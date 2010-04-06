Gold Apex Equity Exploder

GOLD APEX EQUITY EXPLODER : L'ACCÉLÉRATEUR DE PORTEFEUILLE OR ULTIME

Transformez un modeste dépôt initial de 500 dollars en une puissance financière de plus de 14 000 dollars. Alors que les experts classiques échouent lors des sessions à haute volatilité, Gold Apex Equity Exploder excelle en garantissant un taux de réussite de plus de 84% et un facteur de recouvrement monumental de 21,57. Ce système est conçu pour les traders exigeant une précision de niveau institutionnel, utilisant un algorithme d'accélération des fonds propres pour dominer le XAUUSD avec un timing d'entrée chirurgical.

PERFORMANCES PROUVÉES

  • Profit net total : Plus de 14 106 dollars générés à partir de seulement 500 dollars.

  • Précision exceptionnelle : Maintien d'un ratio de transactions profitables de 84,42%.

  • Facteur de recouvrement d'élite : 21,57 — prouvant la capacité du système à rebondir instantanément face au bruit du marché.

  • Gestion rigoureuse du risque : Drawdown maximal des capitaux propres limité à 9,38%.

LA STRATÉGIE APEX MOMENTUM Gold Apex évite les méthodes dangereuses de grille ou de martingale. Il utilise une logique propriétaire de rupture structurelle de la volatilité intraday. Le système identifie les zones de liquidité sur l'ouverture H1 et exige une clôture de bougie M5 pour filtrer les faux signaux.


Produits recommandés
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Experts
Trading Specifications: Symbol: XAUUSD (Gold) Timeframe: H4 (Required for optimal performance) Strategy: Swing Trading / Trend Following Minimum Deposit: $1000 (Recommended for proper risk management) Lot Size : 0.01 ·         Within a year, your entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. ·         The current price of $599 is a limited launch offer, and it will be increased
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Based on the 5-star Petal Ronin free expert advisor, Petal Ronin Extreme incorporates the recommendations of global users for Petal Ronin and adds a few tweaks to push the limits of precision. Users recommended a risk behaviour that allows for a fixed lot pick and that has been implemented with this Extreme version. Moreover, the trailing stop loss has been tightened and the SMA and ADX settings made a bit more aggressive. Test across for multiple timeframes with the varied risk behaviour and
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Capture de Tendance Précise pour MT5 Naviguez sur les vagues du marché avec Moving Average Surfer, conçu pour offrir précision, efficacité et gestion automatique du risque. Caractéristiques principales : Analyse de deux moyennes mobiles Filtre RSI intégré Gestion dynamique du risque Contrôle flexible des sens de trading Stops & objectifs basés sur l’ATR Compatible avec tout timeframe Magic Number unique Solution idéale pour les traders recherchant un système automatique d
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Cipher Swan
Goyani Piyushbhai
Experts
The Cipher Swan EA is an automated trading system designed to execute trades based on specific market conditions, integrating robust risk management and customizable trading parameters. It leverages moving averages and time-based filters to determine optimal trade entries and exits. Key Features Automated Trading: Executes buy and sell trades automatically based on predefined conditions. Incorporates reversal trading to recover from losses. Indicator Integration: Utilizes Moving Averages (M
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" est un robot de scalping à haute fréquence conçu pour trader l'indice NASDAQ 100 (US100). Le robot se concentre sur des opérations à court terme, exploitant les fluctuations mineures du marché pour générer des profits. Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que le grid ou la martingale, ce qui le rend plus sûr et plus résistant à la volatilité du marché. Caractéristiques principales : Scalping à haute fréquence :   Le robot est conçu pour des opérations rapides avec
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Silver Comet
Sahil Mukhtar
Experts
Présentation de Silver Comet : L'Expert Advisor Multi-Devises Le Silver Comet est un système de trading multi-devises avancé, conçu spécifiquement pour naviguer dans l'univers volatil des symboles de l'argent. Il est conçu pour le trader averti, des comptes de détail individuels aux professionnels sérieux des PropFirms , offrant une approche puissante et à faible risque pour le trading de matières premières. Caractéristiques Clés et Spécifications des Symboles Le Silver Comet EA est une avancée
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
Experts
Quantum Force EA – Disciplined Automated Gold Trading System (No Martingale / No Grid Trading) Short Description Designed Around a 1:3 Risk-reward Structure on MQL5 MetaTrader 5 A disciplined and fully automated trading system for XAUUSD (Gold). Quantum Force EA combines adaptive logic gold scalping, volatility filters, trend following and capital protection techniques to rule-based trade execution without using martingale or grid strategies.  Full Description Quantum Force EA is an intelligen
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
VR Black Box est un expert-conseil de trading automatique moderne, développé par un trader programmeur expérimenté. Un puissant outil de trading basé sur une stratégie éprouvée de suivi des mouvements de tendance du marché. Ce robot a parcouru un long chemin de développement et de perfectionnement, se mettant régulièrement à jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché. Au fil des années d’exploitation sur des comptes de trading réels, il s’est imposé comme un assistant fiable aussi b
Grid Scalper Pro Plus
Meet Shah Kamakumar Suryakant Shah
Experts
GRID SCALPER PRO PLUS v2.2 Institutional Scaling Engine  Turn your MetaTrader 5 into a 24/7 Wealth Machine. Engineered for Stability. Validated for Security. Built for Profit. Most Grid EAs are dangerous. They keep buying until your account hits Margin Call. [b]We fixed that.[/b] Universal Dynamic Risk Guard (UDRG) Mathematical protection that physically blocks trades if your margin gets too tight.  Netting Account Native The only EA optimized for MT5 Netting accounts with millisecond
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Experts
The ultimate trading tool that is designed to deliver simplicity and profitability to users. The EA's cutting-edge model utilizes pattern recognition and neural network training to analyze the market and make informed trades on 20 or more currency pairs (also to ohter instruments) simultaneously. With its user-friendly interface, this EA is perfect for traders of all levels, whether you're a beginner or a seasoned pro. By leveraging the power of our EA, you can achieve steady growth and boost yo
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Prop Firm Prêt ! Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides. Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme Résultats en direct :   Signal en direct   |   Portefeuille principal   |   Résultats FTMO     |    Communauté publique PRIX DE LANCEMENT : 249 $, prochain prix : 349 $ (Il ne reste que 6 exemplaires) Qu'est-ce que Gold Atlas ? Gold Atlas est un système de trading automatisé professionnel pou
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions. The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal. Avantages Intelligence de Liquidité : Détecte les zones explosives. Filtre de Tendance Neural : Élimine le bruit du marché. Zéro Grille : Pas de martingale ni de gril
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
AI Aurum Pivot — Expert Advisor professionnel pour le trading de l’Or (XAUUSD), conçu pour une constance à long terme et un contrôle strict du risque Il ne reste que quelques copies à prix réduit — une fois épuisées, le prix sera immédiatement augmenté à $999.99 . LIVE SIGNAL : https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot est un Expert Advisor entièr
Plus de l'auteur
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Experts
HFT PropFirm Pro EURUSD-Only High-Frequency Prop Firm Challenge EA (MT5) HFT PropFirm Pro is a fully automated, high-frequency momentum Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered exclusively for EURUSD and optimized for prop-firm challenges and aggressive equity growth accounts. This is a true plug-and-play HFT EA — no indicators, no over-tuning, no martingale, no grid. Only speed, precision, and disciplined EURUSD execution. Overview HFT PropFirm Pro is designed around EURUSD’s liquidity prof
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Institutional Liquidity Sweep & Stop Hunt Detector The FAKEOUT MATRIX PRO is a professional-grade analytical tool designed to identify the exact moments when institutional players "trap" retail traders. By monitoring session extremes and detecting high-probability Liquidity Sweeps, this indicator provides the technical edge needed to trade reversals with precision. The Institutional Logic Large financial institutions require significant liquidity to fill their orders. They often find this liquid
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Neural-Link Engine: High-Performance Pattern Projection for MetaTrader 5 The Neural-Link Engine is an advanced technical indicator designed for the MetaTrader 5 platform that utilizes historical pattern recognition to project future price action. Unlike traditional lagging indicators, this system employs a K-Nearest Neighbors (k-NN) inspired approach to identify mathematical similarities in market structure and visualize a potential path forward directly on the chart. Core Functionality The engi
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Zenith Session Flux is a professional-grade technical indicator for MetaTrader 5 designed to identify and visualize institutional trading windows known as ICT Killzones. The indicator automates the process of time-alignment by synchronizing your broker's server time with New York local time, ensuring that session boxes and price pivots appear at the precise institutional moments regardless of your broker's timezone. Indicator Features: Automatic Timezone Sync: Automatically calculates the offset
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Neural-Link Pattern Scanner: Advanced Candlestick Recognition for MetaTrader 5 The Neural-Link Pattern Scanner is a professional-grade technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 platform. It automates the detection of high-probability candlestick patterns, providing real-time visual labels directly on the trading interface. By filtering for specific mathematical price structures, this indicator helps traders identify potential reversals and trend continuations with precision. Core Fun
FREE
Multi Time Period Charts
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Multi-Time Period Charts: Professional Multi-Timeframe Visualization for MT5 The Multi-Time Period Charts (MTPC) indicator is a sophisticated market structure visualization tool for MetaTrader 5. It allows traders to overlay higher-timeframe price action directly onto their current lower-timeframe execution chart using precisely rendered, semi-transparent boxes. This eliminates the need for constant window switching while maintaining a clear, non-intrusive view of the broader market context. Cor
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Adaptive Session Trend Pro Easy Plug-and-Play Auto-Optimized Session Trend Indicator for MT5 Adaptive Session Trend Pro is a fully automatic, session-aware trend indicator for MetaTrader 5 that intelligently adapts to the symbol, instrument type, and broker trading session — with zero manual configuration required . Simply attach the indicator to any chart and it instantly: Detects the traded instrument (XAUUSD, US30, EURUSD, Forex pairs) Detects broker server time automatically Applies the cor
FREE
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indicateurs
AI Trend Targets – Precision Entries, Targets & Risk in One Overlay AI Trend Targets is a premium smart overlay that turns raw price action into clear, rule-based trade plans: entry, dynamic guard (SL) and three projected targets (TP1–TP3). It is designed for XAUUSD, major FX pairs and index CFDs, and works on intraday as well as higher timeframes. What it does Behind the scenes, AI Trend Targets combines: A volatility-adaptive “AI Baseline” to define trend direction Context-aware rejection logi
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Opening Range Breakout Pro Professional ORB Session Indicator for MT5 Opening Range Breakout Pro is a highly visual, fully customizable Opening Range Breakout (ORB) indicator for MetaTrader 5, designed for intraday, session-based, and prop-firm traders . The indicator automatically plots the Opening Range High and Low , along with multiple target levels above and below the range , allowing traders to clearly visualize breakout zones, retests, and profit objectives directly on the chart. This too
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indicateurs
No Wick Candle Identifier Best for Gold (XAUUSD) and Forex pairs | Works on any timeframe No Wick Candle Identifier is a price-action indicator designed to highlight high-intent candles where price opens exactly at the extreme (high or low). These candles reflect strong institutional participation and often act as decision points, continuation triggers, or high-probability reaction levels when price revisits them. The indicator is especially effective on Gold (XAUUSD) and Forex pairs , and it w
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitaires
Trailing SL Bot — Smart and Automated Trading Risk Manager Trailing SL Bot is a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to maximize your trading efficiency by automating essential risk management tasks with precision. Key Features: Automatic Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) Management: The bot intelligently sets SL and TP levels on any newly filled position, ensuring your trades are protected right from the start without manual intervention. Dynamic Trailing Stop Loss: Once your posi
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experts
Overview Gold Grid Quantum is a fully automated, intelligent trading system built exclusively for XAUUSD. It combines a structured grid-engine with adaptive scaling and real-time market awareness, enabling disciplined, hands-free execution under all market conditions. The EA operates without traditional indicators or optimization-sensitive inputs, relying instead on a dynamic internal logic developed to withstand both high-volatility spikes and long directional trends. The system has been exten
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Wick Assassin – Precision Price Action Indicator Wick Assassin is a price-action–driven trading indicator designed to identify high-probability reversals at key decision levels using nothing but raw market structure. It is built for traders who understand that price does not move randomly, but reacts to liquidity, failed continuation, and institutional rejection. This indicator focuses on a very specific and repeatable market behavior: when price attempts to continue from the same level, traps l
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experts
XAU Precision Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professional Gold Scalping EA Built for Real Market Conditions XAU Precision Trader is a professional-grade Gold-only (XAUUSD) scalping Expert Advisor , engineered for traders who prioritize realistic performance, disciplined risk management, and long-term consistency over artificially smooth or over-optimized equity curves. This EA is built to trade real market behavior ,
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experts
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor for GBPUSD (M5 Optimized) GPBUSD Velocity Pro is a professionally engineered high-frequency trading (HFT) Expert Advisor built exclusively for GBPUSD (Cable) . It is designed to exploit intraday volatility with precision execution, strict risk control, and full broker adaptability. This EA is optimized to run on the M5 timeframe and is rea
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experts
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor for USDJPY (M5 Optimized) USDJPY Gopher Blitz is a precision-built high-frequency trading (HFT) Expert Advisor designed specifically for the unique volatility and execution characteristics of USDJPY . Engineered for speed, efficiency, and stability, this EA focuses on capturing rapid intraday price bursts while maintaining extremel
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experts
EURUSD PropFlow Scalper 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! Prop Firm Challenge–Focused Scalper Built for Low Drawdown & Consistency EURUSD PropFlow Scalper is a specialized prop-firm–first scalping Expert Advisor , engineered to help traders pass evaluations and challenges , not chase reckless growth. Every design choice in this EA prioritizes drawdown control, high win-rate stability, and rule compliance , making it particularly
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experts
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE : LE DOMINATEUR ULTIME DU MARCHÉ Le "Big Daddy" de tous les EAs NASDAQ est arrivé. Conçu pour l'environnement à haute vitesse de l'indice US Tech 100, Turbo Pulse représente le sommet du scalping algorithmique basé sur le momentum. Ce système ne s'appuie pas sur des indicateurs retardés, mais utilise les données de ticks brutes pour capturer les mouvements du marché. Mesures de Performance Institutionnelles Dépôt Initial : 500.00 Profit Net Total : 45,148.64 Facteu
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Experts
ETH Aether Kinetic Disruptor Robot de trading Ethereum basé sur la liquidité et la structure Pourquoi Ethereum plutôt que l’or ou le Bitcoin L’or est lent et peu dynamique. Le Bitcoin devient de plus en plus un actif macroéconomique. Ethereum offre une volatilité intrajournalière plus régulière et des opportunités structurelles constantes. Différences du système Sans indicateurs classiques Sans martingale ni grid Analyse structurelle du prix Gestion du risque par trade Résultats Profit net: 8 9
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Experts
English Vantage US500 Pulse: High-Velocity Institutional Execution for US500 Finally, a systematic trading solution engineered specifically for the unique liquidity profile of the S&P 500. Vantage S&P Pulse is a high-frequency momentum engine designed to capture rapid price expansions during peak market hours while maintaining rigorous capital preservation protocols. Performance Analytics Based on verified backtesting data, the strategy demonstrates exceptional stability: Net Profit: Generated 1
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Experts
L'Apogée du Trading Multi-Devises est arrivé ! Quantum Multi Currency Exponential Growth est une solution de trading algorithmique haute performance conçue pour le scalping d'élite basé sur la vélocité des ticks à haute fréquence, offrant une croissance des capitaux propres de 10X en seulement 3 ans. Cet Expert Advisor (EA) utilise une architecture exclusive de balayage synchronisé pour surveiller et trader simultanément quatre paires de devises majeures — EURUSD, GBPUSD, USDJPY et USDCAD — à pa
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
Vishnu Bajpai
Experts
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel  — il n’existe aucun autre EA comme celui-ci sur le marché !! Moteur de trading crypto double de niveau institutionnel pour MetaTrader 5 Ether Bit Dual Growth Sentinel n’est pas un Expert Advisor MT5 classique. Il s’agit d’un système d’exécution bi-actifs conçu pour trader Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) simultanément, indépendamment et en continu au sein d’un seul EA. Alors que la majorité des EA sont limités à un seul symbole ou nécessitent plusieurs graphiques
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis