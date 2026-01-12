Sentinel FX Core Majors MT4

Sentinel FX - Core Majors por nyelora - MT4 Asesor Experto

Sentinel FX - Core Majors es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para la ejecución disciplinada y consciente del riesgo a través de un universo específico de pares principales de FX (Forex) de alta liquidez.

Este Asesor Experto de Forex MT4 está diseñado para operadores que priorizan el control del riesgo, la calidad de la ejecución y la automatización de la cartera sobre la frecuencia de las operaciones. Los periodos de inactividad son normales e intencionados.

Esta versión es una edición específica del universo del motor Sentinel FX, intencionalmente diseñada para su uso en el mercado MT4.

Centrado en el universo Core Majors FX (instrumentos con liquidez y flujos equilibrados).

(instrumentos con liquidez y flujos equilibrados). Lógica de ejecución conservadora que da prioridad al riesgo.

Tamaño y gestión de la exposición independientes del corredor.

Entradas limpias y organizadas con valores por defecto configurables a través del diálogo de entradas de MT4.

A quién va dirigido

Operadores que buscan un EA de Forex listo para ejecutar centrado en los pares principales más líquidos.

centrado en los pares principales más líquidos. Usuarios que prefieren instrumentos de bajo cuidado y estructuralmente estables.

y estructuralmente estables. Operadores sistemáticos que valoran la ejecución de carteras por encima de la optimización de pares individuales.

Este EA no utiliza martingala, grid, arbitraje ni técnicas basadas en latencia.

Universo Core Majors

Esta variante opera en un universo predefinido Core Majors, seleccionado por:

Gran liquidez

Márgenes más estrechos

Condiciones de ejecución más estables entre corredores

Exposición reducida a cruces de alta beta o estructuralmente inestables

El universo no se solapa intencionadamente con otras variantes de Sentinel FX y está diseñado para operar como producto independiente.

Inicio rápido (TL;DR)

Instale el EA desde el Mercado MT4. Abra un gráfico M15 o superior para un símbolo líquido de Forex (por ejemplo, EURUSD). Adjunte el EA y active AutoTrading. Utilice la configuración por defecto, o ajuste sólo el RiskPercent y los límites de la cartera.

El EA gestiona internamente los símbolos configurados. Los periodos de inactividad son normales e intencionados.

Qué hace este EA (alto nivel)

El EA monitoriza continuamente su universo Forex configurado y:

Aplica guardias de riesgo, spread y drawdown antes de permitir nuevas operaciones. Evalúa los modelos de ejecución definidos internamente utilizando la estructura de precios y el contexto de volatilidad. Incorpora un contexto de tiempo superior para reducir las entradas débiles desde el punto de vista estructural. Calcula el tamaño de la posición a partir de su porcentaje de riesgo y los datos contractuales del intermediario, con estrictos límites de seguridad. Aplica comprobaciones de cartera, exposición a divisas y correlación para evitar una concentración excesiva del riesgo. Gestiona las operaciones abiertas con mecanismos de protección adaptables diseñados para proteger el capital. Registra las decisiones clave con códigos de motivos estructurados para su posterior revisión y análisis.

Orientación sobre el tamaño de la cuenta

Este AE puede ejecutarse técnicamente en cualquier tamaño de cuenta admitido por su broker. En la práctica, recomendamos:

Capital inicial mínimo: aproximadamente 1.000 USD (o equivalente) si se utiliza el porcentaje de riesgo predeterminado del 0,5% y los tamaños de lote mínimos estándar de FX.

aproximadamente (o equivalente) si se utiliza el porcentaje de riesgo predeterminado y los tamaños de lote mínimos estándar de FX. Sin máximo fijo: los tamaños de posición se escalan automáticamente con el tamaño de la cuenta cuando los ajustes de riesgo son apropiados.

En cuentas más pequeñas, los tamaños de lote mínimos del corredor pueden dar lugar a un riesgo desigual por operación. Asegúrese siempre de que su configuración se ajusta a las condiciones de negociación de su broker.

Ajustes básicos (se pueden ajustar con cuidado)

La mayoría de los usuarios sólo necesitan ajustar los siguientes parámetros. Todos los demás parámetros se suministran con valores predeterminados conservadores.

Símbolos

Lista preconfigurada de símbolos Core Majors.

Lista preconfigurada de símbolos Core Majors. RiskPercent

Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (por defecto: 0,5% ).

Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (por defecto: ). MaxOpenPortfolio

Número máximo de operaciones abiertas en todos los símbolos.

Número máximo de operaciones abiertas en todos los símbolos. MaxOpenPerSymbol

Número máximo de operaciones abiertas por símbolo.

Número máximo de operaciones abiertas por símbolo. AllowHedging

Permitir posiciones de dirección opuesta en el mismo par (sujeto a las reglas del broker).

Recomendación: Si no está seguro, ajuste sólo las entradas anteriores y deje todas las demás sin cambios.

Ajustes avanzados (sólo para usuarios con experiencia)

Las entradas adicionales permiten el ajuste fino de:

Sensibilidad de ejecución y filtrado de señales

Referencias contextuales de plazos superiores

Comportamiento de la protección de operaciones

Exposición de la cartera y gestión de la correlación

Controles operativos y diagnósticos

Cualquier cambio debe ser validado en una cuenta demo antes de su uso en vivo.

Cómo ejecutar este EA en MT4

Instale el EA a través de MT4 Market. Abra un gráfico para un símbolo líquido de Forex. Marco temporal recomendado: M15 o superior. Adjunte el EA y active AutoTrading.

El EA gestiona sus símbolos configurados internamente. No es necesario adjuntarlo a varios gráficos a menos que intencionalmente ejecute instancias separadas.

Después de cambiar los parámetros de entrada:

Se recomienda quitar y volver a adjuntar el EA para asegurarse de que todo el estado interno se inicializa de forma coherente.

Desarrollo y actualizaciones en curso

Este EA está en desarrollo activo. Las actualizaciones dan prioridad a la estabilidad, la solidez y el comportamiento consciente de los riesgos.

Notas importantes y descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta de trading avanzada, no una garantía de beneficios.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Usted es responsable de seleccionar los ajustes de riesgo apropiados y de entender las condiciones de su broker.

Pruébelo siempre a fondo en una cuenta demo (o en una pequeña cuenta real) antes de ampliarlo.

Soporte y contacto

Incluya el nombre del corredor, los símbolos, el marco temporal y los fragmentos de registro pertinentes cuando solicite asistencia.

Contacto: X / Twitter - @nyelora

Sentinel FX - Core Majors está diseñado para ofrecer una ejecución de divisas disciplinada y consciente de la cartera en los instrumentos más líquidos, con unos valores por defecto razonables y una mentalidad de desarrollo a largo plazo.