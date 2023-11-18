SURE REVERSAL ist ein Histogramm-Indikator, der übergekauft/überverkauft ist, der wichtige Umkehrpunkte anzeigt, die auf eine Bewegung des Bullen- oder Bärenmarktes hinweisen

Dieser Indikator ist eine Fusion zwischen gleitendem Durchschnitt und dem RSI-Indikator, dieser Indikator ist kein Repainter und nicht verzögert.

Parameter :

Ma Periode

Ma Method

Ma Preis

Sichere Periode (Rsi)

Sicherer Preis (Rsi)

==============



