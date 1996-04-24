Nutzen Sie die Vorteile einer nahtlosen Handelsreplikation mit Multi Replicator Copier, dem Expert Advisor (EA) für Trader, die Geschwindigkeit und Effizienz suchen! Dieses innovative Tool automatisiert Routineaufgaben und vereinfacht das Multi-Account-Management, so dass Sie Trades auf mehreren Terminals mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit replizieren können. Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Strategie oder ein komplexes Portfolio verwalten, Multi Replicator Copier sorgt dafür, dass jede Bewegung mühelos gespiegelt wird. Das Tool ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern, ihre Handelserfahrung zu optimieren.



Warum sollten Sie sich für Multi Replicator Copier entscheiden?



Sofortige Handelsvervielfältigung: Kopieren Sie jeden Handel in Echtzeit, in weniger als 0,5 Sekunden!



Multi-Symbol Mastery: Erweitern Sie Ihr Portfolio um zahlreiche Währungspaare.



Flexible Kontrolle: Passen Sie die Losgrößen und das Symbol-Mapping zwischen Konten an.

: Fähigkeit zur Umkehrung von Trades, die von Prop-Firmen für Hedging-Techniken verwendet werden.



Mühelose Einrichtung: Plug-and-Play-Design für Trader aller Stufen.









