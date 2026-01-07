Pattern Vision Ultimate
- Göstergeler
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Sürüm: 1.0
📊 Genel Bakış
CandlePatternProUltimate göstergesi, MetaTrader 5 platformunda Japon mum çubuk desenlerini tespit etmek için gelişmiş bir araçtır. Çekici bir sanatsal arayüze sahiptir ve 150'den fazla farklı deseni yapay zeka tabanlı akıllı analiz ile tespit eder.
✨ Temel Özellikler
🎨 Sanatsal Tasarım
-
Özelleştirilebilir Renkler: Tamamen özelleştirilebilir sanatsal renk paleti
-
Görsel Efektler: Desenleri daha görünür kılan parlama ve sanatsal efektler
-
Siyah Arka Plan: Yüksek kontrast ve görsel netlik için
-
Gizli Izgara: Daha temiz ve profesyonel grafikler için
🔍 Desen Tespiti
-
3 Ana Kategori:
-
Boğa Desenleri: Boğa Yutan, Çekiç, Sabah Yıldızı
-
Ayı Desenleri: Ayı Yutan, Atış Yıldızı, Akşam Yıldızı
-
Nötr Desenler: Doji, Dönen Top
-
-
Kapsamlı Veritabanı: Detaylı bilgilerle 150'den fazla desen içerir
⚙️ Gelişmiş Ayarlar
-
Gösterilen Desenler: Görülebilir maksimum desen sayısını belirleme
-
Geriye Bakış Periyodu: Analiz edilecek mum sayısını belirtme (varsayılan 500)
-
Olasılık Eşiği: Düşük olasılıklı desenleri filtreleme
-
Ses Uyarıları: Yeni desen tespit edildiğinde ses bildirimleri
📈 Destekleyici Göstergeler
-
Güç Göstergesi: Tespit edilen desenin gücünü gösterir
-
Olasılık Yüzdesi: Desenin başarı olasılığı
-
Fiyat Hedefleri: Boğa ve ayı hedef seviyeleri
-
Desen Kimliği: Her mum için desen numarasını saklar
🎭 Özel Görsel Efektler
-
Son Desen Vurgulama: En son tespit edilen desen altın renginde ve daha büyük boyutta görünür
-
Parlama Efektleri: Önemli desenler etrafında aydınlatma için eşmerkezli daireler
-
Açıklayıcı Etiketler: Desen adı ve olasılık yüzdesini gösteren metin
-
Emoji Sembolleri: Yönü ayırt etmek için sembol kullanımı (▲ boğa, ▼ ayı)
🔧 Özelleştirme Ayarları
🎨 Sanatsal Renk Grubu
-
Boğa Renkleri: Çim yeşili ve İlkbahar yeşili
-
Ayı Renkleri: Kızıl ve Turuncu kırmızı
-
Nötr Renkler: Dodger mavisi ve Derin gök mavisi
-
Son Desen Rengi: Altın
⚙️ Ana Ayarlar
-
MaxPatternsDisplay: Görüntülenecek maksimum desen sayısı (varsayılan 10)
-
LookbackBars: Analiz edilecek mum sayısı (varsayılan 500)
-
ProbabilityThreshold: Minimum olasılık yüzdesi (varsayılan %60)
🎭 Görsel Efektler
-
PatternSize: Normal desen ikonlarının boyutu (varsayılan 3)
-
LastPatternSize: Son desen ikonunun boyutu (varsayılan 5)
-
EnableGlowEffects: Parlama efektlerini etkinleştir
-
ClearPreviousObjects: Önceki nesneleri temizle
📊 Nasıl Çalışır
-
Tarama: Gösterge belirtilen periyot içindeki mumları tarar
-
Analiz: Desen tespiti için her mumu önceki mumlarla analiz eder
-
Değerlendirme: Her tespit edilen desenin başarı olasılığını hesaplar
-
Filtreleme: Yalnızca olasılık eşiğini aşan desenleri gösterir
-
Görselleştirme: Tespit edilen desenleri ayırt edici görsel efektlerle gösterir
🎯 Optimal Kullanım
-
Trader'lar için: Giriş ve çıkış sinyallerini belirlemek
-
Analistler için: Piyasa davranışını ve tekrarlayan desenleri incelemek
-
Yeni Başlayanlar için: Japon mum çubuk desenlerini pratikte anlamak
-
Profesyoneller için: Karar destek aracı olarak
⚠️ Önemli Notlar
-
Gösterge %100 garanti sinyaller sağlamaz
-
Diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır
-
Önce demo hesapta test edilmesi önerilir
-
Döviz çiftine ve zaman dilimine göre ayarları gözden geçirin
📱 Uyumluluk
-
Platform: Yalnızca MetaTrader 5
-
Grafikler: Tüm zaman dilimleri
-
Döviz Çiftleri: Tüm çiftler ve finansal enstrümanlar
Bu gösterge, analitik gücü görsel güzellikle birleştirerek, Japon mum çubuk desenlerini modern ve etkili bir şekilde analiz etmek isteyen her trader için değerli bir araç haline getirir.