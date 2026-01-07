Pattern Vision Ultimate

MetaTrader 5 için CandlePatternProUltimate Göstergesi

📊 Genel Bakış

CandlePatternProUltimate göstergesi, MetaTrader 5 platformunda Japon mum çubuk desenlerini tespit etmek için gelişmiş bir araçtır. Çekici bir sanatsal arayüze sahiptir ve 150'den fazla farklı deseni yapay zeka tabanlı akıllı analiz ile tespit eder.

✨ Temel Özellikler

🎨 Sanatsal Tasarım

Özelleştirilebilir Renkler : Tamamen özelleştirilebilir sanatsal renk paleti

Görsel Efektler : Desenleri daha görünür kılan parlama ve sanatsal efektler

Siyah Arka Plan : Yüksek kontrast ve görsel netlik için

Gizli Izgara: Daha temiz ve profesyonel grafikler için

🔍 Desen Tespiti

3 Ana Kategori : Boğa Desenleri : Boğa Yutan, Çekiç, Sabah Yıldızı Ayı Desenleri : Ayı Yutan, Atış Yıldızı, Akşam Yıldızı Nötr Desenler : Doji, Dönen Top

Kapsamlı Veritabanı: Detaylı bilgilerle 150'den fazla desen içerir

⚙️ Gelişmiş Ayarlar

Gösterilen Desenler : Görülebilir maksimum desen sayısını belirleme

Geriye Bakış Periyodu : Analiz edilecek mum sayısını belirtme (varsayılan 500)

Olasılık Eşiği : Düşük olasılıklı desenleri filtreleme

Ses Uyarıları: Yeni desen tespit edildiğinde ses bildirimleri

📈 Destekleyici Göstergeler

Güç Göstergesi : Tespit edilen desenin gücünü gösterir

Olasılık Yüzdesi : Desenin başarı olasılığı

Fiyat Hedefleri : Boğa ve ayı hedef seviyeleri

Desen Kimliği: Her mum için desen numarasını saklar

🎭 Özel Görsel Efektler

Son Desen Vurgulama : En son tespit edilen desen altın renginde ve daha büyük boyutta görünür

Parlama Efektleri : Önemli desenler etrafında aydınlatma için eşmerkezli daireler

Açıklayıcı Etiketler : Desen adı ve olasılık yüzdesini gösteren metin

Emoji Sembolleri: Yönü ayırt etmek için sembol kullanımı (▲ boğa, ▼ ayı)

🔧 Özelleştirme Ayarları

🎨 Sanatsal Renk Grubu

Boğa Renkleri : Çim yeşili ve İlkbahar yeşili

Ayı Renkleri : Kızıl ve Turuncu kırmızı

Nötr Renkler : Dodger mavisi ve Derin gök mavisi

Son Desen Rengi: Altın

⚙️ Ana Ayarlar

MaxPatternsDisplay : Görüntülenecek maksimum desen sayısı (varsayılan 10)

LookbackBars : Analiz edilecek mum sayısı (varsayılan 500)

ProbabilityThreshold: Minimum olasılık yüzdesi (varsayılan %60)

🎭 Görsel Efektler

PatternSize : Normal desen ikonlarının boyutu (varsayılan 3)

LastPatternSize : Son desen ikonunun boyutu (varsayılan 5)

EnableGlowEffects : Parlama efektlerini etkinleştir

ClearPreviousObjects: Önceki nesneleri temizle

📊 Nasıl Çalışır

Tarama: Gösterge belirtilen periyot içindeki mumları tarar Analiz: Desen tespiti için her mumu önceki mumlarla analiz eder Değerlendirme: Her tespit edilen desenin başarı olasılığını hesaplar Filtreleme: Yalnızca olasılık eşiğini aşan desenleri gösterir Görselleştirme: Tespit edilen desenleri ayırt edici görsel efektlerle gösterir

🎯 Optimal Kullanım

Trader'lar için : Giriş ve çıkış sinyallerini belirlemek

Analistler için : Piyasa davranışını ve tekrarlayan desenleri incelemek

Yeni Başlayanlar için : Japon mum çubuk desenlerini pratikte anlamak

Profesyoneller için: Karar destek aracı olarak

⚠️ Önemli Notlar

Gösterge %100 garanti sinyaller sağlamaz

Diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır

Önce demo hesapta test edilmesi önerilir

Döviz çiftine ve zaman dilimine göre ayarları gözden geçirin

📱 Uyumluluk

Platform : Yalnızca MetaTrader 5

Grafikler : Tüm zaman dilimleri

Döviz Çiftleri: Tüm çiftler ve finansal enstrümanlar

Bu gösterge, analitik gücü görsel güzellikle birleştirerek, Japon mum çubuk desenlerini modern ve etkili bir şekilde analiz etmek isteyen her trader için değerli bir araç haline getirir.