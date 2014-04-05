Pattern Vision Ultimate

CandlePatternProUltimate для MetaTrader 5

📊 Обзор

Индикатор CandlePatternProUltimate — это продвинутый инструмент для обнаружения японских свечных паттернов на графиках в платформе MetaTrader 5. Он обладает привлекательным художественным интерфейсом и обнаруживает 150+ различных паттернов с помощью интеллектуального анализа на основе ИИ.

✨ Ключевые особенности

🎨 Художественный дизайн

  • Настраиваемые цвета: Полностью настраиваемая художественная цветовая палитра

  • Визуальные эффекты: Свечения и художественные эффекты для лучшей видимости паттернов

  • Черный фон: Для высокого контраста и визуальной четкости

  • Скрытая сетка: Для более чистых и профессиональных графиков

🔍 Обнаружение паттернов

  • 3 основные категории:

    1. Бычьи паттерны: Бычье поглощение, Молот, Утренняя звезда

    2. Медвежьи паттерны: Медвежье поглощение, Падающая звезда, Вечерняя звезда

    3. Нейтральные паттерны: Доджи, Волчок

  • Обширная база данных: Содержит более 150 паттернов с подробной информацией

⚙️ Расширенные настройки

  • Отображаемые паттерны: Установка максимального количества видимых паттернов

  • Период анализа: Указание количества свечей для анализа (по умолчанию 500)

  • Порог вероятности: Фильтрация паттернов с низкой вероятностью

  • Звуковые оповещения: Аудио-уведомления при обнаружении новых паттернов

📈 Вспомогательные индикаторы

  • Индикатор силы: Показывает силу обнаруженного паттерна

  • Процент вероятности: Вероятность успеха паттерна

  • Целевые уровни цен: Бычьи и медвежьи целевые уровни

  • ID паттерна: Сохраняет номер паттерна для каждой свечи

🎭 Специальные визуальные эффекты

  • Выделение последнего паттерна: Последний обнаруженный паттерн отображается золотым цветом с увеличенным размером

  • Эффекты свечения: Концентрические круги для подсветки вокруг важных паттернов

  • Пояснительные метки: Текст, показывающий название паттерна и процент вероятности

  • Символы-эмодзи: Использование символов для различения направления паттерна (▲ для бычьего, ▼ для медвежьего)

🔧 Настройки кастомизации

🎨 Художественная цветовая группа

  • Бычьи цвета: Лаймовый зеленый и Весенний зеленый

  • Медвежьи цвета: Малиновый и Оранжево-красный

  • Нейтральные цвета: Защитно-синий и Глубокий небесно-голубой

  • Цвет последнего паттерна: Золотой

⚙️ Основные настройки

  • MaxPatternsDisplay: Максимальное количество отображаемых паттернов (по умолчанию 10)

  • LookbackBars: Количество свечей для анализа (по умолчанию 500)

  • ProbabilityThreshold: Минимальный процент вероятности (по умолчанию 60%)

🎭 Визуальные эффекты

  • PatternSize: Размер обычных иконок паттернов (по умолчанию 3)

  • LastPatternSize: Размер иконки последнего паттерна (по умолчанию 5)

  • EnableGlowEffects: Включение эффектов свечения

  • ClearPreviousObjects: Очистка предыдущих объектов

📊 Как это работает

  1. Сканирование: Индикатор сканирует свечи в указанном периоде

  2. Анализ: Анализирует каждую свечу с предыдущими свечами для обнаружения паттернов

  3. Оценка: Рассчитывает вероятность успеха каждого обнаруженного паттерна

  4. Фильтрация: Отображает только паттерны, превышающие порог вероятности

  5. Визуализация: Отображает обнаруженные паттерны с отличительными визуальными эффектами

🎯 Оптимальное использование

  • Для трейдеров: Для определения сигналов входа и выхода

  • Для аналитиков: Для изучения поведения рынка и повторяющихся паттернов

  • Для начинающих: Для практического понимания японских свечных паттернов

  • Для профессионалов: Как инструмент поддержки принятия решений

⚠️ Важные примечания

  • Индикатор не дает 100% гарантированных сигналов

  • Следует использовать вместе с другими инструментами анализа

  • Рекомендуется сначала протестировать на демо-счете

  • Пересматривайте настройки в соответствии с валютной парой и таймфреймом

📱 Совместимость

  • Платформа: Только MetaTrader 5

  • Графики: Все таймфреймы

  • Валютные пары: Все пары и финансовые инструменты

Этот индикатор сочетает аналитическую мощь с визуальной красотой, что делает его ценным инструментом для любого трейдера, желающего анализировать японские свечные паттерны современным и эффективным способом.


