ADX Vision

Este EA ha sido probado con ticks reales desde enero de 2012 hasta marzo de 2025, sin retraso en la ejecución, y luego con un retraso de 1000ms, el backtest mostró una reducción del 30% con una cuenta de backtest de 10k USD. Los parámetros por defecto del EA están optimizados para funcionar mejor en el par EURUSD, pero puede funcionar en otras divisas y metales como el XAUUSD. Antes de utilizar este EA y con el fin de no perder todo su dinero asegúrese de que tiene al menos 5000USD en su cuenta.