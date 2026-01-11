Neuro Pulse

Neuro Pulse : Sistema de negociación adaptativo 10 en 1


Neuro Pulse es un Asesor Experto modular diseñado para una aplicación flexible en una amplia gama de entornos de mercado. A diferencia de los sistemas rígidos tradicionales, este producto ofrece diez módulos lógicos distintos, cada uno de los cuales representa una metodología de negociación completa. Los usuarios pueden seleccionar la lógica más adecuada en función del comportamiento actual del mercado, incluidas las condiciones de tendencia, rango o alta volatilidad.

Este enfoque proporciona tanto amplitud como control, permitiendo a los operadores adaptar la elección de la estrategia a medida que evolucionan los mercados.


I - Funciones básicas

Cada módulo implementa un algoritmo desplegado y bien definido. Sólo funciona un módulo lógico a la vez, lo que proporciona disciplina y claridad en la ejecución.

  1. LógicaCamaleón - Detecta el estado del mercado a través del ADX y cambia entre los modos de impulso y reversión.

  2. Sombra de volatilidad - Utiliza el cuerpo de la vela y los ratios de mecha para identificar los niveles de agotamiento y rechazo.

  3. Lógicade sesión basada en el tiempo: se centra en las rupturas estructuradas relacionadas con la liquidez de la sesión principal.

  4. Lógica de Divergencia de Volumen - Identifica oportunidades de continuación durante fases de bajo volumen.

  5. Reversión media basada en ATR - Detecta desviaciones estadísticamente amplias para activar la reversión.

  6. Momentum Initiation - Captura la expansión temprana del movimiento utilizando la compresión de la volatilidad y la confirmación del momentum.

  7. Breakouts basados en fractales: detecta estructuras de breakout complejas más allá de los indicadores simples.

  8. Medias móviles con filtro de tendencia: lógica de medias móviles mejorada con filtros de volatilidad.

  9. Reconocimiento de patrones - Detecta patrones de velas de alta probabilidad alineados con la dirección de la tendencia.

  10. Señales Contrarias - Lógica contra-tendencia basada en condiciones extremas de mercado.


II - Gestión del riesgo y ejecución

Smart Margin Control
El EA evalúa el margen disponible antes de colocar las órdenes y ajusta automáticamente el tamaño de la posición para evitar errores de ejecución debidos a un margen insuficiente.

Trailing Stopdinámico
Un trailing stop compatible con el broker respeta las restricciones a nivel de servidor para los stops y los niveles de congelación, garantizando una modificación fiable de la orden durante toda la vida de la operación.

Panel de estado visual
Un panel opcional en el gráfico muestra la selección de estrategia actual, los ajustes de riesgo y el estado operativo en un formato conciso.


III - Parámetros de entrada

El EA proporciona entradas personalizables para adaptarse a los estilos de negociación individuales y la tolerancia al riesgo:

  • Selección de estrategia - Elija entre diez módulos lógicos.

  • Tamaño del Lote Base - Define el tamaño de la posición inicial.

  • Stop Loss / Take Profit Points - Límites de seguridad fijos definidos en puntos.

  • Activar Trailing Stop - Opción para activar el motor de trailing dinámico.

  • Dashboard Enable - Opción para mostrar u ocultar el panel de estado visual.


IV - Consideraciones de uso

Neuro Pulse es adecuado para los traders que buscan una selección lógica modular en lugar de un EA fijo de un solo método. Los usuarios deben probar cada módulo lógico en los datos históricos pertinentes a sus instrumentos y plazos antes de la implementación en vivo. El EA no garantiza beneficios y debe utilizarse dentro de un marco de riesgo adecuado.


Otros productos de este autor
Aurum Quant EA
rachid el jaafari
Asesores Expertos
Aurum Quant EA - Operaciones de precisión con control avanzado del riesgo Aurum Quant EA es un Asesor Experto de ingeniería profesional diseñado para ofrecer operaciones estructuradas y basadas en reglas con una estricta gestión del riesgo en divisas, índices y metales. Diseñado para los operadores que valoran la consistencia, la disciplina y la protección del capital , este EA se centra en la ejecución de operaciones de alta calidad en lugar de sobre-negociar. Desarrollado utilizando modelos ma
Hidden Gem EurUsd
rachid el jaafari
Asesores Expertos
Gema oculta: Precisión potenciada por IA para operar en EURUSD con gestión de riesgo de nivel institucional Hidden Gem - EURUSD Edition es una versión especializada del Asesor Experto (EA) de nueva generación, diseñado exclusivamente para uno de los pares de divisas más negociados del mundo: EUR/USD . Esta versión de élite aprovecha la inteligencia artificial de vanguardia para ofrecer una ejecución de operaciones ultraprecisa, estrategias de riesgo-recompensa a medida y una lógica adaptable al
Hidden Gem
rachid el jaafari
Asesores Expertos
Gema oculta: Precisión de negociación impulsada por IA con gestión de riesgos de nivel institucional Hidden Gem es un Asesor Experto (EA) de nueva generación que aprovecha la inteligencia artificial avanzada para analizar conjuntos de datos de múltiples indicadores, lo que permite la ejecución de operaciones basada en datos con una optimización de riesgo-recompensa sin precedentes. Diseñado para operadores minoristas e institucionales, este EA combina la tecnología de redes neuronales con riguro
Quantum Funded
rachid el jaafari
Asesores Expertos
Quantum Funded EA Marco de negociación profesional de prop-firm para MT5 Quantum Funded EA es un Asesor Experto de grado profesional diseñado con un objetivo en mente: estricta protección de capital y cumplimiento de prop-firm , sin sacrificar la consistencia y la calidad de ejecución. Construido como un marco de negociación de estilo institucional, Quantum Funded EA se centra en el control de riesgos en primer lugar , y luego en la oportunidad de mercado - la misma filosofía utilizada por l
Opening Range Breakout ORB Pro
rachid el jaafari
Asesores Expertos
DOMINE EL ENTRENAMIENTO CON "OPENING RANGE BREAKOUT PRO " Autómata de Trading de Apertura de Grado Profesional para Traders Disciplinados Libere el poder de la volatilidad de apertura del mercado con nuestro Asesor Experto de ingeniería de precisión. La estrategia ORBP (Opening Range Breakout Pro) ha gozado de la confianza de traders institucionales durante décadas, ahora automatizada con precisión de grado militar para traders minoristas. POR QUÉ DESTACA ESTE EA: A diferencia de los EAs sobre
Aegis Recovery
rachid el jaafari
Asesores Expertos
Recuperación Aegis: El mejor sistema de defensa de capitales La defensa es su mejor ataque. Aegis Recovery no es sólo un bot de trading; es un escudo algorítmico de alta precisión diseñado para navegar en condiciones de mercado adversas. Construido para los traders que exigen una lógica de seguridad por encima de las apuestas temerarias, este EA utiliza una rejilla de recuperación inteligente y adaptable para convertir las caídas temporales en beneficios realizados. A diferencia de los sistemas
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario