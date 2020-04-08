Rsi Thunder MT4

RSI Thunder 是一款专为追求高胜率与高质量交易信号的交易者精心打造的专业智能交易指标。
该指标严格遵循“蜡烛收盘后确认”的原则，仅在K线完全收盘后生成信号，从根本上避免重绘和虚假入场问题。
RSI Thunder 将 RSI、EMA、ADX 和 ATR 等核心技术指标有机结合，形成一套完整、严谨的交易决策逻辑。
同时，通过 SMA40 趋势方向过滤器，确保所有交易都顺应市场的主要趋势方向。
指标会系统性地分析最近五根K线的价格结构，仅在动能、趋势和突破条件同时满足时才确认信号。
所有买卖信号都会以清晰直观的箭头形式直接显示在图表上，帮助交易者快速做出决策。
每一次信号都会自动计算基于 ATR 的止盈（Take Profit）水平，使交易管理更加科学和一致。
RSI Thunder 运行高效，占用系统资源极低，适合长时间稳定运行。
无论是新手还是经验丰富的专业交易者，都可以轻松上手并灵活应用。
该指标特别适用于 M15、M30、H1 等主流交易周期。
RSI Thunder 不仅仅是一个技术指标，而是一套成熟、可靠、可执行的完整交易系统。


推荐产品
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
指标
Wave Wold MT4外汇指标旨在搜索狼波并将其显示在交易终端的当前窗口中。 对于在交易中使用狼波的交易者来说，这是一个很好的指标。 它在交易策略中的应用将显着提高其效率和盈利能力。 有关指标的信息 与其他Wolf wave指标不同，Wave Wold MT4外汇指标具有许多显着提高其有效性的功能: 第一个是打开的Windows5point参数（真值）提供信息支持，即扩展了狼波出现在其上的图表的窗口。 例如，如果EURUSD、AUDUSD和GBPUSD图表是开放的，并且每个图表都安装了Wave WOLD MT4指标，那么如果检测到欧元模型，相应的图表将自动被带到其他图表的顶部，这在交易大量工具时变得非常方便。  第二个功能是MACD上的内置发散分析，用户可以自己选择参数（默认设置（12,26,9））。 顺便说一下，通常振荡器的值不显示在工作窗口上，只反映在形成点（5）时的价格标签的颜色上，特别是，如果标签的颜色是蓝色，则没有发散，如果颜色是红 如何使用指标 Wave WOLD MT4指标显示第4个形成点的假设Wolf模型和第5个点的形成区域（所谓的甜区，以黄色显示）。 如
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
指标
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
指标
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
指标
斐波那契折返和扩展画线工具 适用于MT4平台的斐波那契折返和扩展画线工具，适合于使用黄金分割交易的交易者 优点：没有多余的线，没有过长的线，易于观察发现交易的机会 试用版： https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 主要功能： 1.可以直接画出多组斐波那契折返，可以看出重要折返点之间的关系； 2.可以画出斐波那契扩展，比率有三种0.618，1，1.618 3.画出的斐波那契折返和扩展均可左右移动，有数值显示，方便观察 4.可通过数字键切换周期 使用指南和功能键： 1．按 [ 或R画折返，按需要画折返，最多云持8组折返； 2．按 ] 或E画扩展； 3．按 \ 删除当前周期下的所有扩展和折返，其余周期的不受影响 4．如何左右移动折返和扩展 (1)点击第一组折返的F5字符，可以左右移动折返； (2)点击COP的字符 ，可以左右移动扩展； 5. (1)点击第一组折返的F5字符，按del 可以删除这组折返； (2)点击COP的字符， 按del 可以删除这组扩展； 6．修改折返和扩展（随着市场的运行，焦点或者反弹点需要修改)
Market Bias Indicator
Prabagaran E
指标
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
PipFinite Razor Scalper
Karlo Wilson Vendiola
4.4 (47)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Razor Scalper with Trend Laser Strategy: Scalp in the direction of the trend Watch Video: (Click Here) Features Scalping indicator using a confirme
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
指标
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
PipFinite Range Point
Karlo Wilson Vendiola
5 (6)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Attention This trading tool is specifically designed to help grid, martingale, averaging, recovery and hedging strategies. If you are not familiar with th
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
指标
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
SmartSignal Sniper
Ahmed Ismail Muhammad Ismail Al Talhat
指标
SmartSignal Sniper：您的终极交易伴侣 发掘精准交易的力量，使用SmartSignal Sniper。这款先进的工具旨在提供准确的买入和卖出信号，让所有级别的交易者在金融市场上自信而清晰地操作。 主要特点： 精准度高： SmartSignal Sniper利用先进的算法提供精准的买入和卖出信号，帮助交易者识别市场上的利润机会。 执行速度快： 通过实时信号生成，SmartSignal Sniper立即提醒您潜在的交易机会，为您提供了竞争优势，帮助您做出明智的决策。 可定制参数： 使用可定制参数调整SmartSignal Sniper以适应您的交易偏好，让您适应各种市场条件和交易风格。 用户友好界面： 设计简单易用，SmartSignal Sniper拥有直观的界面，使得交易对于各个级别的交易者都变得轻松高效。 为什么选择SmartSignal Sniper？ 明智决策： 使用SmartSignal Sniper最大程度地发挥您交易策略的潜力，为您提供有价值的市场见解，而不是保证利润。 节省时间： 摆脱手动分析的烦恼。通过SmartSignal Sniper，优化您的交易流
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
PipFinite Swing Control
Karlo Wilson Vendiola
4 (4)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Swing Control with Energy Beam Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Features Detects overall bias and waits for overb
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
指标
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Trend Bilio
Ivan Simonika
指标
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
该产品的买家也购买
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
指标
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
指标
PUMPING STATION – 您的专属“全包式”交易策略 我们为您推出PUMPING STATION —— 一款革命性的外汇指标，它将使您的交易变得更加有趣且高效。这不仅仅是一个辅助工具，而是一套完整的交易系统，具备强大的算法，帮助您开始更加稳定的交易。 购买本产品，您将免费获得： 专属设置文件：用于自动配置，实现最大化性能。 逐步视频教程：学习如何使用PUMPING STATION策略进行交易。 Pumping Utility：专为PUMPING STATION打造的半自动交易机器人，让交易变得更加方便和简单。 购买后请立即联系我，我将为您提供所有额外资源的访问权限。 PUMPING STATION如何工作： 趋势监控：能够即时识别市场趋势方向。趋势是您最好的朋友。 进场信号：图表上的箭头会提示您何时进场以及交易方向。 明确的交易目标：指标会自动识别最佳的平仓时机。 回调交易：内置的基于布林带的价格通道可检测修正结束并发出新趋势开始的信号。 效率分析：如果当前设置效果较差，系统会自动提示。只需调整PUMPING STATION，即可获得最佳性能。 功能强大： 推送和邮件通知：即
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
指标
该指标仅使用价格行为分析和donchian渠道以锯齿形检测价格反转。它是专门为短期交易而设计的，根本不需要重新粉刷或补漆。对于精明的交易者来说，这是一个绝佳的工具，旨在增加他们的运作时间。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 它在每个时间段都提供价值 实施自我分析统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 基于可变长度的突破和拥挤区域，该指标仅使用价格行为来选择交易并对市场快速做出反应。 显示过去信号的潜在利润 该指标分析其自身的质量和性能 突围的损失突出显示并解决 该指标是不可重涂和不可重涂的 该指标将帮助盘中交易者不要错过单个价格反转。但是，并非所有价格反转都是一样的，也不是具有相同的可行质量。决定要突破哪些突破而忽略哪些取决于交易者的良好判断。 如何解释统计数据 该指标研究其自身信号的质量，并在图表上绘制相关信息。将分析每笔交易，并在图表的左上角显示总体历史结果，这使您可以针对任何给定的工具和时间范围自行优化指标参数。每个乐器和时间表都有其自己的最佳设置，您可以自己找到它们。 最大优惠交易：对于任何给定的交易，MFE都是最好的结
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
指标
介绍 F-16 飞机指标，这是一款领先的 MT4 工具，旨在革新您的交易体验。灵感来自于 F-16 战斗机无与伦比的速度和精准度，该指标结合了先进算法和尖端技术，在金融市场上提供卓越的性能。 通过 F-16 飞机指标，您将在竞争中腾飞，因为它提供实时分析并生成高度准确的交易信号。其动态功能旨在识别各种资产类别上的利润机会，让您能够自信地做出明智的决策。 配备用户友好的界面，F-16 飞机指标与热门的 MetaTrader 4 平台无缝集成，确保交易过程顺畅高效。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士，该指标都可以轻松定制，以符合您独特的交易风格和偏好。 感受 F-16 飞机指标的威力，它以精确和敏捷的方式驾驭市场趋势。其先进的图表功能使您能够始终领先，检测关键的入场和出场点以实现最佳时机。掌控您的交易之旅，并凭借 F-16 飞机指标释放稳定盈利的潜力。 准备起飞，以这款出色的 MT4 指标将您的交易表现提升到新的高度。F-16 飞机指标是您在金融市场世界中的终极副驾驶员，让您以速度、精确度和自信取得成功。
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
指标
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
指标
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
指标
这是一款 MT4 的趋势指标，可提供准确的入场交易信号，且无重绘或延迟。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 最好的结果出现在 M15+ 的时间帧内。 指标的 MT5 版本 重要！ 购买后请联系我，以便获取详细指南和奖励。 视频 (6:22) - 一个信号赢取的利润等于指标价格的三倍。 视频 (4:44) - 它如何在测试器中工作，我的提示和技巧。 视频 (1:44) - 有关它如何处理加密货币和指数的几句话。 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内就改善了他们的交易结果。 Entry Points Pro 指标的益处 入场信号无重绘或延迟 如果信号出现，并得到确认（如果信号所在烛条已收盘），则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT4 平台上交易任何经纪商提供的加密货币、股票、金属、指数、商品
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
指标
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 建议： 时间范围:  所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑, EURAUD, XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最多
Cluster order flow footprint with volume profile
Abdul Jalil
指标
PROFESSIONAL FOOTPRINT CHART INDICATOR A Footprint Chart is an advanced order flow visualization tool that displays the volume traded at each price level within a candlestick. Unlike traditional candlestick charts that only show open, high, low, and close prices, footprint charts reveal the  battle between buyers and sellers  at every price level. KEY CONCEPT:   Footprint charts show WHERE volume occurred, not just HOW MUCH volume occurred. This is critical for understanding institutional activ
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
指标
目前有26%的折扣！! 这个指标是我们两个主要指标（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）的一个超级组合。它显示了28个外汇对的TICK-UNITS货币强度值和警报信号。可以使用11种不同的Tick-Units。它们是1、2、3、4、5、6、10、12、15、20和30秒。子窗口中的Tick-Unit栏将被显示并向左移动，当在一秒钟的定时器中至少有一个Tick。 只用一个图表，你就可以剥28个外汇货币对的头皮！想象一下，你的剥头皮将如何提高。想象一下，你的剥头皮将如何改善，因为你能够准确地确定剥头皮机会的触发点？ 这是市场上第一个在比1分钟更短的时间内工作的货币强度指标! 它是为那些希望快速进出并从市场中切出小点数的快速剥头皮者准备的。 用户手册：点击这里 https://www.mql5.com/en/blogs/post/727178 特点。 为28个货币对提供嘀嗒单位的卖出/买入警报，有一个按钮可以快速打开目标图表。 在3种敏感模式中选择一种（慢-中-快
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
指标
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概念
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
作者的更多信息
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
专家
该策略基于一种强调稳定性与适应性的智能交易理念而设计，旨在在不同类型的市场环境中保持一致的运行表现。 无论市场处于明显的趋势阶段，还是价格在一定区间内反复波动，系统都致力于识别并利用潜在的交易机会。 所有交易行为均严格遵循预先设定的运行规则执行，从而有效避免情绪化判断和随机入场所带来的不确定性。 整个交易周期在清晰的管理框架下持续运行，确保每一步操作都处于可控和有序的状态。 系统依托自动化逻辑与结构化流程构建，降低人为干预需求，同时提升整体执行的一致性和稳定性。 这种设计有助于在长期运行过程中保持交易节奏的平衡，并支持可重复、可预期的交易体验。 该策略尤其适合注重长期稳定性、系统化执行以及风险可控交易方式的交易者。
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
专家
HyperGal Alpha 是一款专业的自动交易系统，旨在以受控和技术化的方式管理 Hyper Martingale 策略。 该系统通过移动平均线进行趋势过滤，减少随机交易，只在主要市场趋势方向入场。 它采用结构化、渐进式的网格机制，以利用趋势中的自然价格回调。 手数递增受到最大层级数量的严格限制，以降低过度风险暴露和回撤波动。 该 EA 以整体交易篮子的利润平仓为核心，而非单独管理每一笔交易。 所有交易决策均在 K 线收盘时执行，相比基于 Tick 的系统更加稳定。 系统包含交易篮子锁定利润机制，以在市场条件变化时保护已实现收益。 HyperGal Alpha 支持自动资金管理，同时也可选择使用固定手数。 该 EA 专为 MetaTrader 4 平台开发，并充分考虑真实执行环境和点差因素。 HyperGal Alpha 适合寻求相对保守、规则清晰且风险结构明确的交易者。
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
专家
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) 是一款基于交易周期理念设计的专业智能交易系统。 它只在RSI指标在收盘K线确认后才进入市场，确保交易质量。 系统在每一个周期内通过分层方式逐步建立仓位。 当市场结构发生变化时，系统会启用 智能对冲（Hedging） 进行风险平衡。 这种对冲并非被动补救，而是主动的策略工具。 其目的是吸收市场波动并稳定整个交易周期。 严格的距离规则可防止订单过度集中。 系统不依赖传统止损，而是通过真实保证金管理控制风险。 资金管理系统可直接在图表上实时切换。 所有交易将在达到预设盈利目标后自动关闭。 CycleMind Pro 特别适合震荡和复杂市场环境。 系统的逻辑设计强调长期稳定性而非短期冒险。 它为交易者提供更高层次的风险意识与控制能力。
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
专家
HyperGal Alpha 是一款专业的自动化交易系统，专门用于以技术化和受控的方式管理 Hyper Martingale 策略。 该系统通过移动平均线进行趋势过滤，从而减少随机交易行为，仅在市场主要趋势方向上执行交易。 系统采用结构化、渐进式的网格交易机制，旨在在趋势环境中利用价格的自然回撤，而不是依赖激进或无序的加仓方式。 每一层交易均基于清晰的逻辑规则执行，并严格限制最大交易层数，以有效控制风险暴露和回撤波动。 HyperGal Alpha 以篮子级别的整体盈利目标作为主要平仓逻辑，而不是分别管理单笔订单，从而提高整体交易稳定性。 所有交易决策均在K线收盘时执行，这种方式可以有效避免噪音波动，提高系统一致性和可重复性。 系统还内置篮子利润锁定机制，在市场条件发生变化时帮助保护已实现的收益。 HyperGal Alpha 专为 MetaTrader 5 平台开发，充分考虑了真实市场执行条件、点差变化以及经纪商环境。 该系统适合寻求规则清晰、风险结构明确、执行稳定的交易者。
CycleMind Pro MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
专家
CycleMind Pro（Koji v1.195）是一款专业的 MQL5 智能交易 EA，基于结构化的交易周期与严格的市场逻辑构建。它只在已收盘K线的 RSI 信号确认后才入场，确保纪律性与高质量的交易执行。每个周期内，系统通过精确计算的分层方式逐步建立仓位。当市场动态发生变化时，系统会明确使用**对冲（Hedging 账户模式，而非 Netting）**作为平衡敞口的战略工具，而不是恐慌式应对。对冲被选择性地用于吸收波动并稳定当前交易周期；同时，严格的距离规则与全局保护机制可防止订单拥挤与冲突。CycleMind Pro 不依赖传统止损，而采用基于保证金的专业风险控制。高级资金管理（Money Management）可在图表上实时一键切换。所有仓位会在达到预设的账户货币利润目标后自动平仓。CycleMind Pro 代表一种由逻辑驱动、而非情绪驱动的纪律化智能交易。
Smart Hybrid Grid Trading System MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
专家
Smart Hybrid Grid Trading System MT5 是一款专业的自动交易系统，基于智能且平衡的交易理念设计，可灵活适应不同的市场环境。 该策略通过分析真实价格行为，并以结构化方式建立交易，在震荡市场和趋势市场中都能有效捕捉机会。 系统采用清晰的交易周期和有序的订单管理方式，实现对交易过程的全面控制。 该交易系统支持 Limit 和 Stop 挂单模式，交易者可以根据市场特性自由选择执行方式。 通过预设的风险控制和利润管理规则，系统有效控制风险敞口，适合追求长期稳定交易的用户。 该系统不依赖单一市场状态，而是动态适应价格变化。 交易逻辑经过精心设计，避免情绪化或随机决策。 所有交易行为均基于预定义规则自动执行。 系统适合追求稳定性和一致性的交易者。 可作为长期交易工具持续运行。
RSI Thunder MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
指标
RSI Thunder 是一款专为追求高胜率与高质量交易信号的交易者精心打造的专业智能交易指标。 该指标严格遵循“蜡烛收盘后确认”的原则，仅在K线完全收盘后生成信号，从根本上避免重绘和虚假入场问题。 RSI Thunder 将 RSI、EMA、ADX 和 ATR 等核心技术指标有机结合，形成一套完整、严谨的交易决策逻辑。 同时，通过 SMA40 趋势方向过滤器，确保所有交易都顺应市场的主要趋势方向。 指标会系统性地分析最近五根K线的价格结构，仅在动能、趋势和突破条件同时满足时才确认信号。 所有买卖信号都会以清晰直观的箭头形式直接显示在图表上，帮助交易者快速做出决策。 每一次信号都会自动计算基于 ATR 的止盈（Take Profit）水平，使交易管理更加科学和一致。 RSI Thunder 运行高效，占用系统资源极低，适合长时间稳定运行。 无论是新手还是经验丰富的专业交易者，都可以轻松上手并灵活应用。 该指标特别适用于 M15、M30、H1 等主流交易周期。 RSI Thunder 不仅仅是一个技术指标，而是一套成熟、可靠、可执行的完整交易系统。
筛选:
无评论
回复评论