QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Professionelles, Prop-Firm-sicheres Trading-System

📌 Allgemeines Konzept

Quantum Prop Gold EA ist ein professioneller Trading-Experte für MetaTrader 5, der speziell für die strengen Anforderungen von Prop-Firms sowie für konservatives, langfristiges Trading entwickelt wurde.

Der Roboter verwendet ausschließlich logische Handelsmethoden und verzichtet vollständig auf aggressive oder gefährliche Strategien wie:

❌ Martingale

❌ Positions-Averaging

❌ Grid-Systeme

❌ Hedging

❌ Festhalten an Verlustpositionen

❌ Versteckte Kompensations-Algorithmen

Jeder Trade besitzt einen realen, logisch berechneten Stop-Loss und Take-Profit auf Basis der aktuellen Marktvolatilität.

🎯 Für wen ist dieser Roboter geeignet?

Quantum Prop Gold EA ist ideal für:

✔ Prop-Firms

✔ Trading-Challenges

✔ Funding-Programme

✔ Konservative Trader

✔ Investoren

✔ Reale Handelskonten

✔ Gold und Major-Währungspaare

Der Roboter wurde mit Fokus auf Stabilität, Disziplin, Risikokontrolle und vollständige Einhaltung der Prop-Firm-Regeln entwickelt.

🧠 Trading-Logik (intelligent, ohne Formeln offenzulegen)

Der Roboter nutzt eine mehrstufige Signalfilterung, bestehend aus:

• Erkennung des globalen und lokalen Trends

• Richtungsfilterung

• Momentum-Analyse

• Volatilitätskontrolle

• Bestätigung der Marktstruktur

• Ausschluss von Seitwärts- und unklaren Phasen

Ein Einstieg erfolgt nur, wenn mehrere unabhängige Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Dadurch wird erreicht:

✔ Weniger Fehlsignale

✔ Höhere Trade-Qualität

✔ Geringerer Drawdown

✔ Konsequente Disziplin

📉 Risikomanagement

Grundlage ist ein ATR-adaptives Risikomanagement:

• Stop-Loss passt sich automatisch der Volatilität an

• Take-Profit berücksichtigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis

• Lotgröße kann prozentual nach Risiko berechnet werden

• Jeder Trade besitzt ein klar begrenztes Risiko

Der Roboter eröffnet niemals einen Trade ohne vorher definierte Verlustbegrenzung.

🛡 Prop-Firm-sichere Architektur

Quantum Prop Gold EA wurde von Beginn an für Prop-Firms konzipiert:

✔ Kontrolle des täglichen Drawdowns

✔ Begrenzung der Trade-Frequenz

✔ Keine aggressiven Serien

✔ Strenge Entry-Disziplin

✔ Keine riskanten Verlust-Kompensationsmethoden

Damit ist der Roboter vollständig geeignet für:

FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips und weitere Anbieter.

🔄 Positionsmanagement

Der Roboter verwendet einen intelligenten Trailing-Stop, der:

• Nur bei Gewinn aktiviert wird

• Die Position auf Break-Even setzen kann

• Gewinne schrittweise absichert

• Niemals chaotisch oder aggressiv verschoben wird

So bleibt die Struktur des Trades jederzeit erhalten.

⚠ Wichtiger Hinweis zu den Einstellungen

Für optimale Ergebnisse ist es zwingend erforderlich:

✔ Die empfohlene SET-Datei zu verwenden, oder

✔ Die Parameter gemäß Anleitung manuell einzustellen.

Während der Prop-Firm-Validierung wurden ATR-Stops und Risikoparameter speziell an die strengen Challenge-Regeln angepasst.

Bei falschen Einstellungen kann das Handelsverhalten von den Testergebnissen abweichen.

📊 Warum die Ergebnisse stabil wirken

Weil der Roboter:

• Nicht auf viele Trades abzielt

• Das Risiko nach Verlusten nicht erhöht

• Keine versteckten gefährlichen Algorithmen nutzt

• Nur unter günstigen Marktbedingungen handelt

• Teilweise lange Zeit keine Trades eröffnet — und das ist normal

🧾 Trading-Stil

„Trading wie ein disziplinierter Profi-Trader, nicht wie ein Glücksspiel-Algorithmus.“

🔐 Kommerzielle Positionierung

Quantum Prop Gold EA ist kein Roboter zur schnellen Konto-Vervielfachung.

Er ist ein Roboter für:

✔ Stabilität

✔ Prop-Firms

✔ Investoren

✔ Langfristige Nutzung

✔ Risikominimierung

✔ Kapitalerhalt

🏆 Fazit

Wenn Sie einen Roboter suchen:

• Für echte Prop-Firm-Anforderungen

• Ohne Martingale

• Ohne Grid-Systeme

• Ohne Averaging

• Ohne versteckte Risiken

• Mit echtem Risikomanagement

• Mit professioneller Handelslogik

dann wurde Quantum Prop Gold EA genau dafür entwickelt.