Aurum Grid Pro MT5 EA

Aurum Grid Pro

Aurum Grid Pro ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) unter Verwendung einer strukturierten , auf Umkehrungen basierenden Grid-Logik entwickelt wurde.
Der EA ist für die systematische Verwaltung von Positionen mit konfigurierbaren Rasterabständen und benutzerdefinierten Risikoparametern konzipiert.

Die Handelslogik ist für Händler gedacht, die eine automatisierte Ausführung mit vordefinierten Regeln und kontrolliertem Engagement bevorzugen.

Hauptmerkmale

  • Reversal-basierte Grid-Handelslogik

  • Einstellbarer Rasterabstand für zusätzliche Einträge

  • Konfigurierbare Optionen für die Losgröße

  • Optionale Filter für Handelstag und Datum

  • Positionsmanagement auf Basket-Ebene

  • Filter für Spreads und Marktbedingungen

  • Kompatibel mit MetaTrader 5 (MT5)

  • Entwickelt für XAUUSD

Risiko & Handelsmanagement

  • Benutzerdefinierte maximale Anzahl von Positionen

  • Optionale Drawdown-bezogene Parameter

  • Individuelle und basketbasierte Ausstiegslogik

  • Vollständig automatisierte Handelsausführung

Alle Parameter können an unterschiedliche Risikopräferenzen und Handelsstile angepasst werden.

Eingaben & Anpassungen

  • Kontrolle der Losgröße und des Rasterabstandes

  • Parameter für Gewinnmitnahme und Ausstiegslogik

  • Zeit- und datumsbasierte Handelsfilter

  • Optionale Benachrichtigungseinstellungen (Terminal, Push, E-Mail)

Empfohlene Verwendung

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1

  • Konto-Typ: Absicherung

  • Moderate Hebelwirkung empfohlen

  • VPS für kontinuierlichen Betrieb empfohlen



