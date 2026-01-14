NewsFlow FX - Sistema profesional de negociación de noticias

Deje de adivinar las noticias. Empiece a operar con el resultado.

NewsFlow FX es un sofisticado robot de negociación de noticias diseñado para el Oro (XAUUSD), US30 y los principales pares. A diferencia de los simples robots "straddle" que colocan órdenes a ciegas, NewsFlow FX incluye un escáner de calendario inteligente y una lógica de resultados fundamentales para operar basándose en la publicación de datos económicos reales.

¿Por qué NewsFlow FX es diferente?

Muchos EAs de noticias fracasan porque "pierden" el evento de noticias objetivo en el segundo en que llega el momento, o son detenidos por agarre de liquidez (whipsaws). NewsFlow FX resuelve ambos problemas con sus motores patentados Scanner Lock y Whipsaw Protection.

⚠️ Nota importante sobre Backtesting

Por favor, lea antes de probar: Debido a que este EA se basa en datos del calendario económico en vivo, NO PUEDE ser probado con precisión en el Probador de Estrategias.

El Probador de Estrategias no proporciona datos históricos del calendario para operaciones de "Resultado". El ajuste "AllowTesterTrade " es esencialmente "Falso" para estrategias reales - existe SÓLO para pasar las comprobaciones de validación del Mercado MQL5.

Para probar este EA, debe utilizar una cuenta DEMO o REAL durante eventos de noticias en vivo.

Características principales

Escáner de Calendario Inteligente: Detecta automáticamente noticias de alto impacto en USD. Se "bloquea" en el evento 15 minutos antes, asegurando que nunca se salta un comercio, incluso si el tiempo de corredor deriva.

Detecta automáticamente noticias de alto impacto en USD. Se "bloquea" en el evento 15 minutos antes, asegurando que nunca se salta un comercio, incluso si el tiempo de corredor deriva. Dos modos de estrategia : Modo Resultado (por defecto): Espera a que se publiquen los datos REALES. Si los datos son positivos para el USD, vende oro. Si es negativo, compra. (Trading Fundamental). Modo Straddle: Coloca stops de compra/venta pendientes inmediatamente después de la publicación de los datos para acelerar la ejecución.

: Protección Whipsaw (Re-Entry): Si el mercado se desploma y alcanza su Stop Loss pero la tendencia sigue siendo válida, el EA vuelve a entrar automáticamente en la operación para capturar el movimiento real.

Si el mercado se desploma y alcanza su Stop Loss pero la tendencia sigue siendo válida, el EA vuelve a entrar automáticamente en la operación para capturar el movimiento real. Retroceso inteligente: Si una noticia (como el IPC) no aparece en los datos de "Previsión", el EA utiliza de forma inteligente el valor "Anterior" como referencia, evitando errores.

Si una noticia (como el IPC) no aparece en los datos de "Previsión", el EA utiliza de forma inteligente el valor "Anterior" como referencia, evitando errores. Seguimiento manual de P/L: El panel de control realiza un seguimiento preciso de sus ganancias y pérdidas diarias, incluso si cierra las operaciones manualmente desde su teléfono.

⚙️ Cómo funciona

El EA escanea el calendario económico para el próximo gran evento (por ejemplo, NFP, IPC, FOMC). Muestra una cuenta atrás en el panel de control. Puede sincronizarlo con su broker utilizando el ajuste Server_Time_Offset. En el segundo exacto de la noticia:

- Outcome Mode: Lee los datos. ¿Real > Previsión? Opere al instante.

- Modo Straddle: Pone entre paréntesis el precio con órdenes pendientes. Gestión: Utiliza un Trailing Stop dinámico (Por defecto: Inicio 30pips, Bloqueo 15pips, Paso 10pips) para asegurar los beneficios durante los picos de volatilidad.

Recomendaciones

Pares: Optimizado para XAUUSD (Oro). Funciona en US30, EURUSD, GBPUSD.

Optimizado para XAUUSD (Oro). Funciona en US30, EURUSD, GBPUSD. Marco de tiempo: M1 (Gráfico de 1 minuto) para una mejor visibilidad.

M1 (Gráfico de 1 minuto) para una mejor visibilidad. Cuenta: Cuenta ECN o Low Spread recomendada para operar con noticias.

Cuenta ECN o Low Spread recomendada para operar con noticias. VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para una ejecución más rápida.

🔧 Entradas Destacadas

Strategy_Mode: Elige entre "Wait for Data" (Seguro) o "Pending Straddle" (Rápido).

Elige entre "Wait for Data" (Seguro) o "Pending Straddle" (Rápido). Server_Time_Offset: Ajústelo si la cuenta atrás del tablero no coincide con la hora real de las noticias.

Ajústelo si la cuenta atrás del tablero no coincide con la hora real de las noticias. AllowTesterTrade: FALSE por defecto. Póngalo a True sólo para validación. Use Demo para pruebas reales.

FALSE por defecto. Póngalo a True sólo para validación. Use Demo para pruebas reales. AutoLot: Calcula automáticamente el tamaño del lote basado en el % de riesgo.

📞 Soporte para desarrolladores

Proporciono soporte completo para todos mis productos. Si tiene preguntas sobre la configuración, los archivos de configuración o la instalación:

1. Envíame un mensaje privado (PM) a través de MQL5.

2. Compruebe la pestaña "Comentarios" para archivos de configuración actualizados y guías.

¡Estoy aquí para ayudarle a tener éxito!

