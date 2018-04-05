Alpha Gold Strategy

Este Asesor Experto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para mercados volátiles, con un fuerte enfoque en la gestión de posiciones con riesgo controlado y la extracción sistemática de beneficios.

El EA opera utilizando un modelo de participación en el mercado de doble cara, lo que le permite adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes de los precios. No se basa en indicadores, ajuste de curvas o predicción de señales. En su lugar, se centra en el comportamiento de los precios y en la gestión estructurada de las operaciones.

Principales características:

  • Dimensionamiento dinámico de las posiciones con crecimiento controlado de la exposición

  • Protección de beneficios integrada

  • Diseñado para gestionar eficazmente condiciones de alta volatilidad y oscilación.

  • Sin martingala, sin explosiones de la parrilla, sin dependencia de los indicadores

El sistema está diseñado para obtener beneficios de forma gradual mientras se gestiona el riesgo a nivel de cartera, en lugar de depender de operaciones individuales. Esto hace que sea adecuado para los operadores que valoran la estabilidad, la consistencia y la automatización disciplinada sobre la reventa agresiva o la persecución de señales.

Uso recomendado:

  • Más adecuado para instrumentos volátiles (por ejemplo, Oro / XAUUSD)

  • Funciona a través de múltiples marcos de tiempo apuesta por 1Minute

  • Optimizado para cuentas con margen suficiente

  • La configuración adecuada del riesgo es esencial para el rendimiento a largo plazo

  • Sistema de rejilla con cobertura

  • No apto para cuentas pequeñas por debajo de 700

Nota Importante:

Como todos los sistemas de trading avanzados, este EA funciona mejor cuando las condiciones del mercado se alinean con su lógica de diseño. No se trata de una herramienta para enriquecerse rápidamente, sino de una estrategia automatizada de nivel profesional destinada a operadores disciplinados. A pesar de que ha trabajado a cabo para las cuentas con un depósito de 700 $. pero los riesgos están asociados con ella en consecuencia. con la gestión adecuada del riesgo y el tiempo que he convertido una cuenta de 700 $ a 3000 $ cuenta. También Backtest se muestra es sólo para referencia. Los resultados dependen de las condiciones del broker, spread, deslizamiento, apalancamiento y configuración del riesgo. Los resultados en vivo pueden diferir.

Productos recomendados
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
BOLT - El robot del oro BOLT es un robot de trading de oro de nueva generación impulsado por IA y construido para ofrecer precisión, consistencia y una rentabilidad explosiva. Desarrollado por el GPT-TURBO Core, BOLT no es sólo otro Asesor Experto - es un sistema de trading totalmente inteligente diseñado para dominar el mercado XAU/USD con una precisión inigualable. Desde su lanzamiento en 2024, BOLT ha logrado resultados notables - convirtiendo 1.000 USD iniciales en más de 1,3 millones de USD
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuita
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Asesores Expertos
Titanes de Asia Trading Asia Trading Titans agrupa dos motores de ejecución independientes en un Asesor Experto MT5: un motor de retroceso de tendencia adaptable y un motor de inversión controlada . Cada motor se ejecuta y dimensiona las operaciones de forma independiente (ID de ejecución, controles de posición y gestión monetaria independientes), por lo que puede utilizar cualquiera de los dos motores por separado o ambos a la vez sin interferencias cruzadas. Archivos de señales y series en di
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Asesores Expertos
Robô Davi I de Êxodo Capital es un sistema profesional para traders creado para la plataforma MT5 y optimizado para trabajar con MINI FUTURE INDEX (WIN) en B3 en BRASIL. El sistema utiliza algoritmos de sesgo. Después de identificar la tendencia, se abre la posición y el robot realiza la operación a través de un trailing stop que será impulsado por la media de 13 periodos. GANANCIA máxima de 2200 pts. Características principales Nuestra configuración tiene la opción de utilizar martingala,
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Asesores Expertos
Con CLS NO PERDERÁ, siempre que tenga una gestión profesional del capital. Es imposible tener pérdidas con CLS, ¿por qué ? Funciona comprando y vendiendo dos pares de divisas correlacionados positivamente. Esto significa que cuando el PAR 1 sube el PAR 2 también sube, sin embargo, hay algo que sucede en el mercado que es la distorsión de la relación de precios. Es decir, cuando el PAR 1 sube y el PAR 2 baja, es cuando entramos, comprando Par 2 y vendiendo Par 1. Esto parece sencillo pero no
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Asesores Expertos
Nuestro robot de trading automatizado está construido sobre la plataforma MT5. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias para el crecimiento a largo plazo. Principales características y beneficios: Stop-Loss ajustado y gestión estricta del capital: El robot da prioridad a la protección de su capital mediante la utilización de órdenes stop-loss ajustadas y el cumplimiento de estrictas normas de gestión del capital. Sólo un pequeño porcentaje predefinido de su cuenta se arriesga en cada
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Asesores Expertos
EA PeakFlow AI Pro es un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar sus beneficios basado en el potente indicador High Low. Desarrollado con algoritmos de Inteligencia Artificial y parámetros altamente optimizados, este EA ofrece un enfoque preciso y eficiente para el trading automatizado en el mercado financiero. Características principales Estrategia High Low: Aproveche los niveles críticos del mercado para optimizar los puntos de entrada y salida. Trailing Stop Loss Dinámico : Protege
LeBro 2
Levon Manukyan
Asesores Expertos
El experto fue creado para trabajar en el banco suizo Swissquote. Calcula automáticamente el volumen de transacciones entrantes. El Asesor Experto está diseñado para generar ingresos pasivos anuales. Para abrir una cuenta de operaciones en un banco suizo, siga el enlace . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Notas Se recomienda registrarse utilizando el enlace para que el asesor
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
Neon Ash UsdJpy 1H
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
Este asesor experto (EA) está diseñado para operar con el par USD/JPY en un marco temporal de 1 hora (H1 ), utilizando una combinación de indicadores técnicos para identificar posibles oportunidades comerciales. La estrategia se basa en estocásticos, Bulls Power, medias móviles y patrones Pin Bar , lo que garantiza un enfoque dinámico y estructurado de las condiciones del mercado. Características principales: Oscilador Estocástico: Utiliza el periodo %K (16), el periodo %D (3) y la ralentizació
Maarten Gale
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
Maarten Gale Ea incluye la estrategia de martingala estándar y la estrategia de martingala inversa. Para la estrategia de martingala inversa, sólo necesitas activar el modo Opuesto. A diferencia de la martingala normal, este sistema determina una tasa de obtención de beneficios basándose en un cálculo porcentual, en lugar de abrir cientos de lotes para obtener pequeñas ganancias. También incluye la función Auto Lot según el tamaño de su cuenta y el índice de apalancamiento. De esta manera, no t
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Atención: ¡Solo para cuentas de cobertura de Pepperstone! De:10.000 USD Por:2500 USD    Proximo Preço:10.500 USD Este experto es un operador experimentado en el activo de Wall Street US30, que tiene un método de operación muy bien definido y estrategias específicas para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias. Utiliza filtros de spread para encontrar las mejores oportunidades de entrada y salida del mercado, así como filtros horarios para evitar operar en momentos de mayor volatilidad.
Gold Flow Trader Plus
Maicon Rodrigues Reis
Asesores Expertos
Gold Flow Trader Plus - Descripción Oficial Overview (M3 Timeframe / 1:1000 Leverage) Gold Flow Trader Plus es un sistema de trading automatizado (Expert Advisor) desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro), con un enfoque absoluto en la disciplina operativa, estricto control de riesgo y preservación del capital. Este Asesor Experto fue diseñado para operar sólo cuando las condiciones del mercado son favorables, evitando entradas en entornos de alto riesgo, inestabilidad excesiva, o configu
RSI 2 Storm
Diego Helio Da Silva
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? IFR 2 Storm comprueba el valor de RSI 2 para cada nueva vela, realizando sólo entradas de compra. Cuando el RSI 2 está por debajo del parámetro configurado, se realiza la primera entrada. Si no se alcanza el take profit configurado ([por defecto] máximo de las dos velas anteriores) al cierre de la siguiente vela, se realiza la segunda entrada. Si no se alcanza el take profit al inicio de la siguiente vela, se realiza la tercera entrada. El stop loss no se calcula en precio, el st
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Asesores Expertos
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Detección Inteligente de Rupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos. Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durant
One Milion
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Asesores Expertos
Experto Million Way De 500 a 1 millón de dólares en 4 años Más de una estrategia de riesgo bien estudiada El experto permite desde los primeros 500 dólares Hola millones de dólares Sin cansancio, estamos en la era de la inteligencia artificial Su oportunidad está ahora disponible para el comercio automatizado Ahora puede lograr todos sus sueños con la estrategia de mercado más fuerte ahora con el Experto Millones de Dólares
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Asesores Expertos
Presentación: - El Experto CIT Group "Indicador Económico HFT" es un indicador especializado para la bolsa brasileña (B3). Propósito: - Específicamente desarrollado para personas que operan en el tiempo de indicadores económicos en el mercado de futuros (Índice y/o Dólar). Cómo funciona: - Utilizando los tiempos del calendario económico, el Experto hace la entrada exacta durante la tendencia del indicador, con tiempos/paradas predeterminados. - Robot que utiliza sólo eventos de divisas B
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
Golden Portal EA
Lidiane Souza Da Silva
Asesores Expertos
Golden Portal EA - Asesor Experto XAUUSD  Desbloquea el Potencial del Oro con Operaciones de Bajo Riesgo y Alta Recompensa   Este Asesor Experto (EA) de vanguardia está diseñado para hacer que tus operaciones de XAUUSD brillen, ya sea que estés realizando scalping para obtener ganancias rápidas o posicionándote para movimientos más largos. Con un enfoque en el crecimiento constante y estrategias de bajo riesgo, **Golden Portal EA** es perfecto para los traders que desean capitalizar la volati
Bull EA EurUsd MT5
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
3 (2)
Asesores Expertos
Un experto basado en la acción del precio Con una estrategia moderna Se puede utilizar en el símbolo más popular del mercado Se puede utilizar en los plazos anteriores Bajo riesgo, buen backtest Atributos: Puede utilizarse en el par de divisas EURUSD Puede utilizarse en los marcos temporales H1 , H4 , D1 Tiene TP y SL Con ajustes suficientes y sencillos Con soporte de por vida del autor Precio muy bajo Buen backtest Bonito panel Ampliable y actualizable Todas las actualizaciones son gratuitas
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Asesores Expertos
Gold Precision Trader - La ventaja del XAUUSD sin indicadores Opere con oro como un profesional, sin depender de indicadores rezagados o señales confusas.Gold Precision Trader es una estrategia basada en reglas y probada en batalla, diseñada específicamente para XAUUSD. Construido para una ejecución rápida, entradas de alta probabilidad y consistencia mecánica, este sistema elimina el ruido y le permite operar con una estructura real, 1-3 operaciones diarias. Lo que lo hace diferente Constr
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
FXLegend
Ahmd Slah ʿBdalhady Hsyn
Asesores Expertos
Presentando el Asesor Experto Definitivo de Forex: una bestia diseñada para conquistar el Trading Automatizado con facilidad. Esto no es solo otro Asesor Experto; es una verdadera potencia diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Después de 14 años de pruebas incesantes, perfeccionamiento y dedicación inquebrantable, estoy orgulloso de presentar un Asesor Experto que ha ganado su nombre y precio merecidamente. Aquí está por qué se destaca del resto: Flexibilidad sin igual: Este Ases
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Asesores Expertos
PythonX - EURUSD M1 Asesor Experto de Ruptura Híbrido Una operación a la vez. Baja reducción. Diseñado para firmas de fondeo y traders minoristas. Probado en EURUSD M1 usando datos de ticks reales (2015–2025 o los más recientes disponibles) con más de 25 brokers y firmas de fondeo. Diseñado para ofrecer precisión, consistencia y reducción ultra baja — incluso en cuentas de $100. Todas las pruebas se realizaron con un balance de $100, apalancamiento 1:1000 y SL/TP fijos. Capturas de pantalla adj
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
Los compradores de este producto también adquieren
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Asesores Expertos
Estrategia: 1.Este EA es un comercio de tendencia, utilizado para USDCHF H1 gráficos. 2.Este EA utiliza indicadores como la banda de Bolling y la media móvil. 3. La cantidad inicial de este EA es de solo $ 1000.Este EA tiene un beneficio de más de $ 3000. 4.La EA tiene datos de prueba detallados de enero de 2018 a junio de 2021, que es estable y rentable. 5.If sólo quiere poner una pequeña cantidad de dinero para obtener doble recompensa, este comerciante EA es su mejor opción！.
Sevolter
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Un asesor experto en múltiples divisas que combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo comercial simple durante los momentos del mercado con mayor volatilidad. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de la "corrección de la multitud": promedia señales de diferentes estrategias y abre posiciones de mercado en la dirección preferida. Este principio, junto con
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera por niveles de pivote, niveles de soporte y resistencia basados en niveles de pivote. Además, el asesor experto tiene en cuenta el filtro de volatilidad, utiliza los sistemas estándar Martingale y anti-Martingale, protección contra drawdown, trailing stop estándar, tiempo de negociación y negociación. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Usar Filtro de Volatilidad - activación/desactivación del filtro de volatilidad med
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con doble estocástico, bandas de bollinger y arrastre. El Asesor Experto opera simultáneamente en 21 símbolos estándar. El Asesor Experto es para cuentas de cinco dígitos. Apalancamiento 1:500 Plazo de negociación H1 Periodo : 2022.05-2024 Símbolo para colocar el Asesor Experto cualquiera de los símbolos estándar. Lote por cada 0.01 lote necesita $500 de depósito . Las tres primeras rodillas se omiten. Total de rodillas para cada símbolo no más de cinco. Límite del
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
GOLD longterm
G Sridhar
Asesores Expertos
XAUUSD comercio de oro a largo plazo con la configuración predeterminada, Nunca estrategia de pérdida, lenta y constante ganancias a largo plazo, 0.01Lot se recomienda, Haga una prueba antes de comprar el producto con la configuración adecuada en Entradas, 1)Individual stoploss debe mantener (0) en Entradas. 2) Añadir en las operaciones deben mantener (1000) en las entradas. 3)Máximo diario (1000) en entradas, 4)Max position (250) en inputs, El comercio es sólo debe ser la segunda fuente de ingr
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Asesores Expertos
Este EA ha sido probado con ticks reales desde enero de 2012 hasta marzo de 2025, sin retraso en la ejecución, y luego con un retraso de 1000ms, el backtest mostró una reducción del 30% con una cuenta de backtest de 10k USD. Los parámetros por defecto del EA están optimizados para funcionar mejor en el par EURUSD, pero puede funcionar en otras divisas y metales como el XAUUSD. Antes de utilizar este EA y con el fin de no perder todo su dinero asegúrese de que tiene al menos 5000USD en su cuenta.
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
TfG Expert Advisor - Guía del usuario/ descripción TfG es un Asesor Experto (EA) de precisión desarrollado para MetaTrader, optimizado principalmente para el comercio de oro. Diseñado con la simplicidad en mente, TfG requiere una mínima intervención del usuario y es ideal tanto para principiantes como para operadores experimentados que buscan una herramienta de ejecución automatizada. Cómo empezar Para utilizar TfG, siga estos pasos: Conecte el EA a un gráfico de Oro (XAUUSD) . Elija el marco te
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Asesores Expertos
Este EA es un sistema totalmente automatizado para scalping oro / xauusd. integrado "cobertura" modo de recuperar las pérdidas. 5 años de backtestet. ganancias realistas. su configurado para el comercio en el gráfico de 1 mmin. ver el video adjunto para ver que el comercio en la acción. recomendamos un capital de al menos 3000 para un lote inicial de 0.01. no hay nada como esto en el mercado. sólo pequeñas y constantes ganancias. sin gran riesgo si usted necesita la buena configuración, DM mí. l
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!   EA no utiliza cuadrícula, martingala, etc. El Asesor Experto opera con doble estocástico H1/H4 y trailing stop. Opera simultáneamente con 30 símbolos estándar. Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos. Brokers: IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para los spreads más bajos IMPORTANTE:    ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados! Apalancamiento: al menos 1:100, se recomienda 1:500               - al menos 1
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias basadas en grid y los riesgos asociados. Plataforma y Compatibilidad Platafor
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
TrendCockpit EA - Trading Autónomo Inteligente TrendCockpit EA es un Asesor Experto avanzado pero fácil de usar, diseñado para automatizar estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión precisa del riesgo. Es perfecto para traders de todos los niveles que quieren operar eficientemente sin monitoreo constante. TrendCockpit es un Asesor Experto de grado táctico construido para los operadores que tratan la ejecución como una disciplina. Con controles estilo cockpit, lógica de riesgo dinám
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Prime MT5 — Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 es un asesor experto de nueva generación, creado para traders que valoran la automatización, la estabilidad y un estricto control del riesgo. El algoritmo combina un análisis inteligente del mercado con un sistema de gestión de capital, garantizando una ejecución precisa de las operaciones y adaptación a diferentes condiciones de mercado. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir l
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Asesores Expertos
ONR CORRELATION MASTER PRO | MOTOR DE ARBITRAJE ESTADÍSTICO DEJE DE APOSTAR. OPERE COMO UN FONDO DE COBERTURA. ONR Correlation Master Pro es un sistema profesional de Trading de Pares (Pairs Trading) diseñado para explotar ineficiencias del mercado. No predecimos la dirección, operamos la correlación . ESTRATEGIA: MERCADO NEUTRAL Análisis: Monitorea dos activos correlacionados (ej. EURUSD y GBPUSD). Divergencia (Gap): Cuando los precios se separan ("Efecto Goma"), el robot actúa. Cobert
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
Asesores Expertos
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading en Oro (XAUUSDm) Diseñado para micro o mini operaciones con oro, adaptable a la mayoría de los símbolos de los brokers. Opera en el gráfico de 15 minutos (M15), asegurando frecuentes oportunidades de trading mientras se mantiene sensible a los cambios del mercado. 2. 2. Generación inteligente de señales Utiliza un sistema de puntuación ponderada que combina múltiples indicadores técnicos para obtener señales fiables: EMA Tendencia (50 vs 200): Detecta tend
Smart Hybrid Grid Trading System MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Asesores Expertos
Smart Hybrid Grid Trading System MT5 es un sistema de trading automático profesional basado en un concepto de trading inteligente y equilibrado, diseñado para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. La estrategia se centra en el comportamiento del precio y en la construcción estructurada de operaciones, permitiendo aprovechar oportunidades tanto en mercados laterales como en tendencia. El sistema opera mediante ciclos de trading claramente definidos y una gestión ordenada de órdenes, pr
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
