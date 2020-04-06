Professioneller Trend Reversal Expert Advisor für MT5 (MQL5)

Trend Reversal Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5), der speziell für Trader entwickelt wurde, die ein diszipliniertes, emotionsfreies, regelbasiertes Handelssystem wünschen, das sich auf Trendumkehrungen und Swing Trading konzentriert.

Dieser EA wurde mit einem klaren Ziel entwickelt:

. Er erfasst hochwahrscheinliche Umkehrpunkte in Trendmärkten und hält dabei den Drawdown streng unter Kontrolle.

Im Gegensatz zu riskanten Strategien verwendet Trend Reversal Bot KEINE Grid-, Martingal- oder Recovery-Systeme.

Jeder Handel wird strikt auf der Grundlage von bestätigten Handelssignalen, vordefinierter Risikologik und Drawdown-Schutzregeln eröffnet und geschlossen.

Warum Trend Reversal Bot entwickelt wurde - eine kurze Geschichte

Die meisten Trader scheitern nicht, weil sie keine Indikatoren kennen, sondern weil:

- Sie steigen zu früh ein

- Sie halten Verluste gefühlsmäßig fest

- Sie erhöhen die Losgröße nach Verlusten

- Sie brechen ihre eigenen Regeln

Trend Reversal Bot wurde entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen.

Dieser EA handelt ohne Emotionen, ohne Zögern und ohne Revanchehandel.

Er wartet geduldig auf eine Umkehrbestätigung, geht mit kalkuliertem Risiko ein und steigt nach Logik aus - nicht nach Hoffnung.

Deshalb eignet er sich für professionelle Händler, vielbeschäftigte Trader und die Handelsdisziplin von Prop-Firmen.

Zentrales Handelskonzept - Trendumkehr & Swing Trading

Der Trend Reversal Bot basiert auf einer umkehrbasierten Einstiegsstrategie.

Anstatt dem Preis nachzujagen oder wahllos einzusteigen, konzentriert sich der EA auf:

- Identifizierung der Trenderschöpfung

- Erkennung potenzieller Umkehrzonen

- Bestätigung des Marktrichtungswechsels

- Eingehen von Geschäften mit kontrolliertem Risiko

Dies macht ihn ideal für:

- Goldhandel (XAUUSD)

- Swing-Trading-Strategien

- Trendbasierte Marktbedingungen

Unterstützte Märkte & Instrumente

Trend Reversal Bot ist hauptsächlich optimiert für:

- XAUUSD (Gold Trading)

- Symbole mit hoher Volatilität

- Trending und Swing-freundliche Märkte

Gold ist bekannt für starke impulsive Bewegungen gefolgt von klaren Umkehrungen, was es zu einem perfekten Instrument für diesen EA macht.

Empfohlene Timeframes

Für beste Performance und Stabilität werden folgende Zeitrahmen empfohlen:

- M12 (12 Minuten)

- M15 (15 Minuten)

- M20 (20 Minuten)

Diese Zeitrahmen bieten ein Gleichgewicht zwischen:

- Signalgenauigkeit

- Geringes Rauschen

- Stabile Schwenkbewegungen

Niedrigere Zeitrahmen können das Rauschen erhöhen. Höhere Zeitrahmen können die Handelshäufigkeit verringern.

Kein Raster - Kein Martingal - Saubere Handelslogik

Trend Reversal Bot folgt strikt sicheren Handelsprinzipien:

- No Grid Trading

- No Martingale

- No Lot Multiplication

- No Risky Recovery System

Jeder Handel ist unabhängig.

Jeder Handel hat seine eigene Logik.

Verluste werden als Teil des Handels akzeptiert.

Das ist genau das, was Prop-Firmen und professionelle Trader erwarten.

Fortgeschrittenes Drawdown-Kontrollsystem

Eine der stärksten Eigenschaften des Trend Reversal Bot ist seine prozentuale Drawdown-Kontrolle.

Der Drawdown-Schutz umfasst:

- Maximale prozentuale Begrenzung des Drawdowns

- Automatische Risikoreduzierung

- Blockierung von Trades bei Erreichen von Limits

- Kapitalerhaltungslogik

Diese Funktion macht den EA geeignet für:

- Konservative Trader

- Langfristige Konten

- Herausforderungen für Prop-Firmen

- Disziplin auf dem Fondskonto

Lot Size Management - Fest & Auto Modus

Trend Reversal Bot unterstützt zwei professionelle Modi der Losgrößenverwaltung:

1. Feste Losgröße

- Der Benutzer definiert die genaue Losgröße

- Volle Kontrolle über das Risiko

- Geeignet für erfahrene Trader

2. Automatische Losgröße (bilanzbasiert)

- Automatische Berechnung der Lotgröße

- Basierend auf dem Kontostand

- Anpassung bei steigendem oder sinkendem Kontostand

- Ideal für Anfänger und skalierende Konten

Dies macht den EA flexibel für kleine Konten und große Konten.

Signalbasiertes Entry & Exit System

Jeder Handel wird auf der Grundlage klarer Handelssignale ausgeführt.

Der EA tut NICHT:

- Die Marktrichtung erraten

- Overtrade

- Ohne Bestätigung einsteigen

Einstiegslogik:

- Umkehrbestätigung

- Trend-Erschöpfungssignale

- Richtungsbestätigung

Ausstiegslogik:

- Signalgestützter Ausstieg

- Kontrollierte Stop-Logik

- Risiko-gesteuerte Schließung

Dadurch wird sichergestellt, dass die Geschäfte logisch, strukturiert und wiederholbar sind.

Vollständig automatisiert - kein emotionaler Handel

Der Trend Reversal Bot arbeitet vollständig im Autopilot-Modus.

Einmal mit dem Chart verbunden:

- Kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Keine emotionalen Entscheidungen

- Kein Überdenken

- Kein panisches Schließen

Dies ist besonders nützlich für Trader, die:

- die Charts nicht den ganzen Tag beobachten können

- die eine disziplinierte Ausführung wünschen

- die Beständigkeit der Aufregung vorziehen

Mehrfach-Alarm- und Benachrichtigungssystem

Trend Reversal Bot enthält ein komplettes Warnsystem:

- MT5-Terminal-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen (Mobile)

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Telegram-Benachrichtigungen

So bleiben Sie informiert über:

- Handelseintritte

- Handelsaustritte

- Risikoereignisse

- Drawdown-Schutzmaßnahmen

Sie wissen immer, was der EA gerade tut.

Prop Firm Ready - Risikodisziplin im Fokus

Trend Reversal Bot wurde mit Blick auf die Regeln von Prop Firms entwickelt.

Die wichtigsten Gründe, warum er Prop-Firmen-freundlich ist:

- Kein Raster

- Kein Martingal

- Drawdown-Kontrolle

- Kontrollierte Losgröße

- Disziplinbasierte Logik

Auch wenn kein EA garantieren kann, dass die Herausforderungen bestanden werden, entspricht diese Struktur den professionellen Risikomanagementstandards.

Beste Anwendungsfälle

Trend Reversal Bot ist ideal für:

- Gold-Trader (XAUUSD)

- Swing-Trader

- Trendumkehr-Trader

- Vielbeschäftigte Profis

- MT5-Algorithmus-Trader

- Trader, die wenig emotionalen Stress suchen

Einführungsangebot - Zeitlich begrenzte Preisgestaltung

Um die ersten Nutzer zu unterstützen, wird dieser EA zu einem speziellen Einführungspreis angeboten:

Einführungspreis: $39 (nur für begrenzte Zeit)

Dieser Preis gilt nur während der Einführungsphase und kann sich später erhöhen.

Wichtige Handelshinweise

- Testen Sie vor dem Live-Handel immer die Demo-Version

- Verwenden Sie die empfohlenen Zeitrahmen

- Verwenden Sie einen geeigneten VPS für einen 24/5-Betrieb

- Beachten Sie die Grundsätze des Risikomanagements

- Die Marktbedingungen können sich ändern