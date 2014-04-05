Pattern Vision Ultimate
- Индикаторы
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Версия: 1.0
📊 Обзор
Индикатор CandlePatternProUltimate — это продвинутый инструмент для обнаружения японских свечных паттернов на графиках в платформе MetaTrader 5. Он обладает привлекательным художественным интерфейсом и обнаруживает 150+ различных паттернов с помощью интеллектуального анализа на основе ИИ.
✨ Ключевые особенности
🎨 Художественный дизайн
-
Настраиваемые цвета: Полностью настраиваемая художественная цветовая палитра
-
Визуальные эффекты: Свечения и художественные эффекты для лучшей видимости паттернов
-
Черный фон: Для высокого контраста и визуальной четкости
-
Скрытая сетка: Для более чистых и профессиональных графиков
🔍 Обнаружение паттернов
-
3 основные категории:
-
Бычьи паттерны: Бычье поглощение, Молот, Утренняя звезда
-
Медвежьи паттерны: Медвежье поглощение, Падающая звезда, Вечерняя звезда
-
Нейтральные паттерны: Доджи, Волчок
-
-
Обширная база данных: Содержит более 150 паттернов с подробной информацией
⚙️ Расширенные настройки
-
Отображаемые паттерны: Установка максимального количества видимых паттернов
-
Период анализа: Указание количества свечей для анализа (по умолчанию 500)
-
Порог вероятности: Фильтрация паттернов с низкой вероятностью
-
Звуковые оповещения: Аудио-уведомления при обнаружении новых паттернов
📈 Вспомогательные индикаторы
-
Индикатор силы: Показывает силу обнаруженного паттерна
-
Процент вероятности: Вероятность успеха паттерна
-
Целевые уровни цен: Бычьи и медвежьи целевые уровни
-
ID паттерна: Сохраняет номер паттерна для каждой свечи
🎭 Специальные визуальные эффекты
-
Выделение последнего паттерна: Последний обнаруженный паттерн отображается золотым цветом с увеличенным размером
-
Эффекты свечения: Концентрические круги для подсветки вокруг важных паттернов
-
Пояснительные метки: Текст, показывающий название паттерна и процент вероятности
-
Символы-эмодзи: Использование символов для различения направления паттерна (▲ для бычьего, ▼ для медвежьего)
🔧 Настройки кастомизации
🎨 Художественная цветовая группа
-
Бычьи цвета: Лаймовый зеленый и Весенний зеленый
-
Медвежьи цвета: Малиновый и Оранжево-красный
-
Нейтральные цвета: Защитно-синий и Глубокий небесно-голубой
-
Цвет последнего паттерна: Золотой
⚙️ Основные настройки
-
MaxPatternsDisplay: Максимальное количество отображаемых паттернов (по умолчанию 10)
-
LookbackBars: Количество свечей для анализа (по умолчанию 500)
-
ProbabilityThreshold: Минимальный процент вероятности (по умолчанию 60%)
🎭 Визуальные эффекты
-
PatternSize: Размер обычных иконок паттернов (по умолчанию 3)
-
LastPatternSize: Размер иконки последнего паттерна (по умолчанию 5)
-
EnableGlowEffects: Включение эффектов свечения
-
ClearPreviousObjects: Очистка предыдущих объектов
📊 Как это работает
-
Сканирование: Индикатор сканирует свечи в указанном периоде
-
Анализ: Анализирует каждую свечу с предыдущими свечами для обнаружения паттернов
-
Оценка: Рассчитывает вероятность успеха каждого обнаруженного паттерна
-
Фильтрация: Отображает только паттерны, превышающие порог вероятности
-
Визуализация: Отображает обнаруженные паттерны с отличительными визуальными эффектами
🎯 Оптимальное использование
-
Для трейдеров: Для определения сигналов входа и выхода
-
Для аналитиков: Для изучения поведения рынка и повторяющихся паттернов
-
Для начинающих: Для практического понимания японских свечных паттернов
-
Для профессионалов: Как инструмент поддержки принятия решений
⚠️ Важные примечания
-
Индикатор не дает 100% гарантированных сигналов
-
Следует использовать вместе с другими инструментами анализа
-
Рекомендуется сначала протестировать на демо-счете
-
Пересматривайте настройки в соответствии с валютной парой и таймфреймом
📱 Совместимость
-
Платформа: Только MetaTrader 5
-
Графики: Все таймфреймы
-
Валютные пары: Все пары и финансовые инструменты
Этот индикатор сочетает аналитическую мощь с визуальной красотой, что делает его ценным инструментом для любого трейдера, желающего анализировать японские свечные паттерны современным и эффективным способом.