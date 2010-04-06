QuantumPropGoldEA
- Experten
- Alexandr Samonii
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
🔷 Quantum Prop Gold EA — Professionelles, Prop-Firm-sicheres Trading-System
📌 Allgemeines Konzept
Quantum Prop Gold EA ist ein professioneller Trading-Experte für MetaTrader 5, der speziell für die strengen Anforderungen von Prop-Firms sowie für konservatives, langfristiges Trading entwickelt wurde.
Der Roboter verwendet ausschließlich logische Handelsmethoden und verzichtet vollständig auf aggressive oder gefährliche Strategien wie:
❌ Martingale
❌ Positions-Averaging
❌ Grid-Systeme
❌ Hedging
❌ Festhalten an Verlustpositionen
❌ Versteckte Kompensations-Algorithmen
Jeder Trade besitzt einen realen, logisch berechneten Stop-Loss und Take-Profit auf Basis der aktuellen Marktvolatilität.
🎯 Für wen ist dieser Roboter geeignet?
Quantum Prop Gold EA ist ideal für:
✔ Prop-Firms
✔ Trading-Challenges
✔ Funding-Programme
✔ Konservative Trader
✔ Investoren
✔ Reale Handelskonten
✔ Gold und Major-Währungspaare
Der Roboter wurde mit Fokus auf Stabilität, Disziplin, Risikokontrolle und vollständige Einhaltung der Prop-Firm-Regeln entwickelt.
🧠 Trading-Logik (intelligent, ohne Formeln offenzulegen)
Der Roboter nutzt eine mehrstufige Signalfilterung, bestehend aus:
• Erkennung des globalen und lokalen Trends
• Richtungsfilterung
• Momentum-Analyse
• Volatilitätskontrolle
• Bestätigung der Marktstruktur
• Ausschluss von Seitwärts- und unklaren Phasen
Ein Einstieg erfolgt nur, wenn mehrere unabhängige Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Dadurch wird erreicht:
✔ Weniger Fehlsignale
✔ Höhere Trade-Qualität
✔ Geringerer Drawdown
✔ Konsequente Disziplin
📉 Risikomanagement
Grundlage ist ein ATR-adaptives Risikomanagement:
• Stop-Loss passt sich automatisch der Volatilität an
• Take-Profit berücksichtigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis
• Lotgröße kann prozentual nach Risiko berechnet werden
• Jeder Trade besitzt ein klar begrenztes Risiko
Der Roboter eröffnet niemals einen Trade ohne vorher definierte Verlustbegrenzung.
🛡 Prop-Firm-sichere Architektur
Quantum Prop Gold EA wurde von Beginn an für Prop-Firms konzipiert:
✔ Kontrolle des täglichen Drawdowns
✔ Begrenzung der Trade-Frequenz
✔ Keine aggressiven Serien
✔ Strenge Entry-Disziplin
✔ Keine riskanten Verlust-Kompensationsmethoden
Damit ist der Roboter vollständig geeignet für:
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips und weitere Anbieter.
🔄 Positionsmanagement
Der Roboter verwendet einen intelligenten Trailing-Stop, der:
• Nur bei Gewinn aktiviert wird
• Die Position auf Break-Even setzen kann
• Gewinne schrittweise absichert
• Niemals chaotisch oder aggressiv verschoben wird
So bleibt die Struktur des Trades jederzeit erhalten.
⚠ Wichtiger Hinweis zu den Einstellungen
Für optimale Ergebnisse ist es zwingend erforderlich:
✔ Die empfohlene SET-Datei zu verwenden, oder
✔ Die Parameter gemäß Anleitung manuell einzustellen.
Während der Prop-Firm-Validierung wurden ATR-Stops und Risikoparameter speziell an die strengen Challenge-Regeln angepasst.
Bei falschen Einstellungen kann das Handelsverhalten von den Testergebnissen abweichen.
📊 Warum die Ergebnisse stabil wirken
Weil der Roboter:
• Nicht auf viele Trades abzielt
• Das Risiko nach Verlusten nicht erhöht
• Keine versteckten gefährlichen Algorithmen nutzt
• Nur unter günstigen Marktbedingungen handelt
• Teilweise lange Zeit keine Trades eröffnet — und das ist normal
🧾 Trading-Stil
„Trading wie ein disziplinierter Profi-Trader, nicht wie ein Glücksspiel-Algorithmus.“
🔐 Kommerzielle Positionierung
Quantum Prop Gold EA ist kein Roboter zur schnellen Konto-Vervielfachung.
Er ist ein Roboter für:
✔ Stabilität
✔ Prop-Firms
✔ Investoren
✔ Langfristige Nutzung
✔ Risikominimierung
✔ Kapitalerhalt
🏆 Fazit
Wenn Sie einen Roboter suchen:
• Für echte Prop-Firm-Anforderungen
• Ohne Martingale
• Ohne Grid-Systeme
• Ohne Averaging
• Ohne versteckte Risiken
• Mit echtem Risikomanagement
• Mit professioneller Handelslogik
dann wurde Quantum Prop Gold EA genau dafür entwickelt.