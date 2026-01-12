Aurum Grid Pro MT5 EA
- Asesores Expertos
- Mohamed Samsudeen
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Aurum Grid Pro
Aurum Grid Pro es un Asesor Experto desarrollado para operar con XAUUSD (Oro) utilizando una lógica de cuadrícula estructurada basada en la inversión.
El EA está diseñado para gestionar posiciones de forma sistemática con el espaciamiento de cuadrícula configurable y parámetros de riesgo definidos por el usuario.
La lógica de negociación está destinada a los operadores que prefieren la ejecución automatizada con reglas predefinidas y exposición controlada.
Características principales
-
Lógica de negociación de cuadrícula basada en inversiones
-
Distancia de cuadrícula ajustable para entradas adicionales
-
Opciones configurables de tamaño de lote
-
Filtros opcionales de día y fecha de negociación
-
Gestión de posiciones a nivel de cesta
-
Filtros de diferencial y condiciones de mercado
-
Compatible con MetaTrader 5 (MT5)
-
Diseñado para XAUUSD
Gestión de riesgos y operaciones
-
Número máximo de posiciones definido por el usuario
-
Parámetros opcionales relacionados con la reducción
-
Lógica de salida individual y basada en cestas
-
Ejecución de operaciones totalmente automatizada
Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a diferentes preferencias de riesgo y estilos de negociación.
Entradas y personalización
-
Controles de tamaño de lote y espaciado de la cuadrícula
-
Parámetros de toma de beneficios y lógica de salida
-
Filtros de negociación basados en fecha y hora
-
Ajustes opcionales de notificación (terminal, push, correo electrónico)
Uso recomendado
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M1
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Apalancamiento moderado recomendado
-
VPS recomendado para un funcionamiento continuo