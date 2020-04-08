Rsi Thunder MT4
- 指标
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- 版本: 1.0
- 激活: 5
RSI Thunder 是一款专为追求高胜率与高质量交易信号的交易者精心打造的专业智能交易指标。
该指标严格遵循“蜡烛收盘后确认”的原则，仅在K线完全收盘后生成信号，从根本上避免重绘和虚假入场问题。
RSI Thunder 将 RSI、EMA、ADX 和 ATR 等核心技术指标有机结合，形成一套完整、严谨的交易决策逻辑。
同时，通过 SMA40 趋势方向过滤器，确保所有交易都顺应市场的主要趋势方向。
指标会系统性地分析最近五根K线的价格结构，仅在动能、趋势和突破条件同时满足时才确认信号。
所有买卖信号都会以清晰直观的箭头形式直接显示在图表上，帮助交易者快速做出决策。
每一次信号都会自动计算基于 ATR 的止盈（Take Profit）水平，使交易管理更加科学和一致。
RSI Thunder 运行高效，占用系统资源极低，适合长时间稳定运行。
无论是新手还是经验丰富的专业交易者，都可以轻松上手并灵活应用。
该指标特别适用于 M15、M30、H1 等主流交易周期。
RSI Thunder 不仅仅是一个技术指标，而是一套成熟、可靠、可执行的完整交易系统。