Wolftrix EA MT5

Wolftrix EA MT5! Verwendungsempfehlungen:
  • Instrument: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M15 mit H1 (Standard-Vorschlag)
  • Mindestguthaben: $500 für 0.01 Lotgröße
  • Konto-Typ: Jedes MT5-Konto, das den Goldhandel unterstützt

  • Broker Bedingungen: Niedriger Spread und stabile Ausführung empfohlen

Wolftrix EA MT5!

Ist ein fortschrittlicher XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die präzise Eingaben mit kontrollierter Häufigkeit bevorzugen.
Er arbeitet ausschließlich mit Gold EA (XAUUSD) und konzentriert sich auf die Ausführung von Trades nur, wenn starke Signale erkannt werden.

Kernkonzept:

  • Wolftrix EA MT5
    Wendet eine ausgewogene Kombination aus Trendfolge und frühzeitiger Bestätigung der Logik von Bereichsausbrüchen an.
    Er identifiziert stabiles Preisverhalten, bevor er Positionen eingeht, und stellt so sicher, dass jeder Handel auf den aktuellen Markttrend abgestimmt ist.
  • Trend Following EA
    Das System verwendet adaptive Filter, um Fehleinstiege unter volatilen Bedingungen zu vermeiden, so dass es je nach Marktstruktur sowohl als Trend Following EA als auch als Breakout EA agieren kann.

Trading-Ansatz :

  • Grid Trading
    Integration von Grid-Strategien mit eingebauten Sicherheitskontrollen.
    Dynamische Positionsanpassung unter Verwendung eines strukturierten Grid-Frameworks

  • Trend Follower
    Modul zur Erkennung von nachhaltigen Richtungsbewegungen

  • Range Breakout
     Funktion zum Erfassen von Volatilitätsausweitungen, die eine frühzeitige Bestätigung für potenzielle Kaufgelegenheiten nach unten bietet.

  • Transparenz
    Sie können in Echtzeit verfolgen, wie das Modell den Markt analysiert und seine wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidung (KAUFEN oder VERKAUFEN) anzeigt.

  • Fundamentals
    Funktioniert nahtlos im vollen 24-Stunden-Format auf höheren Zeitskalen.
    Vermeidet Mikro-Skalierung, Pre-Rollover oder jegliche makler- oder ausführungsabhängigen Strategien.

  • Einzigartigkeit
    Entwickelt mit proprietären Feature-Engineering-Techniken

Technologie und Intelligenz:

  • Wolftrix EA nutzt adaptive Modelle, ähnlich wie KI-gesteuerte Handelsroboter. Der Algorithmus passt seine Parameter mithilfe einer internen Logik an, die von EA-Prinzipien des maschinellen Lernens inspiriert ist - er analysiert die jüngste Volatilität, Kerzenstärke und Marktspanne.
  • Dieser Ansatz hilft dem EA, eine stabile Logik unter verschiedenen Bedingungen ohne externe Abhängigkeiten beizubehalten.

Risikomanagement :
  • Die Risikokontrolle ist ein zentraler Bestandteil der Strategie. Der EA enthält eingebaute Schutzmodule wie z.B:

  • Feste und dynamische Losgrößenbestimmung

  • Diese Funktionen machen ihn zu einem konsistenten Risikomanagement-EA, der sowohl für konservative als auch für aktive Handelsstile geeignet ist.

Wichtige Hinweise:

  • Testen Sie den EA vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.

  • Um beste Ergebnisse zu erzielen, optimieren Sie die Parameter auf der Grundlage der Bedingungen Ihres Brokers.

Zusätzliche Informationen:
 Wolftrix EA führt Trades nur aus, wenn starke Signale bestätigt werden. Aus diesem Grund kann es sein, dass Trades nicht häufig vorkommen - Qualität hat Vorrang vor Quantität
