Forex17 Clock ist ein leichtgewichtiges und minimalistisches Hilfsprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Serverzeit des Brokers und/oder eine vom Benutzer angepasste Zeit direkt im Chart anzuzeigen. Ziel des Produkts ist es, klare und präzise Zeitinformationen bereitzustellen, ohne die Chartanalyse zu beeinträchtigen, und den Chart übersichtlich und funktional zu halten.

Die Uhr wird direkt im Chart ausschließlich als Text dargestellt, ohne Panels, Hintergründe, Rahmen oder störende visuelle Elemente. Dieser Ansatz sorgt für einen geringen Ressourcenverbrauch, eine hervorragende Kompatibilität mit hellen und dunklen Designs sowie vollständigen Respekt gegenüber Preisskala und Kerzen. Das Tool richtet sich an Trader, die Einfachheit, visuelle Ordnung und Stabilität schätzen.

Forex17 Clock ermöglicht die Auswahl der Chart-Ecke für die Anzeige des Textes, die Anpassung von Schriftgröße und -farbe sowie die Definition eines Stundenversatzes zur Serverzeit. Dadurch lassen sich wichtige Zeitreferenzen wie lokale Zeit oder Zeitzonenunterschiede direkt im Chart verfolgen.

Dieses Produkt führt keine Marktanalyse durch, erzeugt keine Handelssignale, führt keine Orders aus und integriert sich technisch nicht mit anderen Indikatoren oder Expert Advisors. Es handelt sich ausschließlich um ein unabhängiges Informationswerkzeug zur Anzeige der Zeit im Chart.

Die Entwicklung folgt bewährten MQL5-Praktiken, mit einfachem Code, leichtgewichtigen zeitgesteuerten Aktualisierungen und Fokus auf Vorhersagbarkeit und Robustheit. Forex17 Clock ist ideal für Trader, die eine dezente und effiziente Lösung zur Zeitüberwachung in MetaTrader 5 suchen.

Mit Hilfe von KI übersetzt.


Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Indikatoren
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots erzeugt akustische Warnungen, wenn der Preis das obere oder untere Bollinger-Band überschreitet. Unterschiedliche Töne signalisieren Aufwärts- und Abwärtsdurchbrüche und helfen, potenziell überkaufte oder überverkaufte Situationen zu erkennen. Diese Version ohne grafische Darstellung zeichnet keine visuellen Elemente im Chart. Anpassbare Parameter sind unter anderem Periodenlänge, Abweichung und Alarmintervalle. Der rein akustische Ansatz eign
FREE
