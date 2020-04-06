Golden Matriks Scalper ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es überbrückt die Lücke zwischen klassischer technischer Analyse und moderner algorithmischer Ausführung.

Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren verwendet dieser EA eine einzigartige Logik, die von den berühmten Formeln der "Matriks"-Plattform abgeleitet und in eine leistungsstarke MQL5-Engine umgewandelt wurde. Er kombiniert tägliche Pivot-Strukturen mit einer auf Volatilität basierenden adaptiven Trendlinie, um Marktgeräusche herauszufiltern und bedeutende Intraday-Bewegungen zu erfassen.

Hauptmerkmale

Adaptive Trendfolge: Verwendet eine benutzerdefinierte "PREV"-Logik (LineBuffer), die sich der Marktvolatilität anpasst und als dynamischer Trailing-Stop fungiert.

Verwendet eine benutzerdefinierte "PREV"-Logik (LineBuffer), die sich der Marktvolatilität anpasst und als dynamischer Trailing-Stop fungiert. Intelligente Einstiegsfilter: Analysiert das Momentum unter Verwendung doppelter Williams %R-Perioden, um Ausbrüche zu validieren und falsche Signale zu vermeiden.

Analysiert das Momentum unter Verwendung doppelter Williams %R-Perioden, um Ausbrüche zu validieren und falsche Signale zu vermeiden. Täglicher Kontext: Berechnet automatisch Pivot-Punkte aus D1-Daten, um wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus beim Handel auf H1 zu berücksichtigen.

Berechnet automatisch Pivot-Punkte aus D1-Daten, um wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus beim Handel auf H1 zu berücksichtigen. Auto-Geld-Management: Der integrierte Risikokalkulator passt die Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens und des festgelegten Risikoprozentsatzes an.

Der integrierte Risikokalkulator passt die Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens und des festgelegten Risikoprozentsatzes an. Prop Firm Ready: Enthält strenge Kontrollen für Spread, Stop Levels und Slippage, um die Einhaltung der Brokerregeln zu gewährleisten.

Wie es funktioniert

Der EA überwacht den Markt auf dem H1-Zeitrahmen. Er wartet darauf, dass sich die Kursbewegungen an den täglichen Pivot-Levels ausrichten. Sobald ein Trend durch die proprietäre Volatilitätslinie bestätigt wird und das Momentum stark ist (Überkauft/Überverkauft-Verifizierung), führt er den Handel aus. Es ist so konzipiert, dass es den Trend mitmacht und nicht auf Höchst- und Tiefststände spekuliert.

Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

H1 (1 Stunde) Mindestguthaben: $100 (oder gleichwertig)

$100 (oder gleichwertig) VPS: Empfohlen für eine stabile Ausführung.

Parameter

InpAmplitude (3.5): Die Empfindlichkeit der Volatilitäts-Trendlinie. Niedrigere Werte machen sie schneller (Scalping), höhere Werte machen sie zu einem Trendfolger.

Die Empfindlichkeit der Volatilitäts-Trendlinie. Niedrigere Werte machen sie schneller (Scalping), höhere Werte machen sie zu einem Trendfolger. InpUseAutoLot: Setzen Sie 'true', damit der EA die Lotgröße automatisch berechnet.

Setzen Sie 'true', damit der EA die Lotgröße automatisch berechnet. InpRiskPercent: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0 oder 2,0).

Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0 oder 2,0). InpFixedLot: Manuelle Losgröße, wenn AutoLot falsch ist.

Manuelle Losgröße, wenn AutoLot falsch ist. InpStopLoss / InpTakeProfit: Abstand in Punkten. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, verwendet der EA seine interne Trendlogik, um Trades zu beenden.

Hinweis: Dieser EA verwendet keine gefährlichen Strategien wie Martingale oder Grid. Es handelt sich um ein sicheres, regelbasiertes System.