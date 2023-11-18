Sure Reversal
- Indikatoren
- Abdulkarim Karazon
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
SURE REVERSAL ist ein Histogramm-Indikator, der übergekauft/überverkauft ist, der wichtige Umkehrpunkte anzeigt, die auf eine Bewegung des Bullen- oder Bärenmarktes hinweisen
Dieser Indikator ist eine Fusion zwischen gleitendem Durchschnitt und dem RSI-Indikator, dieser Indikator ist kein Repainter und nicht verzögert.
Parameter :
Ma Periode
Ma Method
Ma Preis
Sichere Periode (Rsi)
Sicherer Preis (Rsi)
Very good indicator from Mr. Karazon