Der Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für synthetische Volatilitätsindizes entwickelt wurde, deren Preisverhalten stabil und regelbasiert ist und sich ideal für die algorithmische Ausführung eignet.

Dieser EA verwandelt die Volatilität selbst in einen Vorteil. Anstatt auf lange Laufzeiten zu setzen, identifiziert er die wahrscheinlichen Momente großer Kursausweitungen, steigt präzise ein und verlässt den Markt schnell zu einem Bruchteil der Gesamtbewegung, um Gewinne zu sichern, bevor die Volatilität abnimmt.

Zentrale Handelslogik

Prognostiziert impulsive Preisbewegungen , die durch Volatilitätsausweitung ausgelöst werden

Zielt auf kleine, beständige Gewinnfragmente aus größeren Marktbewegungen

Verwendet einen engen Stop-Loss , um das Risiko streng zu kontrollieren

Setzt die Hedge-Logik ein, um bei Bedarf gegenläufigen Marktdruck auszugleichen

Warum synthetische Volatilitätsindizes?

Synthetische Märkte werden algorithmisch generiert, wodurch sie:

Frei von Nachrichtenmanipulation und fundamental bedingten Schwankungen

Konsistent im Volatilitätsverhalten

Sehr gut geeignet für Automatisierungs- und Scalping-Strategien

Diese Umgebung ermöglicht es dem EA, mit einer Präzision und Konsistenz zu handeln, die in traditionellen Forex- oder CFD-Märkten nur schwer zu erreichen ist.

Wichtigste Merkmale

Vollständig automatisiert (kein manuelles Eingreifen erforderlich)

Optimiert für synthetische Volatilitätsindizes

Enger Stop-Loss für diszipliniertes Risikomanagement

Einfache Struktur mit wenigen einstellbaren Parametern

Entwickelt für schnelle Ausführung und kurze Handelsdauer

Bester Anwendungsfall

Händler, die automatisiertes Scalping auf synthetische Indizes suchen

Nutzer, die eine geringe Expositionszeit pro Handel bevorzugen

Konten mit stabiler Ausführung und geringer Latenzzeit

⚠️ Risikohinweis:

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.