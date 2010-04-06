Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA
- Experten
- Peter Oluwagbenga Atunde
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Der Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für synthetische Volatilitätsindizes entwickelt wurde, deren Preisverhalten stabil und regelbasiert ist und sich ideal für die algorithmische Ausführung eignet.
Dieser EA verwandelt die Volatilität selbst in einen Vorteil. Anstatt auf lange Laufzeiten zu setzen, identifiziert er die wahrscheinlichen Momente großer Kursausweitungen, steigt präzise ein und verlässt den Markt schnell zu einem Bruchteil der Gesamtbewegung, um Gewinne zu sichern, bevor die Volatilität abnimmt.
Zentrale Handelslogik
-
Prognostiziert impulsive Preisbewegungen, die durch Volatilitätsausweitung ausgelöst werden
-
Zielt auf kleine, beständige Gewinnfragmente aus größeren Marktbewegungen
-
Verwendet einen engen Stop-Loss, um das Risiko streng zu kontrollieren
-
Setzt die Hedge-Logik ein, um bei Bedarf gegenläufigen Marktdruck auszugleichen
Warum synthetische Volatilitätsindizes?
Synthetische Märkte werden algorithmisch generiert, wodurch sie:
-
Frei von Nachrichtenmanipulation und fundamental bedingten Schwankungen
-
Konsistent im Volatilitätsverhalten
-
Sehr gut geeignet für Automatisierungs- und Scalping-Strategien
Diese Umgebung ermöglicht es dem EA, mit einer Präzision und Konsistenz zu handeln, die in traditionellen Forex- oder CFD-Märkten nur schwer zu erreichen ist.
Wichtigste Merkmale
-
Vollständig automatisiert (kein manuelles Eingreifen erforderlich)
-
Optimiert für synthetische Volatilitätsindizes
-
Enger Stop-Loss für diszipliniertes Risikomanagement
-
Einfache Struktur mit wenigen einstellbaren Parametern
-
Entwickelt für schnelle Ausführung und kurze Handelsdauer
Bester Anwendungsfall
-
Händler, die automatisiertes Scalping auf synthetische Indizes suchen
-
Nutzer, die eine geringe Expositionszeit pro Handel bevorzugen
-
Konten mit stabiler Ausführung und geringer Latenzzeit
⚠️ Risikohinweis:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.