Smart Close Manager v1
- Teh Chin Han
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Smart Close Manager v1.1 ist ein leichtgewichtiges, aber leistungsfähiges Dienstprogramm für die Auftragsverwaltung, das für Händler entwickelt wurde, die eine schnelle, sichere und präzise Kontrolle über ihre Positionen benötigen.
Mit diesem Tool können Sie Positionen sofort schließen und ausstehende Aufträge auf der Grundlage intelligenter Filter wie Symbol, Richtung, Gewinnstatus oder Auftragsart löschen. Perfekt für Scalper, Intraday-Händler und alle, die mehrere Aufträge verwalten.
✔ Hauptmerkmale
Schließen Sie alle Orders mit einem Klick
Schließen Sie nur BUY / nur SELL Positionen
Schließen Sie nur profitable oder nur Verlustpositionen
Schließen Sie nur das aktuelle Chart-Symbol oder alle Symbole
Pending Orders automatisch löschen (optional)
Schnelle Ausführung durch FOK-Verarbeitung
Einfaches Interface - keine Indikatoren, keine Charts, kein Lag
✔ Warum dieses Tool?
Vermeiden Sie Fehler während volatiler Märkte
Schnelles Bereinigen unerwünschter Positionen
Beschleunigen Sie den manuellen Handel
Reduzieren Sie Handelsdruck und menschliche Fehler
Funktioniert mit jedem Broker, jedem Symbol, jedem Zeitrahmen
✔ Wie man es benutzt
Ziehen Sie das Skript auf den Chart
Wählen Sie Ihre Abschlussoptionen
Bestätigen Sie - Aufträge werden sofort ausgeführt
Keine komplizierten Einstellungen. Keine Performance-Belastung.
Nur schnelle, sichere, professionelle Orderkontrolle.
✔ Version 1.1 - Was ist neu
Verbesserte Pending-Order-Erkennung (voll MT5-kompatibel)
Schnellere Ausführungslogik
Alle Kompatibilitätsfehler behoben
Stabilere Order-Handling-Sequenz