TurboGain EA

5

TurboGain EA////////////Gehen Sie nicht zum Markt, lassen Sie den Markt zu Ihnen kommen.//////////

Echte Leistung

OLD PRICE 1400$ Weihnachts-Promo-Preis 300$


Advanced Automated Expert Advisor Powered by Künstliche Intelligenz

Vollautomatischer Handel - Intelligent - Zuverlässig

Performance-Bericht auf einem echten Konto mit FTMO

Echte Leistung

Demo-Leistung

Überblick:

TurboGain EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den vollautomatischen Handel mit wichtigen Finanzwerten entwickelt wurde, darunter:
Gold (XAUUSD), Dow Jones Index (US30), Nasdaq 100 Index (US100), und Bitcoin (BTC).

Er arbeitet im H1-Zeitrahmen und nutzt leistungsstarke Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) wie Deep Learning und neuronale Netze, um die Märkte präzise zu analysieren und intelligente, datengesteuerte Handelsentscheidungen zu treffen.

Hinweis: Die Standardeinstellungen sind nicht für die beste Leistung optimiert..
Bitte verwenden Sie die SET-Datei Für Broker, die einen 3-dezimalen Preis für Gold anbieten wie EXNESS brokerUPDATE 11-11-2025 = Mittleres Risiko für den empfohlenen Betrieb.

Bitte verwenden Sie die SET-Datei Für Broker, die einen 2-dezimalen Preis für Gold anbieten, wie fpmarkets + icmarkets broker UPDATE 11-11-2025= Mittleres Risiko für den empfohlenen Betrieb.

Voreinstellungsdateien für FT MO Challenges hinzugefügt:
Neue optimierte Einstellungen sind für FT MO-Herausforderungen von $10.000 bis $200.000 Konten enthalten, die vollständig mit dem Risikomanagement und den täglichen Verlustregeln von FTMO übereinstimmen.

Nur eine Setup-Datei für Backtesting.

Der Rest der Dateien wird nach dem Kauf zur Verfügung gestellt. kontaktieren Sie mich

Hauptmerkmale:

Vollautomatische Handelsausführung
Führt Trades automatisch mit fortschrittlichen analytischen Algorithmen aus, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Unterstützung für mehrere Finanzwerte
Kompatibel mit dem Handel mit:

  • Gold (XAUUSD)

  • Dow Jones (US30)

  • Nasdaq 100 (US100)

  • Bitcoin (BTC)

Künstliche Intelligenz + Smart Money Strategy (SMC)
TurboGain EA nutzt AI und Deep Learning, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten zu analysieren. Er folgt dem Smart-Money-Konzept und identifiziert:

  • Marktstruktur

  • Institutionelle Auftragsblöcke

  • Liquiditätszonen

  • Institutionelle Preisaktionsmuster

Dies ermöglicht TurboGain den Handel in Übereinstimmung mit den Bewegungen professioneller Händler und institutioneller Gelder.

Intelligente Nachrichtenverarbeitung - ein einzigartiges Feature ( Video ansehen)

TurboGain EA führt intelligente Manöver bei wichtigen Nachrichtenereignissen durch.
Wenn ein schwebender Auftrag ausgelöst wird, geht der EA kurz in den "intelligenten Verfolgungsmodus" über - ein kurzer Ruhezustand, der es dem Markt erlaubt, sich zu bewegen, bevor er reagiert.
Diese Verzögerung gibt den Trades Raum, um bei starken Kursbewegungen Gewinne zu erzielen. Danach nimmt der EA seine Aktivität wieder auf und verwaltet die Ausstiege mithilfe einer prozentualen Schließungslogik.
Die intelligenten Gewinnverfolgungs- und Teilschließungsmechanismen arbeiten kontinuierlich und dynamisch und passen sich in Echtzeit an jede Preisbewegung an.

Strenges Risikomanagement
Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging.
Umfasst feste Stop-Loss-Niveaus und eine dynamische Losgrößenkontrolle für den Kapitalerhalt.

Intelligente Gewinnsicherung
Mit einem dynamischen Trailing-System und einem intelligenten Gewinnsicherungsmechanismus zur Anpassung an das Marktverhalten.

Kompatibel mit Prop-Firmen
Vollständig kompatibel mit führenden Prop-Firmen wie FTMO.

Wichtiger Hinweis - Ausgiebige Tests und bewährte Verlässlichkeit

TurboGain EA wurde intensiven mehrstufigen Tests unterzogen, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten:

  1. Qualitativ hochwertiges Backtesting mit langfristigen, genauen Daten

  2. Demo-Handelsphase zur Beobachtung der Echtzeit-Performance unter Live-Marktbedingungen

  3. Live-Handelseinsatz, ausgeführt ausschließlich mit dem EXNESS Broker ausgeführt, um eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit und geringe Slippage zu garantieren

Kein Grund zur Sorge oder zum Zögern - der TurboGain EA hat strenge Tests auf allen Ebenen bestanden.
Wir sind stolz darauf, Ihnen einen stabilen, vertrauenswürdigen Expert Advisor anbieten zu können, der für ernsthafte Trader geeignet ist.

System-Anforderungen:

  • Mindesteinlage: $100

  • Unterstützte Plattformen: MetaTrader 5

  • Empfohlener Kontotyp: RAW oder ECN oder ZERO

  • Hosting: Ein VPS wird für eine ununterbrochene Leistung dringend empfohlen

Empfehlungen:

  • Beginnen Sie mit einem Demokonto, um sich mit dem System vertraut zu machen

  • Verwenden Sie die mitgelieferte SET-Datei (mittleres Risiko) für einen optimalen Betrieb

  • Halten Sie sich über neue Softwareversionen und Leistungsupdates auf dem Laufenden

  • Wenden Sie stets solide Risikomanagement-Praktiken an.

Hemza Barour
588
Hemza Barour 2025.08.04 19:52 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sabrina Hellal
1141
Antwort vom Entwickler Sabrina Hellal 2025.08.06 23:02
Thanks for the review....I will be ready to respond via my Telegram assistant https://t.me/Sabrina_hellal
Aouatef hinda
137
Aouatef hinda 2025.08.02 18:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sabrina Hellal
1141
Antwort vom Entwickler Sabrina Hellal 2025.08.04 17:28
**Thank you so much for your thoughtful review! 🙏** We're truly happy to hear that **TurboGain EA** has exceeded your expectations. Your feedback confirms that our focus on intelligent design, flexible risk management, and adaptability is paying off for real traders like you. We appreciate your trust and support — and we're always here if you have any questions, suggestions, or need help optimizing the EA further. Wishing you continued success and growing profits! 🚀📈
Gavy
40
Gavy 2025.07.29 03:22 
 

I think this EA could be underestimated and underrated in my opinion, i have been using it in a couple of days and the performance is absolutely outstanding, i'm never saying there will never come a time of drawdowns or stoploss because that is part of trading, i will keep monitoring and updating my review as we progress but so far it's pretty impressive.

Sabrina Hellal
1141
Antwort vom Entwickler Sabrina Hellal 2025.08.04 17:18
Thank you very much....that's very kind of you, your words come from someone who knows that the market is always changing and volatile, and this also shows your extensive experience...the expert is designed to benefit you in the long run in the best possible way...I will add the amount you bought the expert with to the partnership account and you will benefit from a profit sharing of up to 40 percent...thanks again
Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.07.23 07:48 
 

Very helpful developer and awesome product. Recommended!

Update:

Bewerte of your broker. This system only works on excess. I tried a lot of other brokers and even got new setfiles by author but only loss while author excess signal wins. Since i cant get an excess account (broker doesn't accept my country) it is useless for me but as excess user you will get a professional made ea

Sabrina Hellal
1141
Antwort vom Entwickler Sabrina Hellal 2025.07.31 11:53
Thank you for your trust in our product... We inform you that the price you purchased the expert for will be invested for you starting from 01/07/2025... as previously agreed upon.
Antwort auf eine Rezension