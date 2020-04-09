Smart Close Manager v1.1 ist ein leichtgewichtiges, aber leistungsfähiges Dienstprogramm für die Auftragsverwaltung, das für Händler entwickelt wurde, die eine schnelle, sichere und präzise Kontrolle über ihre Positionen benötigen.

Mit diesem Tool können Sie Positionen sofort schließen und ausstehende Aufträge auf der Grundlage intelligenter Filter wie Symbol, Richtung, Gewinnstatus oder Auftragsart löschen. Perfekt für Scalper, Intraday-Händler und alle, die mehrere Aufträge verwalten.

✔ Hauptmerkmale

Schließen Sie alle Orders mit einem Klick

Schließen Sie nur BUY / nur SELL Positionen

Schließen Sie nur profitable oder nur Verlustpositionen

Schließen Sie nur das aktuelle Chart-Symbol oder alle Symbole

Pending Orders automatisch löschen (optional)

Schnelle Ausführung durch FOK-Verarbeitung

Einfaches Interface - keine Indikatoren, keine Charts, kein Lag

✔ Warum dieses Tool?

Vermeiden Sie Fehler während volatiler Märkte

Schnelles Bereinigen unerwünschter Positionen

Beschleunigen Sie den manuellen Handel

Reduzieren Sie Handelsdruck und menschliche Fehler

Funktioniert mit jedem Broker, jedem Symbol, jedem Zeitrahmen

✔ Wie man es benutzt

Ziehen Sie das Skript auf den Chart Wählen Sie Ihre Abschlussoptionen Bestätigen Sie - Aufträge werden sofort ausgeführt

Keine komplizierten Einstellungen. Keine Performance-Belastung.

Nur schnelle, sichere, professionelle Orderkontrolle.

✔ Version 1.1 - Was ist neu