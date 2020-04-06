Golden Matriks Scalper
- Experten
- Fatih Yayli
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 8
Golden Matriks Scalper ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es überbrückt die Lücke zwischen klassischer technischer Analyse und moderner algorithmischer Ausführung.
Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren verwendet dieser EA eine einzigartige Logik, die von den berühmten Formeln der "Matriks"-Plattform abgeleitet und in eine leistungsstarke MQL5-Engine umgewandelt wurde. Er kombiniert tägliche Pivot-Strukturen mit einer auf Volatilität basierenden adaptiven Trendlinie, um Marktgeräusche herauszufiltern und bedeutende Intraday-Bewegungen zu erfassen.
Hauptmerkmale
- Adaptive Trendfolge: Verwendet eine benutzerdefinierte "PREV"-Logik (LineBuffer), die sich der Marktvolatilität anpasst und als dynamischer Trailing-Stop fungiert.
- Intelligente Einstiegsfilter: Analysiert das Momentum unter Verwendung doppelter Williams %R-Perioden, um Ausbrüche zu validieren und falsche Signale zu vermeiden.
- Täglicher Kontext: Berechnet automatisch Pivot-Punkte aus D1-Daten, um wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus beim Handel auf H1 zu berücksichtigen.
- Auto-Geld-Management: Der integrierte Risikokalkulator passt die Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens und des festgelegten Risikoprozentsatzes an.
- Prop Firm Ready: Enthält strenge Kontrollen für Spread, Stop Levels und Slippage, um die Einhaltung der Brokerregeln zu gewährleisten.
Wie es funktioniert
Der EA überwacht den Markt auf dem H1-Zeitrahmen. Er wartet darauf, dass sich die Kursbewegungen an den täglichen Pivot-Levels ausrichten. Sobald ein Trend durch die proprietäre Volatilitätslinie bestätigt wird und das Momentum stark ist (Überkauft/Überverkauft-Verifizierung), führt er den Handel aus. Es ist so konzipiert, dass es den Trend mitmacht und nicht auf Höchst- und Tiefststände spekuliert.
Empfehlungen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
- Mindestguthaben: $100 (oder gleichwertig)
- VPS: Empfohlen für eine stabile Ausführung.
Parameter
- InpAmplitude (3.5): Die Empfindlichkeit der Volatilitäts-Trendlinie. Niedrigere Werte machen sie schneller (Scalping), höhere Werte machen sie zu einem Trendfolger.
- InpUseAutoLot: Setzen Sie 'true', damit der EA die Lotgröße automatisch berechnet.
- InpRiskPercent: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0 oder 2,0).
- InpFixedLot: Manuelle Losgröße, wenn AutoLot falsch ist.
- InpStopLoss / InpTakeProfit: Abstand in Punkten. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, verwendet der EA seine interne Trendlogik, um Trades zu beenden.
Hinweis: Dieser EA verwendet keine gefährlichen Strategien wie Martingale oder Grid. Es handelt sich um ein sicheres, regelbasiertes System.