Apt EA MT5

APT - Advance Pivot Trader EA für MT5 (MQL5)

Dieser Expert Advisor arbeitet vollständig mit mathematischen und algorithmischen Berechnungen und verwendet keine Grid- oder Martingale-Strategien, was ihn für Trader geeignet macht, die kontrollierten und systematischen Handel bevorzugen.

Zeitrahmen & Risikohinweise



Handel mit geringem Risiko: Empfohlener H4-Zeitrahmen (4-Stunden-Zeitrahmen) oder H8-Zeitrahmen (8-Stunden-Zeitrahmen).

Handel mit mittlerem Risiko: Empfohlener M30 (30-Minuten)-Zeitrahmen

Prop Firm Ready

Dieser EA ist so konzipiert, dass er innerhalb der disziplinierten, von Eigenhandelsfirmen geforderten Rahmenbedingungen arbeitet. Auch kein Raster und keine Martingale.

Informationen zur Preisgestaltung

Einführungspreis: $39 für die ersten 100 Kunden

Nach 100 Käufen wird der Preis auf $139 aktualisiert



Empfohlene Handelsbedingungen

Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen für ein geringeres Risiko und den M30-Zeitrahmen für ein mittleres Risiko. Mindestguthaben auf Basis der Lotgröße: 0,01 Lot → Mindestguthaben $200

0,10 Lot → Mindestguthaben $2000 Für eine reibungslosere Ausführung wird ein Konto mit geringer Streuung empfohlen.