Apt EA MT5
- Experten
- Mohamed Samsudeen
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
APT - Advance Pivot Trader EA für MT5 (MQL5)
Dieser Expert Advisor arbeitet vollständig mit mathematischen und algorithmischen Berechnungen und verwendet keine Grid- oder Martingale-Strategien, was ihn für Trader geeignet macht, die kontrollierten und systematischen Handel bevorzugen.
Zeitrahmen & Risikohinweise
Handel mit geringem Risiko: Empfohlener H4-Zeitrahmen (4-Stunden-Zeitrahmen) oder H8-Zeitrahmen (8-Stunden-Zeitrahmen).
Handel mit mittlerem Risiko: Empfohlener M30 (30-Minuten)-Zeitrahmen
Prop Firm Ready
Dieser EA ist so konzipiert, dass er innerhalb der disziplinierten, von Eigenhandelsfirmen geforderten Rahmenbedingungen arbeitet. Auch kein Raster und keine Martingale.
Informationen zur Preisgestaltung Einführungspreis: $39 für die ersten 100 Kunden
Nach 100 Käufen wird der Preis auf $139 aktualisiert
Empfohlene Handelsbedingungen
Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen für ein geringeres Risiko und den M30-Zeitrahmen für ein mittleres Risiko.
Mindestguthaben auf Basis der Lotgröße:
0,01 Lot → Mindestguthaben $200
0,10 Lot → Mindestguthaben $2000
Für eine reibungslosere Ausführung wird ein Konto mit geringer Streuung empfohlen.
APT - Vorgezogener Pivot Trader EA
Benutzerfreundlicher Trading Robot / Expert Advisor für MT5 (MQL5), entwickelt mit algorithmischer Handelslogik zur Analyse des Preisverhaltens von Gold (XAUUSD) durch mathematische Pivot-basierte Berechnungen.
Der EA ist so konzipiert, dass er potenzielleniedrigere Preiszonen für Kaufgeschäfte undhöhere Preiszonen für Verkaufsgeschäfte identifiziert und Händlern hilft, auf der Grundlage klarer Regeln an strukturierten Swing-Trading-Gelegenheiten teilzunehmen.