Aurum Grid Pro MT5 EA

Aurum Grid Pro

Aurum Grid Pro ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) unter Verwendung einer strukturierten , auf Umkehrungen basierenden Grid-Logik entwickelt wurde.

Der EA ist für die systematische Verwaltung von Positionen mit konfigurierbaren Rasterabständen und benutzerdefinierten Risikoparametern konzipiert.

Die Handelslogik ist für Händler gedacht, die eine automatisierte Ausführung mit vordefinierten Regeln und kontrolliertem Engagement bevorzugen.

Hauptmerkmale

Reversal-basierte Grid-Handelslogik

Einstellbarer Rasterabstand für zusätzliche Einträge

Konfigurierbare Optionen für die Losgröße

Optionale Filter für Handelstag und Datum

Positionsmanagement auf Basket-Ebene

Filter für Spreads und Marktbedingungen

Kompatibel mit MetaTrader 5 (MT5)

Entwickelt für XAUUSD

Risiko & Handelsmanagement

Benutzerdefinierte maximale Anzahl von Positionen

Optionale Drawdown-bezogene Parameter

Individuelle und basketbasierte Ausstiegslogik

Vollständig automatisierte Handelsausführung

Alle Parameter können an unterschiedliche Risikopräferenzen und Handelsstile angepasst werden.

Eingaben & Anpassungen

Kontrolle der Losgröße und des Rasterabstandes

Parameter für Gewinnmitnahme und Ausstiegslogik

Zeit- und datumsbasierte Handelsfilter

Optionale Benachrichtigungseinstellungen (Terminal, Push, E-Mail)

Empfohlene Verwendung