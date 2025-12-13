Apt EA MT5

APT - Advance Pivot Trader EA für MT5 (MQL5)

Dieser Expert Advisor arbeitet vollständig mit mathematischen und algorithmischen Berechnungen und verwendet keine Grid- oder Martingale-Strategien, was ihn für Trader geeignet macht, die kontrollierten und systematischen Handel bevorzugen.

Zeitrahmen & Risikohinweise

  • Handel mit geringem Risiko: Empfohlener H4-Zeitrahmen (4-Stunden-Zeitrahmen) oder H8-Zeitrahmen (8-Stunden-Zeitrahmen).

  • Handel mit mittlerem Risiko: Empfohlener M30 (30-Minuten)-Zeitrahmen

Prop Firm Ready

Dieser EA ist so konzipiert, dass er innerhalb der disziplinierten, von Eigenhandelsfirmen geforderten Rahmenbedingungen arbeitet. Auch kein Raster und keine Martingale.

Informationen zur Preisgestaltung

Einführungspreis: $39 für die ersten 100 Kunden
Nach 100 Käufen wird der Preis auf $139 aktualisiert

    Empfohlene Handelsbedingungen

    1. Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen für ein geringeres Risiko und den M30-Zeitrahmen für ein mittleres Risiko.

    2. Mindestguthaben auf Basis der Lotgröße:

      • 0,01 Lot → Mindestguthaben $200

      • 0,10 Lot → Mindestguthaben $2000

    3. Für eine reibungslosere Ausführung wird ein Konto mit geringer Streuung empfohlen.


    APT - Vorgezogener Pivot Trader EA

    Benutzerfreundlicher Trading Robot / Expert Advisor für MT5 (MQL5), entwickelt mit algorithmischer Handelslogik zur Analyse des Preisverhaltens von Gold (XAUUSD) durch mathematische Pivot-basierte Berechnungen.

    Der EA ist so konzipiert, dass er potenzielleniedrigere Preiszonen für Kaufgeschäfte undhöhere Preiszonen für Verkaufsgeschäfte identifiziert und Händlern hilft, auf der Grundlage klarer Regeln an strukturierten Swing-Trading-Gelegenheiten teilzunehmen.


