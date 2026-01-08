Überschrift

ShikaaTraders Gold Grid Pro ist ein leistungsstarkes Handelsverwaltungsprogramm, das speziell für XAUUSD (Gold) und Paare mit hoher Volatilität entwickelt wurde. Es ermöglicht Händlern, komplexe Grid-Layering-Strategien mit einem einzigen Klick auszuführen und stellt sicher, dass Sie bei schnellen Marktbewegungen nie einen Einstieg verpassen.

Warum Gold Grid Pro wählen?

Der manuelle Handel mit Gold erfordert Schnelligkeit. Das manuelle Berechnen von Abständen und Eröffnen mehrerer Positionen nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Dieses Dienstprogramm automatisiert den "Scaling-In"-Prozess und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Signal zu konzentrieren, während der EA die präzise Ausführung übernimmt.

Hauptmerkmale

Ein-Klick-Ausführung: Eröffnen Sie sofort eine Marktposition plus zwei Limit/Stop-Layer.

Dynamische Schichtung: Automatisches Aufteilen von Trades in 100-Pip-Intervallen (einstellbar).

Intelligente Gewinnmitnahme: Weist separaten Layern eindeutige TP-Ziele zu (z. B. 300 und 600 Pips).

Auto-Cleanup-Logik: Löscht automatisch nicht ausgelöste schwebende Aufträge, sobald das Hauptziel erreicht ist.

Notfall-Taste: Eine "Alles schließen"-Funktion, um alle Positionen zu schließen und alle schwebenden Aufträge sofort zu löschen.

Eingabe-Parameter

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, konfigurieren Sie diese Einstellungen auf der Registerkarte Eingaben: