Alpha Gold Strategy

Este Asesor Experto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para mercados volátiles, con un fuerte enfoque en la gestión de posiciones con riesgo controlado y la extracción sistemática de beneficios.

El EA opera utilizando un modelo de participación en el mercado de doble cara, lo que le permite adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes de los precios. No se basa en indicadores, ajuste de curvas o predicción de señales. En su lugar, se centra en el comportamiento de los precios y en la gestión estructurada de las operaciones.

Principales características:

Dimensionamiento dinámico de las posiciones con crecimiento controlado de la exposición

Protección de beneficios integrada

Diseñado para gestionar eficazmente condiciones de alta volatilidad y oscilación.

Sin martingala, sin explosiones de la parrilla, sin dependencia de los indicadores

El sistema está diseñado para obtener beneficios de forma gradual mientras se gestiona el riesgo a nivel de cartera, en lugar de depender de operaciones individuales. Esto hace que sea adecuado para los operadores que valoran la estabilidad, la consistencia y la automatización disciplinada sobre la reventa agresiva o la persecución de señales.

Uso recomendado:

Más adecuado para instrumentos volátiles (por ejemplo, Oro / XAUUSD)

Funciona a través de múltiples marcos de tiempo apuesta por 1Minute

Optimizado para cuentas con margen suficiente

La configuración adecuada del riesgo es esencial para el rendimiento a largo plazo

Sistema de rejilla con cobertura

No apto para cuentas pequeñas por debajo de 700

Nota Importante:

Como todos los sistemas de trading avanzados, este EA funciona mejor cuando las condiciones del mercado se alinean con su lógica de diseño. No se trata de una herramienta para enriquecerse rápidamente, sino de una estrategia automatizada de nivel profesional destinada a operadores disciplinados. A pesar de que ha trabajado a cabo para las cuentas con un depósito de 700 $. pero los riesgos están asociados con ella en consecuencia. con la gestión adecuada del riesgo y el tiempo que he convertido una cuenta de 700 $ a 3000 $ cuenta. También Backtest se muestra es sólo para referencia. Los resultados dependen de las condiciones del broker, spread, deslizamiento, apalancamiento y configuración del riesgo. Los resultados en vivo pueden diferir.