaixo de 20, não há uma direção definida. Assim que o indicador ultrapassa este nível, começa uma tendência de força média. Valores acima de 40 indicam uma tendência forte (tendência de baixa ou tendên
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto fin
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multimoeda e multitimeframe. Mostra o estado atual do mercado. No painel do scanner você pode ver a direção, força e número de barras da tendência atual. As velas de Consolidação/Reversão também são mostradas em cores. Você pode especificar quaisquer moedas e períodos desejados nos parâmetros. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando a tendência muda ou quando velas de reversão e consolidação (dojis) aparecem. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto fi
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Bollinger Bands. No painel você pode ver os rompimentos e toques das Bandas de Bollinger. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O indicador também pode enviar notificações quando o preço toca as Bandas de Bollinger, quando a volatilidade atual muda (expande ou cai) e quando o preço toca todas as bandas. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Bollinger Bands. No painel você pode ver os rompimentos e toques das Bandas de Bollinger. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O indicador também pode enviar notificações quando o preço toca as Bandas de Bollinger, quando a volatilidade atual muda (expande ou cai) e quando o preço toca todas as bandas. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
MA Dashboard
Taras Slobodyanik
4.5 (2)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Moving Average (MA). No painel você pode ver o estado atual do indicador - rompimentos e toques (por preço) do MA Rápido e MA Lento, bem como a intersecção das linhas MA entre si (cruzamento da média móvel). Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações sobre o preço tocando as linhas e sobre o seu cruzamento. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e p
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Moving Average (MA). No painel você pode ver o estado atual do indicador - rompimentos e toques (por preço) do MA Rápido e MA Lento, bem como a intersecção das linhas MA entre si (cruzamento da média móvel). Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações sobre o preço tocando as linhas e sobre o seu cruzamento. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e p
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Índice de Força Relativa (RSI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel pode selecionar automaticamente
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Indicadores
Indicador ZigZag de vários períodos de tempo. Ele exibe as linhas horizontais de suporte/resistência e seus rompimentos, bem como desenha as metas atuais do mercado. Também pode exibir linhas do indicador Fractais e velas de outros períodos (até Trimestral). Indicador – conecta máximas e mínimas importantes para mostrar linhas de tendência. O indicador redesenha o último ponto (atual) e, em alguns casos, pode alterar os últimos 2-3 pontos. Todas as linhas são desenhadas como objetos ( não buf
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indicadores
O indicador exibe lucro (perda) no símbolo atual. Você pode arrastar e soltar livremente a linha para exibir o lucro ou perda atual. Você pode encontrar meus produtos aqui Parâmetros Calculation in money or in points — calcule o lucro/perda em pontos ou dinheiro. Add pending orders to calculate — leve em consideração os pedidos pendentes nos cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, caso seja necessário avaliar pedidos específicos. Offset for first drawing (points fro
FREE
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador ZigZag. Exibe a direção atual do mercado, a altura do último movimento, o número de barras neste movimento e a quebra do ponto anterior do ZigZag (linha horizontal). Este é o scanner MTF. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações quando o ZigZag mudar de direção ou quando houver um rompimento do ponto anterior. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Utilitários
Este painel exibe notícias atuais de três fontes: do site ForexFactory.com (calendário FFC), do site Investing.com e do Calendário Econômico de mql5.com. Você pode classificar as notícias por impacto e por país e exibi-las no gráfico com um clique. Ao manter pressionada a tecla 'Ctrl', você pode selecionar várias 'moedas' ou 'impactos' diferentes para classificar. Além disso, este utilitário mostra não apenas a previsão, mas também os valores reais após aparecerem no site. Você pode definir uma
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Índice de Força Relativa (RSI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel pode selecionar automaticamente
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Commodity Channel Index (CCI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros CCI Period — período médio. CCI Applied price — tipo de preço. Clear t
Pro Sessions MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4'). Você pode ver linhas   ASR (intervalo médio de sessão)   (tecla de atalho padrão 'A'
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Indicadores
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. You can also find my o
FREE
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
A Gann Box (ou Gann Square) é um método de análise de mercado baseado no artigo "Fórmula matemática para previsões de mercado" de WD Gann. Este indicador pode representar três modelos de Quadrados: 90, 52(104), 144. Existem seis variantes de grades e duas variantes de arcos. Você pode plotar vários quadrados em um gráfico simultaneamente. Parâmetros Square — seleção de um modelo quadrado de Gann: 90 — quadrado de 90 (ou quadrado de nove); 52 (104) — quadrado de 52 (ou 104); 144 — quadrado uni
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do Oscilador Estocástico. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. O painel exibe os valores atuais e as interseções das linhas — Sinal e Principal (cruzamento estocástico). Além disso, o indicador pode enviar notificações ao cruzar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel
Magnifier Ruler Crosshair
Taras Slobodyanik
5 (2)
Utilitários
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa   (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilitários
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa   (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto fin
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multimoeda e multitimeframe. Mostra o estado atual do mercado. No painel do scanner você pode ver a direção, força e número de barras da tendência atual. As velas de Consolidação/Reversão também são mostradas em cores. Você pode especificar quaisquer moedas e períodos desejados nos parâmetros. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando a tendência muda ou quando velas de reversão e consolidação (dojis) aparecem. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto fi
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Fractals. Exibe os dois últimos fractais — sua sequência (e qual está quebrada) ou a distância entre eles. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações sobre o rompimento de um fractal. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros Calcula
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Filtro:
Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
2034
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

nenyenwa
339
nenyenwa 2024.05.15 10:23 
 

nice indicator but there is still room for improvement. old boxs dont want to go away. have to go to my object section to delete them manually and then relaod to have a clean chart.

Taras Slobodyanik
90522
Resposta do desenvolvedor Taras Slobodyanik 2024.05.15 10:31
Hello. What do you mean by "old boxs dont want to go away"? I just checked this in the strategy tester, the indicator shows only the number of sessions specified in the parameters, the previous ones are deleted after new ones appear. It’s also unclear why you delete them manually when you can just press a hotkey and redraw the sessions again.
Chapa
472
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan
162
Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan 2023.05.15 14:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Taras Slobodyanik
90522
Resposta do desenvolvedor Taras Slobodyanik 2023.05.20 17:57
Hello.
Activations are tied to the computer hardware and OS. You can read about it on the site (see link below).
If the indicator does not work as described or you find bugs, then you can write about it in the Comments so that I can fix the errors and let other users know about it. When you give a bad rating without explanation, it means that you do not want to receive fixes and product improvements. This means that either you want to blackmail with the stars or you are a competitor who has something similar. https://www.mql5.com/en/articles/498
Responder ao comentário