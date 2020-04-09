Smart Close Manager v1

Smart Close Manager v1.1 ist ein leichtgewichtiges, aber leistungsfähiges Dienstprogramm für die Auftragsverwaltung, das für Händler entwickelt wurde, die eine schnelle, sichere und präzise Kontrolle über ihre Positionen benötigen.

Mit diesem Tool können Sie Positionen sofort schließen und ausstehende Aufträge auf der Grundlage intelligenter Filter wie Symbol, Richtung, Gewinnstatus oder Auftragsart löschen. Perfekt für Scalper, Intraday-Händler und alle, die mehrere Aufträge verwalten.

Hauptmerkmale

  • Schließen Sie alle Orders mit einem Klick

  • Schließen Sie nur BUY / nur SELL Positionen

  • Schließen Sie nur profitable oder nur Verlustpositionen

  • Schließen Sie nur das aktuelle Chart-Symbol oder alle Symbole

  • Pending Orders automatisch löschen (optional)

  • Schnelle Ausführung durch FOK-Verarbeitung

  • Einfaches Interface - keine Indikatoren, keine Charts, kein Lag

Warum dieses Tool?

  • Vermeiden Sie Fehler während volatiler Märkte

  • Schnelles Bereinigen unerwünschter Positionen

  • Beschleunigen Sie den manuellen Handel

  • Reduzieren Sie Handelsdruck und menschliche Fehler

  • Funktioniert mit jedem Broker, jedem Symbol, jedem Zeitrahmen

Wie man es benutzt

  1. Ziehen Sie das Skript auf den Chart

  2. Wählen Sie Ihre Abschlussoptionen

  3. Bestätigen Sie - Aufträge werden sofort ausgeführt

Keine komplizierten Einstellungen. Keine Performance-Belastung.
Nur schnelle, sichere, professionelle Orderkontrolle.

Version 1.1 - Was ist neu

  • Verbesserte Pending-Order-Erkennung (voll MT5-kompatibel)

  • Schnellere Ausführungslogik

  • Alle Kompatibilitätsfehler behoben

  • Stabilere Order-Handling-Sequenz


