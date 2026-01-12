Aurum Grid Pro MT5 EA

Aurum Grid Pro

Aurum Grid Pro es un Asesor Experto desarrollado para operar con XAUUSD (Oro) utilizando una lógica de cuadrícula estructurada basada en la inversión.

El EA está diseñado para gestionar posiciones de forma sistemática con el espaciamiento de cuadrícula configurable y parámetros de riesgo definidos por el usuario.

La lógica de negociación está destinada a los operadores que prefieren la ejecución automatizada con reglas predefinidas y exposición controlada.

Características principales

Lógica de negociación de cuadrícula basada en inversiones

Distancia de cuadrícula ajustable para entradas adicionales

Opciones configurables de tamaño de lote

Filtros opcionales de día y fecha de negociación

Gestión de posiciones a nivel de cesta

Filtros de diferencial y condiciones de mercado

Compatible con MetaTrader 5 (MT5)

Diseñado para XAUUSD

Gestión de riesgos y operaciones

Número máximo de posiciones definido por el usuario

Parámetros opcionales relacionados con la reducción

Lógica de salida individual y basada en cestas

Ejecución de operaciones totalmente automatizada

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a diferentes preferencias de riesgo y estilos de negociación.

Entradas y personalización

Controles de tamaño de lote y espaciado de la cuadrícula

Parámetros de toma de beneficios y lógica de salida

Filtros de negociación basados en fecha y hora

Ajustes opcionales de notificación (terminal, push, correo electrónico)

Uso recomendado