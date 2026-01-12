Sentinel FX Core Majors MT4

Sentinel FX - Core Majors von nyelora - MT4 Expert Advisor

Sentinel FX - Core Majors ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der für eine disziplinierte, risikobewusste Ausführung über ein fokussiertes Universum von hochliquiden FX (Forex) Hauptpaaren entwickelt wurde.

Dieser MT4 Forex Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die der Risikokontrolle, der Ausführungsqualität und der portfoliobewussten Automatisierung Vorrang vor der Handelsfrequenz einräumen. Perioden der Inaktivität sind normal und beabsichtigt.

Bei dieser Version handelt es sich um eine universumsspezifische Ausgabe der Sentinel FX-Engine, die absichtlich für den Einsatz auf dem MT4-Markt konzipiert wurde.

Fokussiert auf ein Core Majors FX-Universum (liquiditätsgetriebene, flow-balanced Instrumente).

(liquiditätsgetriebene, flow-balanced Instrumente). Konservative, risikofreudige Ausführungslogik.

Broker-agnostische Größenbestimmung und Exposure-Handling.

Saubere, organisierte Eingaben mit sicheren Standardwerten, die über den MT4-Eingabedialog konfiguriert werden können.

Für wen dieser EA geeignet ist

Händler, die einen sofort einsatzbereiten Forex EA suchen, der sich auf die liquidesten Hauptpaare konzentriert.

suchen, der sich auf die liquidesten Hauptpaare konzentriert. Benutzer, die wenig Babysitting und strukturell stabile Instrumente bevorzugen.

und strukturell stabile Instrumente bevorzugen. Systematische Händler, die eine portfoliobewusste Ausführung der Optimierung einzelner Paare vorziehen.

Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Arbitrage- oder Latenz-basierten Techniken.

Core-Majors-Universum

Diese Variante arbeitet mit einem vordefinierten Core-Majors-Universum, das nach folgenden Kriterien ausgewählt wurde

Hohe Liquidität

Engere Spreads

Stabilere Ausführungsbedingungen bei verschiedenen Brokern

Geringere Abhängigkeit von hohen Betas oder strukturell instabilen Crosses

Das Universum überschneidet sich absichtlich nicht mit anderen Sentinel FX-Varianten und ist für den Betrieb als eigenständiges Produkt konzipiert.

Schnellstart (TL;DR)

Installieren Sie den EA über den MT4 Market. Öffnen Sie einen M15 oder höheren Chart für ein liquides Forex-Symbol (z.B. EURUSD). Hängen Sie den EA an und aktivieren Sie AutoTrading. Verwenden Sie die Standardeinstellungen oder passen Sie nur RiskPercent und Portfoliolimits an.

Der EA verwaltet seine konfigurierten Symbole intern. Perioden der Inaktivität sind normal und gewollt.

Was dieser EA macht (auf hohem Niveau)

Der EA überwacht kontinuierlich sein konfiguriertes Forex-Universum und:

Wendet Risiko-, Spread- und Drawdown-Guards an, bevor er neue Trades zulässt. Bewertet intern definierte Ausführungsmodelle unter Verwendung der Preisstruktur und des Volatilitätskontexts. Bezieht den Kontext höherer Zeitrahmen mit ein, um strukturell schwache Einträge zu reduzieren. Berechnet die Positionsgröße anhand Ihres Risikoprozentsatzes und der Maklerkontraktdaten, mit strengen Sicherheitsobergrenzen. Wendet Portfolio-, Währungs- und Korrelationsprüfungen an, um eine übermäßige Risikokonzentration zu vermeiden. Verwaltet offene Geschäfte mit adaptiven Schutzmechanismen, die das Kapital schützen. Zeichnet wichtige Entscheidungen mit strukturierten Begründungscodes zur späteren Überprüfung und Analyse auf.

Anleitung zur Kontogröße

Dieser EA kann technisch auf jeder von Ihrem Broker unterstützten Kontogröße laufen. In der Praxis empfehlen wir:

Mindeststartkapital: ca. USD 1.000 (oder gleichwertig) bei Verwendung des Standard-Risikoprozentsatzes von 0,5 % und Standard-FX-Mindestlosgrößen.

ca. (oder gleichwertig) bei Verwendung des Standard-Risikoprozentsatzes von und Standard-FX-Mindestlosgrößen. Kein festes Maximum: Die Positionsgrößen skalieren automatisch mit der Kontogröße, wenn die Risikoeinstellungen angemessen sind.

Bei kleineren Konten können die Mindestlosgrößen des Brokers zu einem ungleichen Risiko pro Handel führen. Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Konfiguration mit den Handelsbedingungen Ihres Brokers übereinstimmt.

Grundeinstellungen (mit Vorsicht anzupassen)

Die meisten Benutzer müssen nur die folgenden Eingaben anpassen. Alle anderen Parameter werden mit konservativen Standardwerten ausgeliefert.

Symbole

Vorkonfigurierte Core-Majors-Symbolliste.

Vorkonfigurierte Core-Majors-Symbolliste. RiskPercent

Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: 0,5% ).

Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: ). MaxOpenPortfolio

Maximale Anzahl offener Trades für alle Symbole.

Maximale Anzahl offener Trades für alle Symbole. MaxOpenPerSymbol

Maximale Anzahl offener Trades pro Symbol.

Maximale Anzahl offener Trades pro Symbol. AllowHedging

Erlaubt gegenläufige Positionen für dasselbe Paar (vorbehaltlich der Regeln des Brokers).

Empfehlung: Wenn Sie unsicher sind, passen Sie nur die obigen Eingaben an und lassen Sie alle anderen unverändert.

Erweiterte Einstellungen (nur für erfahrene Benutzer)

Zusätzliche Eingaben ermöglichen die Feinabstimmung von:

Ausführungsempfindlichkeit und Signalfilterung

Kontextbezogene Referenzen für höhere Zeitrahmen

Verhalten beim Handelsschutz

Umgang mit Portfolio-Exposure und Korrelationen

Betriebliche Kontrollen und Diagnosen

Alle Änderungen sollten vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto validiert werden.

So führen Sie diesen EA in MT4 aus

Installieren Sie den EA über den MT4 Market. Öffnen Sie einen Chart für ein liquides Forex-Symbol. Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder höher. Hängen Sie den EA an und aktivieren Sie AutoTrading.

Der EA verwaltet seine konfigurierten Symbole intern. Sie brauchen ihn nicht an mehrere Charts anzuhängen, es sei denn, Sie wollen absichtlich getrennte Instanzen laufen lassen.

Nach Änderung der Eingabeparameter:

Es wird empfohlen, den EA zu entfernen und erneut anzuhängen, um sicherzustellen, dass alle internen Zustände konsistent initialisiert werden.

Laufende Entwicklung & Updates

Dieser EA befindet sich in aktiver Entwicklung. Bei den Aktualisierungen stehen Stabilität, Robustheit und risikobewusstes Verhalten im Vordergrund.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das keine Garantie für Gewinne bietet.

Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Sie sind selbst dafür verantwortlich, geeignete Risikoeinstellungen zu wählen und die Bedingungen Ihres Brokers zu verstehen.

Testen Sie den EA immer gründlich auf einem Demokonto (oder einem kleinen Live-Konto), bevor Sie ihn aufstocken.

Unterstützung & Kontakt

Bitte geben Sie bei Supportanfragen den Namen des Brokers, die Symbole, den Zeitrahmen und relevante Log-Ausschnitte an.

Kontakt: X / Twitter - @nyelora

Sentinel FX - Core Majors wurde entwickelt, um eine disziplinierte, portfoliobewusste Forex-Ausführung für die liquidesten Instrumente zu bieten, mit vernünftigen Vorgaben und einer langfristigen Entwicklungsperspektive.