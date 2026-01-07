Pattern Vision Ultimate

CandlePatternProUltimate 指标说明 - MetaTrader 5

📊 概述

CandlePatternProUltimate 指标是用于在MetaTrader 5平台上检测日本蜡烛图形态的高级工具。它具有美观的艺术化界面，能够通过基于人工智能的智能分析检测150多种不同形态

✨ 主要特点

🎨 艺术化设计

  • 可定制颜色：完全可定制的艺术化调色板

  • 视觉效果：发光和艺术效果使形态更加醒目

  • 黑色背景：提供高对比度和视觉清晰度

  • 隐藏网格：获得更干净、更专业的图表

🔍 形态检测

  • 3个主要类别

    1. 看涨形态：如看涨吞没、锤子线、晨星

    2. 看跌形态：如看跌吞没、射击之星、暮星

    3. 中性形态：如十字星、旋转陀螺

  • 全面数据库：包含150多种形态的详细信息

⚙️ 高级设置

  • 显示形态数量：设置可见形态的最大数量

  • 回看周期：指定分析蜡烛数量（默认500）

  • 概率阈值：过滤低概率形态

  • 声音警报：检测到新形态时发出音频通知

📈 辅助指标

  • 强度指标：显示检测形态的强度

  • 概率百分比：形态成功的概率

  • 价格目标：看涨和看跌目标位

  • 形态ID：存储每个蜡烛的形态编号

🎭 特殊视觉效果

  • 最后形态高亮：最近检测到的形态以金色显示且尺寸更大

  • 发光效果：围绕重要形态的同心圆照明效果

  • 说明标签：显示形态名称和概率百分比的文本

  • 表情符号：使用符号区分形态方向（▲代表看涨，▼代表看跌）

🔧 自定义设置

🎨 艺术化颜色组

  • 看涨颜色：酸橙绿和春绿色

  • 看跌颜色：深红色和橙红色

  • 中性颜色：道奇蓝和深天蓝色

  • 最后形态颜色：金色

⚙️ 主要设置

  • 最大形态显示数：最大显示形态数（默认10）

  • 回看蜡烛数：分析蜡烛数量（默认500）

  • 概率阈值：最小概率百分比（默认60%）

🎭 视觉效果设置

  • 形态大小：普通形态图标尺寸（默认3）

  • 最后形态大小：最后形态图标尺寸（默认5）

  • 启用发光效果：开启发光效果

  • 清除先前对象：清除之前的对象

📊 工作原理

  1. 扫描：指标在指定周期内扫描蜡烛

  2. 分析：分析每根蜡烛与之前蜡烛以检测形态

  3. 评估：计算每个检测形态的成功概率

  4. 过滤：仅显示超过概率阈值的形态

  5. 可视化：以独特的视觉效果显示检测到的形态

🎯 最佳用途

  • 交易者：识别入场和出场信号

  • 分析师：研究市场行为和重复形态

  • 初学者：实际理解日本蜡烛图形态

  • 专业人士：作为决策支持工具

⚠️ 重要注意事项

  • 该指标不提供100%保证信号

  • 应与其他分析工具结合使用

  • 建议先在模拟账户上测试

  • 根据货币对和时间框架调整设置

📱 兼容性

  • 平台：仅限MetaTrader 5

  • 图表：所有时间框架

  • 货币对：所有货币对和金融工具

该指标结合了分析能力与视觉美感，使其成为任何希望以现代有效方式分析日本蜡烛图形态的交易者的宝贵工具。


