Neuro Pulse : Sistema de negociación adaptativo 10 en 1

Neuro Pulse es un Asesor Experto modular diseñado para una aplicación flexible en una amplia gama de entornos de mercado. A diferencia de los sistemas rígidos tradicionales, este producto ofrece diez módulos lógicos distintos, cada uno de los cuales representa una metodología de negociación completa. Los usuarios pueden seleccionar la lógica más adecuada en función del comportamiento actual del mercado, incluidas las condiciones de tendencia, rango o alta volatilidad.

Este enfoque proporciona tanto amplitud como control, permitiendo a los operadores adaptar la elección de la estrategia a medida que evolucionan los mercados.





I - Funciones básicas

Cada módulo implementa un algoritmo desplegado y bien definido. Sólo funciona un módulo lógico a la vez, lo que proporciona disciplina y claridad en la ejecución.

LógicaCamaleón - Detecta el estado del mercado a través del ADX y cambia entre los modos de impulso y reversión. Sombra de volatilidad - Utiliza el cuerpo de la vela y los ratios de mecha para identificar los niveles de agotamiento y rechazo. Lógicade sesión basada en el tiempo: se centra en las rupturas estructuradas relacionadas con la liquidez de la sesión principal. Lógica de Divergencia de Volumen - Identifica oportunidades de continuación durante fases de bajo volumen. Reversión media basada en ATR - Detecta desviaciones estadísticamente amplias para activar la reversión. Momentum Initiation - Captura la expansión temprana del movimiento utilizando la compresión de la volatilidad y la confirmación del momentum. Breakouts basados en fractales: detecta estructuras de breakout complejas más allá de los indicadores simples. Medias móviles con filtro de tendencia: lógica de medias móviles mejorada con filtros de volatilidad. Reconocimiento de patrones - Detecta patrones de velas de alta probabilidad alineados con la dirección de la tendencia. Señales Contrarias - Lógica contra-tendencia basada en condiciones extremas de mercado.





II - Gestión del riesgo y ejecución

Smart Margin Control

El EA evalúa el margen disponible antes de colocar las órdenes y ajusta automáticamente el tamaño de la posición para evitar errores de ejecución debidos a un margen insuficiente.

Trailing Stopdinámico

Un trailing stop compatible con el broker respeta las restricciones a nivel de servidor para los stops y los niveles de congelación, garantizando una modificación fiable de la orden durante toda la vida de la operación.

Panel de estado visual

Un panel opcional en el gráfico muestra la selección de estrategia actual, los ajustes de riesgo y el estado operativo en un formato conciso.





III - Parámetros de entrada

El EA proporciona entradas personalizables para adaptarse a los estilos de negociación individuales y la tolerancia al riesgo:

Selección de estrategia - Elija entre diez módulos lógicos.

Tamaño del Lote Base - Define el tamaño de la posición inicial.

Stop Loss / Take Profit Points - Límites de seguridad fijos definidos en puntos.

Activar Trailing Stop - Opción para activar el motor de trailing dinámico.

Dashboard Enable - Opción para mostrar u ocultar el panel de estado visual.





IV - Consideraciones de uso

Neuro Pulse es adecuado para los traders que buscan una selección lógica modular en lugar de un EA fijo de un solo método. Los usuarios deben probar cada módulo lógico en los datos históricos pertinentes a sus instrumentos y plazos antes de la implementación en vivo. El EA no garantiza beneficios y debe utilizarse dentro de un marco de riesgo adecuado.