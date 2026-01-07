Pattern Vision Ultimate

Indicateur CandlePatternProUltimate pour MetaTrader 5

📊 Vue d'ensemble

L'indicateur CandlePatternProUltimate est un outil avancé pour détecter les motifs de chandeliers japonais sur les graphiques de la plateforme MetaTrader 5. Il dispose d'une interface artistique attrayante et détecte plus de 150 motifs différents avec une analyse intelligente basée sur l'IA.

✨ Caractéristiques principales

🎨 Design artistique

  • Couleurs personnalisables : Palette de couleurs artistique entièrement personnalisable

  • Effets visuels : Lueurs et effets artistiques pour une meilleure visibilité des motifs

  • Fond noir : Pour un contraste élevé et une clarté visuelle

  • Grille masquée : Pour des graphiques plus propres et professionnels

🔍 Détection de motifs

  • 3 catégories principales :

    1. Motifs haussiers : Englobement haussier, Marteau, Étoile du matin

    2. Motifs baissiers : Englobement baissier, Étoile filante, Étoile du soir

    3. Motifs neutres : Doji, Toupie

  • Base de données complète : Contient plus de 150 motifs avec des informations détaillées

⚙️ Paramètres avancés

  • Motifs affichés : Définit le nombre maximum de motifs visibles

  • Période de référence : Spécifie le nombre de bougies à analyser (500 par défaut)

  • Seuil de probabilité : Filtre les motifs à faible probabilité

  • Alertes sonores : Notifications audio lors de la détection de nouveaux motifs

📈 Indicateurs de support

  • Indicateur de force : Affiche la force du motif détecté

  • Pourcentage de probabilité : Probabilité de réussite du motif

  • Objectifs de prix : Niveaux cibles haussiers et baissiers

  • ID du motif : Stocke le numéro du motif pour chaque bougie

🎭 Effets visuels spéciaux

  • Mise en évidence du dernier motif : Le dernier motif détecté apparaît en or avec une taille plus grande

  • Effets de lueur : Cercles concentriques pour l'illumination autour des motifs importants

  • Étiquettes explicatives : Texte montrant le nom du motif et le pourcentage de probabilité

  • Symboles Emoji : Utilisation de symboles pour distinguer la direction (▲ haussier, ▼ baissier)

🔧 Paramètres de personnalisation

🎨 Groupe de couleurs artistiques

  • Couleurs haussières : Vert lime et Vert printemps

  • Couleurs baissières : Pourpre et Rouge orangé

  • Couleurs neutres : Bleu Dodger et Bleu ciel profond

  • Couleur du dernier motif : Or

⚙️ Paramètres principaux

  • MaxPatternsDisplay : Nombre maximum de motifs à afficher (10 par défaut)

  • LookbackBars : Nombre de bougies à analyser (500 par défaut)

  • ProbabilityThreshold : Pourcentage minimum de probabilité (60% par défaut)

🎭 Effets visuels

  • PatternSize : Taille des icônes normales des motifs (3 par défaut)

  • LastPatternSize : Taille de l'icône du dernier motif (5 par défaut)

  • EnableGlowEffects : Activer les effets de lueur

  • ClearPreviousObjects : Effacer les objets précédents

📊 Fonctionnement

  1. Balayage : L'indicateur analyse les bougies dans la période spécifiée

  2. Analyse : Analyse chaque bougie avec les bougies précédentes pour détecter les motifs

  3. Évaluation : Calcule la probabilité de succès de chaque motif détecté

  4. Filtrage : Affiche uniquement les motifs dépassant le seuil de probabilité

  5. Visualisation : Affiche les motifs détectés avec des effets visuels distinctifs

🎯 Utilisation optimale

  • Pour les traders : Identifier les signaux d'entrée et de sortie

  • Pour les analystes : Étudier le comportement du marché et les motifs récurrents

  • Pour les débutants : Comprendre pratiquement les motifs de chandeliers japonais

  • Pour les professionnels : Comme outil d'aide à la décision

⚠️ Notes importantes

  • L'indicateur ne fournit pas de signaux garantis à 100%

  • Doit être utilisé avec d'autres outils d'analyse

  • Recommandé de tester d'abord sur un compte démo

  • Revoir les paramètres selon la paire de devises et l'unité de temps

📱 Compatibilité

  • Plateforme : MetaTrader 5 uniquement

  • Graphiques : Toutes les unités de temps

  • Paires de devises : Toutes les paires et instruments financiers

Cet indicateur combine puissance analytique et beauté visuelle, en faisant un outil précieux pour tout trader souhaitant analyser les motifs de chandeliers japonais de manière moderne et efficace.


