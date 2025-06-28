TurboGain EA////////////Gehen Sie nicht zum Markt, lassen Sie den Markt zu Ihnen kommen.//////////

Advanced Automated Expert Advisor Powered by Künstliche Intelligenz

Vollautomatischer Handel - Intelligent - Zuverlässig

Performance-Bericht auf einem echten Konto mit FTMO

Überblick:

TurboGain EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den vollautomatischen Handel mit wichtigen Finanzwerten entwickelt wurde, darunter:

Gold (XAUUSD), Dow Jones Index (US30), Nasdaq 100 Index (US100), und Bitcoin (BTC).

Er arbeitet im H1-Zeitrahmen und nutzt leistungsstarke Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) wie Deep Learning und neuronale Netze, um die Märkte präzise zu analysieren und intelligente, datengesteuerte Handelsentscheidungen zu treffen.

Hinweis: Die Standardeinstellungen sind nicht für die beste Leistung optimiert. .

✅ Bitte verwenden Sie die SET-Datei Für Broker, die einen 3-dezimalen Preis für Gold anbieten wie EXNESS brokerUPDATE 11-11-2025 = Mittleres Risiko für den empfohlenen Betrieb.

✅ Bitte verwenden Sie die SET-Datei Für Broker, die einen 2-dezimalen Preis für Gold anbieten, wie fpmarkets + icmarkets broker UPDATE 11-11-2025= Mittleres Risiko für den empfohlenen Betrieb.

✅ Voreinstellungsdateien für FT MO Challenges hinzugefügt:

Neue optimierte Einstellungen sind für FT MO-Herausforderungen von $10.000 bis $200.000 Konten enthalten, die vollständig mit dem Risikomanagement und den täglichen Verlustregeln von FTMO übereinstimmen.

Nur eine Setup-Datei für Backtesting.

Der Rest der Dateien wird nach dem Kauf zur Verfügung gestellt. kontaktieren Sie mich

Hauptmerkmale:

Vollautomatische Handelsausführung

Führt Trades automatisch mit fortschrittlichen analytischen Algorithmen aus, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Unterstützung für mehrere Finanzwerte

Kompatibel mit dem Handel mit:

Gold (XAUUSD)

Dow Jones (US30)

Nasdaq 100 (US100)

Bitcoin (BTC)

Künstliche Intelligenz + Smart Money Strategy (SMC)

TurboGain EA nutzt AI und Deep Learning, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten zu analysieren. Er folgt dem Smart-Money-Konzept und identifiziert:

Marktstruktur

Institutionelle Auftragsblöcke

Liquiditätszonen

Institutionelle Preisaktionsmuster

Dies ermöglicht TurboGain den Handel in Übereinstimmung mit den Bewegungen professioneller Händler und institutioneller Gelder.

Intelligente Nachrichtenverarbeitung - ein einzigartiges Feature ( Video ansehen)

TurboGain EA führt intelligente Manöver bei wichtigen Nachrichtenereignissen durch.

Wenn ein schwebender Auftrag ausgelöst wird, geht der EA kurz in den "intelligenten Verfolgungsmodus" über - ein kurzer Ruhezustand, der es dem Markt erlaubt, sich zu bewegen, bevor er reagiert.

Diese Verzögerung gibt den Trades Raum, um bei starken Kursbewegungen Gewinne zu erzielen. Danach nimmt der EA seine Aktivität wieder auf und verwaltet die Ausstiege mithilfe einer prozentualen Schließungslogik.

Die intelligenten Gewinnverfolgungs- und Teilschließungsmechanismen arbeiten kontinuierlich und dynamisch und passen sich in Echtzeit an jede Preisbewegung an.

Strenges Risikomanagement

Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging.

Umfasst feste Stop-Loss-Niveaus und eine dynamische Losgrößenkontrolle für den Kapitalerhalt.

Intelligente Gewinnsicherung

Mit einem dynamischen Trailing-System und einem intelligenten Gewinnsicherungsmechanismus zur Anpassung an das Marktverhalten.

Kompatibel mit Prop-Firmen

Vollständig kompatibel mit führenden Prop-Firmen wie FTMO.

Wichtiger Hinweis - Ausgiebige Tests und bewährte Verlässlichkeit

TurboGain EA wurde intensiven mehrstufigen Tests unterzogen, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten:

Qualitativ hochwertiges Backtesting mit langfristigen, genauen Daten Demo-Handelsphase zur Beobachtung der Echtzeit-Performance unter Live-Marktbedingungen Live-Handelseinsatz, ausgeführt ausschließlich mit dem EXNESS Broker ausgeführt, um eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit und geringe Slippage zu garantieren

Kein Grund zur Sorge oder zum Zögern - der TurboGain EA hat strenge Tests auf allen Ebenen bestanden.

Wir sind stolz darauf, Ihnen einen stabilen, vertrauenswürdigen Expert Advisor anbieten zu können, der für ernsthafte Trader geeignet ist.

System-Anforderungen:

Mindesteinlage: $100

Unterstützte Plattformen: MetaTrader 5

Empfohlener Kontotyp: RAW oder ECN oder ZERO

Hosting: Ein VPS wird für eine ununterbrochene Leistung dringend empfohlen

Empfehlungen: