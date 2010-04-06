ADX Vision

Pro ADX Histogram - Professional Descripción : Eleve su análisis de tendencias con una visión visual del impulso

Pro ADX Histograma transforma el indicador ADX clásico en una herramienta intuitiva y visual que revela la fuerza de la tendencia y la dirección del impulso de un vistazo. A diferencia de las pantallas ADX tradicionales, nuestra innovadora visualización de histograma hace que la dinámica del mercado sea legible al instante para tomar decisiones de trading más rápidas y seguras.

- Características principales:

1. Diseño visual inteligente:

  • Línea ADX (amarilla) - Indicador claro de la fuerza de la tendencia (escala 0-100)

  • Histograma azul - Muestra el impulso alcista cuando +DI supera a -DI

  • Histograma rojo - Muestra el impulso bajista cuando -DI supera a +DI

2. Visión instantánea del mercado:

  • Dirección y fuerza combinadas - Vea simultáneamente la dirección de la tendencia y la intensidad del impulso.

  • Se acabaron las conjeturas - Separación visual clara entre fases alcistas y bajistas

  • Reconocimiento rápido de señales - Codificación por colores para una rápida evaluación del mercado

3. Ventaja profesional:

  • Confirmación de Tendencia Mejorada - Validación de entradas con múltiples componentes ADX

  • Medición del Momento - La altura del histograma muestra la magnitud del spread DI

  • Ajustes personalizables - Ajuste el periodo, los colores y las preferencias de visualización

- Qué hace que este indicador sea único:

ADX tradicional requiere la interpretación de tres líneas separadas, causando parálisis de análisis durante los mercados rápidos.Pro ADX Histograma resuelve esto por:

  1. La conversión de datos complejos en patrones visuales intuitivos

  2. Destaca los cambios de impulso antes de las reversiones de precios

  3. Proporcionar señales claras de entrada/salida a través de las transiciones del histograma

  4. Reducir el desorden de la pantalla al tiempo que aumenta la densidad de la información

- Aplicaciones de negociación:

Para operadores diarios:

  • Capture los cambios de tendencia intradía con los cambios de color del histograma

  • Filtre falsas rupturas utilizando la confirmación de la fuerza del ADX

  • Entradas de tiempo con picos de impulso del histograma

Para Swing Traders:

  • Identifique las continuaciones de tendencia con el color consistente del histograma

  • Detectar tendencias debilitadas mediante histogramas decrecientes

  • Combinar con soporte/resistencia para configuraciones de alta probabilidad

Para operadores de posición:

  • Supervise la salud de la tendencia a largo plazo con la línea ADX

  • Utilice las divergencias del histograma para alertas tempranas de reversión

  • Gestione el riesgo con indicadores claros de fortaleza de la tendencia

- Especificaciones técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

  • Plazos: Todos (optimizado para M5 a D1)

  • Mercados: Forex , Acciones, Materias Primas, Crypto

  • Entradas:Periodo ajustable (por defecto 14), personalización visual

  • Cálculo: Basado en el ADX de Wilder con visualización mejorada

- Por qué los operadores profesionales eligen este indicador:

  1. Eficiencia temporal - Analiza la dinámica de la tendencia 3 veces más rápido que el ADX tradicional

  2. Claridad en las decisiones - Elimina la interpretación subjetiva de las líneas

  3. Ventaja visual - Reconocimiento de patrones a través del color y la forma

  4. Versatilidad - Funciona en todos los mercados y plazos

  5. Simplicidad - Potentes perspectivas sin cálculos complejos

- Ideal para:

  • Estrategias de seguimiento de tendencias

  • Sistemas de negociación de impulso

  • Confirmación de ruptura

  • Detección de inversión de tendencia

  • Análisis multihorario

  • Mejora de la gestión del riesgo

- Ejemplo de reglas de negociación:

Entrada alcista:

  • El histograma azul aparece y se expande

  • ADX > 25 (tendencia establecida)

  • Precio por encima de la media móvil clave

Entrada bajista:

  • El histograma rojo aparece y se expande

  • ADX > 25 (tendencia establecida)

  • Precio por debajo de la media móvil clave

Señal de salida:

  • El histograma se reduce significativamente

  • El histograma cambia de color

  • ADX cae por debajo de 20

- Ventajas adicionales:

  • Interfaz limpia y profesional - Sin desorden en la pantalla
  • Ligero en recursos - Codificación MQL5 eficiente
  • Fácil de Personalizar - Ajuste colores y parámetros
  • Sin Repintado - Señales sólidas y fiables
  • Fácil de usar para principiantes y profesionales - Intuitivo para todos los niveles de habilidad


Productos recomendados
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indicadores
Visión general El indicador Smart Money Structure Markup para MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras de mercado clave basadas en las populares estrategias Smart Money Concepts (SMC). Este indicador detecta micro-estructuras de mercado, proporcionando información sobre los movimientos de precios y los posibles cambios de tendencia. Destaca elementos importantes como la ruptura válida de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CH
FREE
Multi Timeframe EMA Trend Detector Pro
Sina Nasiri Bavili
5 (1)
Indicadores
Detector de Tendencias Multi-Timeframe EMA Pro Herramienta avanzada de análisis de tendencias EMA con detección de cruces y confirmación de la fuerza de la tendencia en 5 marcos temporales. El Multi-Timeframe EMA Trend Detector Pro es un indicador completo creado para los operadores que confían en estrategias basadas en tendencias. Analiza las medias móviles exponenciales (EMA) de 50, 100 y 200 en cinco plazos clave (M15, M30, H1, H4 y diario) para identificar tendencias fiables, cambios de ten
FREE
Breakout MV
Emmanouil Bampalos
Asesores Expertos
Breakout MV : Este Asesor Experto le ofrece una de las estrategias de trading más fundamentales, ¡combinando los indicadores de Media Móvil y Volums ! Características principales : Rendimiento consistente : La estrategia Breakout ha demostrado un rendimiento robusto a través de diversas condiciones de mercado, mediante la capitalización de los movimientos de precios significativos. Ejecución Estratégica de la Operación : Seleccionamos el rango deseado, y una vez que el precio se acerca a estos
FREE
SP500 Mean Reversal EA MT5
Matthew Lewis Beedle
Asesores Expertos
No es ningún secreto. Una de las mejores ventajas del trading es la estrategia de reversión a la media de los índices estadounidenses. ¿No me cree? Investigue un poco. Por lo tanto, tener un EA que haga esto es imprescindible en cualquier cartera. Hice esto para mí, pero también lo estoy ofreciendo a cualquier persona que lo necesite, así a un precio justo. El proceso de hacerlo fue usando RSI y usando un punto para comprar y cerrar. Luego usé aprendizaje automático para probar 100.000s de varia
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
La media móvil T3 de Tillson se introdujo al mundo del análisis técnico en el artículo '' A Better Moving Average '', publicado en la revista estadounidense Technical Analysis of Stock Commodities. Desarrollada por Tim Tillson, los analistas y operadores de los mercados de futuros pronto quedaron fascinados con esta técnica que suaviza las series de precios al tiempo que disminuye el retraso (lag) típico de los sistemas de seguimiento de tendencias.
FREE
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.73 (673)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff mt5 es un EA diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff mt5, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privado.
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indicadores
Muestra un gráfico del USD DXY en una ventana separada debajo del gráfico principal. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Basado en EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/SEK Todos estos pares deben ser añadidos a Market Watch para que el indicador funcione correctamente. Como se calcula utilizando una fórmula basada en los 6 pares, sólo funcionará cuando el mercado esté abierto. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Muestra
FREE
Whale RSI Divergences
Mustafa Ozkurkcu
1 (1)
Asesores Expertos
Este EA busca una señal de divergencia, que se produce cuando el precio de un instrumento financiero se mueve en la dirección opuesta a la del indicador RSI. Esta divergencia puede indicar que la tendencia actual está perdiendo impulso y que es probable que se produzca una inversión. El EA identifica dos tipos de divergencia: Divergencia alcista (positiva) : Esto ocurre cuando el precio hace un nuevo mínimo más bajo , pero el indicador RSI no lo confirma haciendo un mínimo más alto . Esta discre
FREE
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicadores
Koala Trend Line actualizado a la versión 1.2 Última mejora de actualización: Se agregó un nuevo parámetro que permite al usuario conectar la línea de tendencia al segundo, tercer o décimo punto más alto o más bajo. Mi petición : ** Estimados clientes, publiquen su opinión sobre Koala Trend Line y permítanme mejorar con sus comentarios. ¿POR QUÉ KOALA TREND LINE ES UN INDICADOR GRATUITO? Creo que el indicador gratuito debe ser una herramienta calificada. ¿Y OTROS PRODUCTOS GRATIS? Todos lo
FREE
BlackVault EA
Abadat Hussain
Asesores Expertos
BlackVault EA - Trading Automatizado Avanzado para MT5 BlackVault EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado para generar beneficios de forma automática manteniendo su lógica interna de trading completamente segura. Construido con algoritmos propios y análisis avanzado del comportamiento del mercado, este EA está creado para los traders que quieren un rendimiento constante sin intervención manual. Contacte con Admin para más detalles: Haga clic aquí Características pr
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una potente combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa para
FREE
Provlepsis Simple
Ioannis Xenos
Indicadores
Bienvenido al Indicador Provlepsis "Provlepsis" es un indicador altamente avanzado diseñado para el Mercado MQL. Analizando barras anteriores con la misma hora del día, calcula con precisión el rango potencial del movimiento del mercado, brindando información valiosa sobre futuras fluctuaciones de precios. A diferencia del indicador ATR tradicional, "Provlepsis" tiene en cuenta el factor tiempo, lo que resulta en una herramienta más poderosa que se adapta a diferentes condiciones de mercado. Dur
FREE
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Media móvil ******************* Media móvil para la plataforma de gráficos Micro seconds. ********************* El segundo gráfico aumentará la precisión de sus entradas y salidas en un orden de magnitud. El segundo periodo , en un formato familiar, le permitirá ver lo que antes estaba oculto. Los indicadores gratuitos completarán el cuadro visual, que, en conjunto, llevarán sus operaciones a un nuevo nivel. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía. Indicador de medias móviles para
FREE
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra una estrategia de trading de rupturas basada en sesiones de mercado , utilizando horarios de negociación predefinidos. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horas específicas de trading y abre una operación automáticamente cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principales Cálculo del máximo y mín
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
**Quantum Nexus EA V6** **Asesor Experto multi-estratégico para MetaTrader 5 con gestión adaptativa del riesgo*. **Características principales:** 1. **4 estrategias en un algoritmo**: - **RSI + Estocástico + MA** (Sobrecompra / Sobreventa + Tendencia) - **RSI + Bandas de Bollinger + MA** (Volatilidad + tendencia) - RSI + EMA + MACD** (Tendencia a largo plazo + impulso) - **RSI + Volumen + CCI** (Volúmenes + Ciclos) - Cada estrategia funciona en su propio marco temporal (H1/D1). 2. **Gestión int
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Asesores Expertos
actualización v.1.22 - Se ha solucionado el problema de que el indicador no funcione correctamente. - Se ha actualizado la función de parada de emergencia. - Se han añadido varios parámetros de entrada: - Número mágico - Intervalo de trabajo - Selección de la dirección de la operación - Requisito de confirmación de supertendencia ***Dado que la configuración es más flexible, el resultado puede variar. Para conocer la configuración recomendada, consulte la captura de pantalla.*** ++++++
FREE
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
4.5 (2)
Asesores Expertos
Doctor Volatility - ¡Su asesor experto para dominar los ritmos del mercado! ¿Está listo para desbloquear el poder de la negociación de precisión? Conozca al Doctor Volatility, su compañero de confianza en el dinámico mundo de los mercados de divisas. Este asesor experto de múltiples divisas no es solo una herramienta de negociación; es un director de orquesta de la sinfonía, guiando sus inversiones con una precisión incomparable. Descubra las características clave: 1. Experiencia en la búsqu
FREE
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Asesores Expertos
[Intencionadamente retirado/expirado. ¡¡¡SÓLO PARA PROPÓSITOS DE DEMOSTRACIÓN!!!] Quanterly EA-Precision Meets Automation | Desarrollado por Ravefxt | Contacto: R avefxt@ gmail.com Desbloquee el potencial de trading consistente con Quanterly EA, un sofisticado Asesor Experto diseñado para traders que buscan una automatización fiable en mercados dinámicos. Este EA combina la sensibilidad adaptativa con una sólida gestión del riesgo para capitalizar los movimientos de los precios, ofreciendo una
FREE
Colored Adaptive Moving Average AMA
Flavio Javier Jarabeck
4.88 (8)
Indicadores
Si le gusta utilizar las Medias Móviles tradicionales (como las SMAs y las EMAs) para proporcionar a sus operaciones niveles dinámicos de Soporte y Resistencia, le encantará la Media Móvil Adaptativa (AMA). Creada en 1995 por Perry Kaufman y presentada al mundo en su libro "Smarter Trading : Improving Performance in Changing Markets ", la Media Móvil Adaptativa (también conocida como KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average) tiene como objetivo ser la compañera perfecta para seguir una tendencia s
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Asesores Expertos
Este EA ha sido probado con ticks reales desde enero de 2012 hasta marzo de 2025, sin retraso en la ejecución, y luego con un retraso de 1000ms, el backtest mostró una reducción del 30% con una cuenta de backtest de 10k USD. Los parámetros por defecto del EA están optimizados para funcionar mejor en el par EURUSD, pero puede funcionar en otras divisas y metales como el XAUUSD. Antes de utilizar este EA y con el fin de no perder todo su dinero asegúrese de que tiene al menos 5000USD en su cuenta.
Rent Bm15
Grigorii Isaakian
5 (2)
Asesores Expertos
Asesor Experto para scalping BR futuros en MICEX. Intradía, cerrará la posición a 23=45. Funciona a 15 minutos. Trabaja en 15 minutos. Cuando aparece una señal de compra/venta filtrada por indicadores, coloca una orden pendiente. No recomiendo elegir una variante de plazo más corto debido a las restricciones para las variables en los indicadores aplicados. Martingala no se aplica, EA se prueba en MICEX en el mercado de futuros y sólo en futuros BR. Para demostrar los resultados en la cola, los
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del Experto El sistema de negociación del Asesor Experto se basa en la entrada y salida en una determinada desviación del precio del activo del valor de la media móvil. El Asesor Experto tiene una serie de parámetros, mediante la manipulación de los cuales se pueden implementar diferentes sistemas de negociación y también obtener diferentes resultados al operar con diferentes activos, Tenga esto en cuenta al configurar un Asesor Experto y no utilice la configuración estándar en tod
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
CrosssX Indicator Strategy
M Abdullahfaiz Rahman
Indicadores
Una señal de compra puede verse en el tablero cuando la señal anterior es roja y la señal siguiente es verde, entonces el SAR es verde y el RSI es verde. Una señal de venta puede verse en el tablero cuando la señal anterior es verde y la señal siguiente es roja, entonces el SAR es rojo y el RSI es rojo. Función de Línea - muestra en el gráfico las líneas de Apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función, es fácil crear una nueva orden y ver sus características adicionales antes de la aper
FREE
Simple Long Term MACD
Stephen Carmody
Asesores Expertos
Estrategia Doble MACD a Largo Plazo con Confirmación de Tendencia EMA Esta estrategia utiliza un indicador MACD adelantado y otro atrasado. El indicador adelantado da las señales de entrada, y el indicador atrasado da las señales de salida. Este Experto no utiliza ninguna gestión de cuenta y, como tal, debe asegurarse de establecer un buen stop loss. Funciona mejor en plazos más largos en pares de baja volatilidad.
FREE
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Asesores Expertos
El Range Breakout Expert Advisor es una solución de trading profesional que capitaliza las oportunidades de ruptura intradía. A diferencia de muchos otros EAs que se basan en complejas estrategias de rejilla o martingala, este EA sigue un enfoque claro y lógico de la dinámica del mercado. Por favor, considere dejar un comentario si esta herramienta es útil para usted. ¡Gracias! :) Características principales: - Cálculo de rango basado en el tiempo para puntos de entrada precisos - Dimensiona
FREE
ScriptBot Global
Fabio Luis Pretti
4.5 (4)
Asesores Expertos
ScriptBot es un robot multi-estrategia desarrollado para ser práctico y robusto, con ScriptBot usted es capaz de crear diferentes estrategias propias, instalar hasta 51 indicadores de su agrado y construir su propio disparador utilizando expresiones lógicas simples. AVISO: Este Asesor Experto está obsoleto , se está reescribiendo un nuevo ScriptBot desde cero. A continuación te contamos un poco sobre su estructura: Indicadores: ScriptBot no tiene indicadores en su codificación, esto significa
FREE
Elmex Moving Average algo
Olesia Lukian
4.8 (5)
Asesores Expertos
Cruce de medias móviles EA Introducción: La historia de una estrategia probada en el tiempo La estrategia de cruce de medias móviles es uno de los métodos de análisis técnico más antiguos y respetados en los mercados financieros, que se remonta a la década de 1930, cuando los operadores comenzaron a utilizar medias móviles para suavizar los datos de precios. Richard Donchian, a menudo conocido como el "padre del seguimiento de tendencias", fue uno de los primeros en popularizar el uso de los cr
FREE
Quarter EMA
Jithin Sajan Sajan
5 (2)
Indicadores
Por favor, valore y comente el producto para su actualización y soporte. La 5 EMA se traza en color verde ( Lima ). La 14 EMA se traza en color rojo ( Rojo ). La 20 EMA se traza en color azul ( Azul ). La 200 EMA se traza en color amarillo ( Amarillo ). La EMA trimestral que se proporciona calcula y traza cuatro medias móviles exponenciales (EMA) en el gráfico utilizando diferentes períodos: 5, 14, 20 y 200. Cada EMA está representada por un color diferente en el gráfico. He aquí una descripc
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Otros productos de este autor
Aurum Quant EA
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Aurum Quant EA - Trading de precisión con control de riesgo avanzado Aurum Quant EA es un Asesor Experto de ingeniería profesional diseñado para ofrecer operaciones estructuradas y basadas en reglas con una estricta gestión del riesgo en divisas, índices y metales. Construido para los operadores que valoran la consistencia, la disciplina y la protección del capital, este EA se centra en la ejecución de operaciones de alta calidad en lugar de sobre-negociación. Desarrollado utilizando modelos mat
Doji Flow
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Doji Flow : Trading de Precisión, Potenciado por la Inteligencia Heikin-Ashi Doji Bienvenido a Doji Flow , un sistema de trading de última generación meticulosamente elaborado y diseñado para transformar la sutil indecisión del mercado en una oportunidad constante. Diseñado para el trader astuto que busca claridad en el caos, este asesor experto combina la detección avanzada de Heikin-Ashi Doji con una gestión del riesgo inteligente y adaptable, todo en un paquete sólido y sin fisuras. - Caracte
FREE
Hidden Gem EurUsd
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Gema oculta: Precisión basada en IA para el EURUSD con gestión del riesgo de nivel institucional Hidden Gem - EURUSD Edition es una versión especializada del Asesor Experto (EA) de nueva generación, diseñado exclusivamente para uno de los pares de divisas más negociados del mundo: EUR/USD. Esta versión de élite aprovecha la inteligencia artificial de vanguardia para ofrecer una ejecución de operaciones ultraprecisa, estrategias de riesgo-recompensa a medida y una lógica adaptable al mercado cent
Hidden Gem
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Gema oculta: Precisión de negociación impulsada por IA con gestión de riesgos de nivel institucional Hidden Gem es un Asesor Experto (EA) de nueva generación que aprovecha la inteligencia artificial avanzada para analizar conjuntos de datos de múltiples indicadores, lo que permite la ejecución de operaciones basada en datos con una optimización de riesgo-recompensa sin precedentes. Diseñado para operadores minoristas e institucionales, este EA combina la tecnología de redes neuronales con riguro
Quantum Funded
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Quantum Funded EA Marco de negociación profesional de prop-firm para MT5 Quantum Funded EA es un Asesor Experto de grado profesional diseñado con un objetivo en mente: estricta protección de capital y cumplimiento de prop-firm , sin sacrificar la consistencia y la calidad de ejecución. Construido como un marco de negociación de estilo institucional, Quantum Funded EA se centra en el control de riesgos en primer lugar , y luego en la oportunidad de mercado - la misma filosofía utilizada por l
Opening Range Breakout ORB Pro
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
DOMINE EL ENTRENAMIENTO CON "OPENING RANGE BREAKOUT PRO " Autómata de Trading de Apertura de Grado Profesional para Traders Disciplinados Libere el poder de la volatilidad de apertura del mercado con nuestro Asesor Experto de ingeniería de precisión. La estrategia ORBP (Opening Range Breakout Pro) ha gozado de la confianza de traders institucionales durante décadas, ahora automatizada con precisión de grado militar para traders minoristas. POR QUÉ DESTACA ESTE EA: A diferencia de los EAs sobre
Aegis Recovery
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Recuperación Aegis: El mejor sistema de defensa de capitales La defensa es su mejor ataque. Aegis Recovery no es sólo un bot de trading; es un escudo algorítmico de alta precisión diseñado para navegar en condiciones de mercado adversas. Construido para los traders que exigen una lógica de seguridad por encima de las apuestas temerarias, este EA utiliza una rejilla de recuperación inteligente y adaptable para convertir las caídas temporales en beneficios realizados. A diferencia de los sistemas
Neuro Pulse
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Neuro Pulse : Sistema de negociación adaptativo 10 en 1 Neuro Pulse es un Asesor Experto modular diseñado para una aplicación flexible en una amplia gama de entornos de mercado. A diferencia de los sistemas rígidos tradicionales, este producto ofrece diez módulos lógicos distintos, cada uno de los cuales representa una metodología de negociación completa. Los usuarios pueden seleccionar la lógica más adecuada en función del comportamiento actual del mercado, incluidas las condiciones de tenden
Fibo Time
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Fibo Time - La 4ª Dimensión del Trading : Desbloquee el poder de las Zonas Temporales de Fibonacci. Mientras que el 90% de los traders se centran sólo en el PRECIO, la verdadera ventaja está en el TIEMPO. Fibo Time es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Se basa en el principio básico de que los mercados se mueven en ciclos rítmicos. Mediante la identificación de pivotes altos y bajos significativos, el EA proyecta relaciones de tiempo Fibonac
Smoothed Heiken Ashi EA
Rachid El Jaafari
Asesores Expertos
Heiken Ashi EA de seguimiento de tendencia suavizado: Opere con claridad advertencia : si tiene algún problema al utilizar el EA, póngase en contacto con nosotros para que le digamos cómo solucionarlo ¿Cansado de gráficos ruidosos y señales falsas que nublan sus decisiones de trading? El EA Heiken Ashi Smoothed Trend-Following transforma la compleja acción del precio en señales claras y procesables. Este Asesor Experto automatizado utiliza un indicador suavizado profesionalmente para filtrar el
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario