Aurum Grid Pro MT5 EA

Aurum Grid Pro

Aurum Grid Pro es un Asesor Experto desarrollado para operar con XAUUSD (Oro) utilizando una lógica de cuadrícula estructurada basada en la inversión.
El EA está diseñado para gestionar posiciones de forma sistemática con el espaciamiento de cuadrícula configurable y parámetros de riesgo definidos por el usuario.

La lógica de negociación está destinada a los operadores que prefieren la ejecución automatizada con reglas predefinidas y exposición controlada.

Características principales

  • Lógica de negociación de cuadrícula basada en inversiones

  • Distancia de cuadrícula ajustable para entradas adicionales

  • Opciones configurables de tamaño de lote

  • Filtros opcionales de día y fecha de negociación

  • Gestión de posiciones a nivel de cesta

  • Filtros de diferencial y condiciones de mercado

  • Compatible con MetaTrader 5 (MT5)

  • Diseñado para XAUUSD

Gestión de riesgos y operaciones

  • Número máximo de posiciones definido por el usuario

  • Parámetros opcionales relacionados con la reducción

  • Lógica de salida individual y basada en cestas

  • Ejecución de operaciones totalmente automatizada

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a diferentes preferencias de riesgo y estilos de negociación.

Entradas y personalización

  • Controles de tamaño de lote y espaciado de la cuadrícula

  • Parámetros de toma de beneficios y lógica de salida

  • Filtros de negociación basados en fecha y hora

  • Ajustes opcionales de notificación (terminal, push, correo electrónico)

Uso recomendado

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M1

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Apalancamiento moderado recomendado

  • VPS recomendado para un funcionamiento continuo



Otros productos de este autor
XAU Alpha EA MT5
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
XAU Alpha EA para MetaTrader 5 - Trading Automatizado para XAUUSD XAU Alpha es un Asesor Experto para MetaTrader 5, desarrollado para operar con XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 . El sistema funciona completamente con reglas algorítmicas predefinidas y gestiona la ejecución de las operaciones automáticamente una vez que se cumplen las condiciones. El Asesor Experto está diseñado para los operadores que prefieren un enfoque estructurado, basado en reglas en lugar de la toma de decisiones dis
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
Wolftrix EA MT5 Recomendaciones de uso: Instrumento: XAUUSD (Oro) Marco temporal: M15 con H1 (Sugerencia por defecto) Saldo mínimo: $500 para un tamaño de lote de 0.01 Tipo de cuenta: Cualquier cuenta MT5 que soporte operaciones con Oro Condiciones del broker: Se recomienda un spread bajo y una ejecución estable ¡Wolftrix EA MT5! Es un avanzado Robot de Trading XAUUSD diseñado para los traders que prefieren entradas basadas en la precisión con una frecuencia controlada. Opera exclusivamente en
FREE
Apt Indicator MT5
Mohamed Samsudeen
Indicadores
APT - Advance Pivot Trader Indicador para MetaTrader 5 APT - Advance Pivot Trader es un indicador técnico desarrollado para MetaTrader 5. El indicador se basa enteramente en cálculos matemáticos y algorítmicos y está diseñado para analizar la estructura del mercado utilizando la lógica basada en pivotes. El indicador no utiliza técnicas de cuadrícula, estrategias de martingala ni métodos de dimensionamiento de posiciones. Proporciona información analítica para respaldar decisiones de negociació
FREE
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
Quantum Force EA - Sistema Disciplinado de Trading Automático de Oro (No Martingale / No Grid Trading) Breve descripción Diseñado en torno a una estructura de riesgo-recompensa 1:3 en MQL5 MetaTrader 5 Un sistema de trading disciplinado y totalmente automatizado para XAUUSD (Oro). Quantum Force EA combina la lógica adaptativa de scalping de oro, filtros de volatilidad, seguimiento de tendencias y técnicas de protección de capital para la ejecución de operaciones basadas en reglas. sin utilizar
Apt EA MT5
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
APT - Advance Pivot Trader EA para MT5 (MQL5) Este Asesor Experto funciona totalmente con cálculos matemáticos y algorítmicos y no utiliza estrategias de cuadrícula o martingala , por lo que es adecuado para los operadores que prefieren el trading controlado y sistemático. Timeframe & Risk Guidance Operaciones de bajo riesgo: Plazo recomendado H4 (4 horas) o H8 (8 horas). Operaciones de riesgo medio: Plazo recomendado M30 (30 minutos). Preparado para Prop Firm Este EA está diseñado para trabaja
Trend Reversal Bot
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
Trend Reversal Bot MT5 - EA Avanzado de Trading de Tendencia y Swing para XAUUSD Asesor Experto Profesional de Inversión de Tendencia para MT5 (MQL5) Trend Reversal Bot es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5) , especialmente diseñado para traders que desean un sistema de trading disciplinado, libre de emociones y basado en reglas , centrado en inversiones de tendencia y swing trading . Este EA está desarrollado con un objetivo claro: pretende identificar potenciales
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario