Pattern Vision Ultimate

CandlePatternProUltimate для MetaTrader 5

📊 Обзор

Индикатор CandlePatternProUltimate — это продвинутый инструмент для обнаружения японских свечных паттернов на графиках в платформе MetaTrader 5. Он обладает привлекательным художественным интерфейсом и обнаруживает 150+ различных паттернов с помощью интеллектуального анализа на основе ИИ.

✨ Ключевые особенности

🎨 Художественный дизайн

Настраиваемые цвета : Полностью настраиваемая художественная цветовая палитра

Визуальные эффекты : Свечения и художественные эффекты для лучшей видимости паттернов

Черный фон : Для высокого контраста и визуальной четкости

Скрытая сетка: Для более чистых и профессиональных графиков

🔍 Обнаружение паттернов

3 основные категории : Бычьи паттерны : Бычье поглощение, Молот, Утренняя звезда Медвежьи паттерны : Медвежье поглощение, Падающая звезда, Вечерняя звезда Нейтральные паттерны : Доджи, Волчок

Обширная база данных: Содержит более 150 паттернов с подробной информацией

⚙️ Расширенные настройки

Отображаемые паттерны : Установка максимального количества видимых паттернов

Период анализа : Указание количества свечей для анализа (по умолчанию 500)

Порог вероятности : Фильтрация паттернов с низкой вероятностью

Звуковые оповещения: Аудио-уведомления при обнаружении новых паттернов

📈 Вспомогательные индикаторы

Индикатор силы : Показывает силу обнаруженного паттерна

Процент вероятности : Вероятность успеха паттерна

Целевые уровни цен : Бычьи и медвежьи целевые уровни

ID паттерна: Сохраняет номер паттерна для каждой свечи

🎭 Специальные визуальные эффекты

Выделение последнего паттерна : Последний обнаруженный паттерн отображается золотым цветом с увеличенным размером

Эффекты свечения : Концентрические круги для подсветки вокруг важных паттернов

Пояснительные метки : Текст, показывающий название паттерна и процент вероятности

Символы-эмодзи: Использование символов для различения направления паттерна (▲ для бычьего, ▼ для медвежьего)

🔧 Настройки кастомизации

🎨 Художественная цветовая группа

Бычьи цвета : Лаймовый зеленый и Весенний зеленый

Медвежьи цвета : Малиновый и Оранжево-красный

Нейтральные цвета : Защитно-синий и Глубокий небесно-голубой

Цвет последнего паттерна: Золотой

⚙️ Основные настройки

MaxPatternsDisplay : Максимальное количество отображаемых паттернов (по умолчанию 10)

LookbackBars : Количество свечей для анализа (по умолчанию 500)

ProbabilityThreshold: Минимальный процент вероятности (по умолчанию 60%)

🎭 Визуальные эффекты

PatternSize : Размер обычных иконок паттернов (по умолчанию 3)

LastPatternSize : Размер иконки последнего паттерна (по умолчанию 5)

EnableGlowEffects : Включение эффектов свечения

ClearPreviousObjects: Очистка предыдущих объектов

📊 Как это работает

Сканирование: Индикатор сканирует свечи в указанном периоде Анализ: Анализирует каждую свечу с предыдущими свечами для обнаружения паттернов Оценка: Рассчитывает вероятность успеха каждого обнаруженного паттерна Фильтрация: Отображает только паттерны, превышающие порог вероятности Визуализация: Отображает обнаруженные паттерны с отличительными визуальными эффектами

🎯 Оптимальное использование

Для трейдеров : Для определения сигналов входа и выхода

Для аналитиков : Для изучения поведения рынка и повторяющихся паттернов

Для начинающих : Для практического понимания японских свечных паттернов

Для профессионалов: Как инструмент поддержки принятия решений

⚠️ Важные примечания

Индикатор не дает 100% гарантированных сигналов

Следует использовать вместе с другими инструментами анализа

Рекомендуется сначала протестировать на демо-счете

Пересматривайте настройки в соответствии с валютной парой и таймфреймом

📱 Совместимость

Платформа : Только MetaTrader 5

Графики : Все таймфреймы

Валютные пары: Все пары и финансовые инструменты

Этот индикатор сочетает аналитическую мощь с визуальной красотой, что делает его ценным инструментом для любого трейдера, желающего анализировать японские свечные паттерны современным и эффективным способом.