Weighted Trend Histogram MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „Gewichtetes Trendhistogramm“ für MT5, ohne Neuzeichnung.





– Der gewichtete Trendhistogramm-Indikator ist deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.

– Er richtet sich an Trader, die Trendstrategien bevorzugen.

– Der Indikator hat zwei Farben: Gelb für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).

– Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PC.

– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.