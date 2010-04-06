Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA

Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA – Живая торговая статистика

В этом видео показана живая торговля моего Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA — полностью автоматизированного торгового советника, специально разработанного для синтетических индексов волатильности.

Советник торгует VIX 100 (1s). Данный инструмент доступен на торговой платформе Deriv. EA использует волатильность как торговое преимущество, определяя моменты сильного ценового импульса, входя в рынок с высокой точностью и выходя из сделки, фиксируя небольшую часть прибыли от крупных движений цены. Такой подход снижает время нахождения в рынке и обеспечивает строгий контроль риска за счёт узкого стоп-лосса.

Ключевые особенности стратегии

  • Торговля индексом VIX 100 (1s)

  • Инструмент доступен на платформе Deriv

  • Использование волатильности как торгового преимущества

  • Быстрые, высоковероятные скальпинг-сделки

  • Жёсткое управление рисками с помощью узкого стоп-лосса

  • Полностью автоматическая торговля с минимальным количеством параметров

  • Отсутствие эмоций и ручного вмешательства

Почему синтетические рынки?

Синтетические индексы формируются алгоритмически, не подвержены новостному влиянию и обладают стабильной волатильностью, что делает их идеальными для автоматизированных торговых систем и скальпинга.

Важная информация

  • Результаты показаны исключительно в образовательных и демонстрационных целях

  • Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль

  • Рекомендуется тестировать советник на демо-счёте перед торговлей на реальном счёте

  • Ответственность за управление рисками лежит на трейдере

🔔 Подписывайтесь, чтобы видеть больше тестов советников, разборов стратегий и обновлений результатов
💬 Пишите в комментариях, если хотите подробное объяснение логики работы или анализ тестов


