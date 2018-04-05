Este video muestra el rendimiento en vivo de mi Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA, un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para índices sintéticos de volatilidad.

El EA opera VIX 100 (1s), un activo disponible en la plataforma de trading Deriv. El sistema utiliza la volatilidad como ventaja, identificando momentos de fuerte expansión del precio, entrando con precisión y saliendo rápidamente capturando pequeños fragmentos de beneficio de grandes movimientos. Este enfoque reduce el tiempo de exposición y mantiene un control de riesgo estricto mediante un stop loss ajustado.

Aspectos destacados de la estrategia

Opera el índice sintético VIX 100 (1s)

Activo disponible en la plataforma Deriv

Utiliza el comportamiento de la volatilidad como ventaja

Scalping rápido y de alta probabilidad

Gestión de riesgo disciplinada con stop loss ajustado

Trading totalmente automatizado con pocos parámetros

Sin intervención manual ni emociones

¿Por qué mercados sintéticos?

Los índices sintéticos se generan algorítmicamente, no se ven afectados por noticias y presentan una volatilidad consistente, lo que los hace ideales para sistemas de trading automatizados y estrategias de scalping.

Información importante

Los resultados mostrados son solo con fines educativos y demostrativos

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de operar en real

La gestión del riesgo es responsabilidad del trader

🔔 Suscríbete para más pruebas de EAs, análisis de estrategias y actualizaciones de rendimiento

💬 Deja un comentario si deseas una explicación detallada de la lógica o revisión de backtests