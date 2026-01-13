- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
429
Gewinntrades:
420 (97.90%)
Verlusttrades:
9 (2.10%)
Bester Trade:
37.04 USD
Schlechtester Trade:
-56.63 USD
Bruttoprofit:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Bruttoverlust:
-288.99 USD (28 809 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
125 (307.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
307.71 USD (125)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
12.68
Long-Positionen:
347 (80.89%)
Short-Positionen:
82 (19.11%)
Profit-Faktor:
3.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-56.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-56.63 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.41%
Jahresprognose:
138.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.46 USD
Maximaler:
56.63 USD (8.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.39% (41.37 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +37.04 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 125
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +307.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Leverate-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
