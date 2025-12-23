Ichimoku Kijun Trader
- Experten
- Miguel Garcia Rodriguez
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
DerIchimoku Kijun Trader ist ein Expert Advisor, der ausschließlich auf dem Ichimoku-System basiert. Er wurde entwickelt, um durch kontrollierte Retracement-Einstiege auf den Trend zu setzen.
Der EA nutzt die Ichimoku-Wolke, um das Marktregime zu identifizieren, und den Kijun-sen als wichtiges Gleichgewichtsniveau. Er versucht, nach natürlichen Preiskorrekturen in den Trend einzusteigen und vermeidet späte Einstiege oder Nachlaufbewegungen.
Handelslogik
Marktfilter
Der EA handelt nur, wenn sich der Kurs außerhalb der Ichimoku-Wolke befindet.
Aufwärtstrend:
-
Kurs oberhalb der Wolke
-
Senkou-Spanne A über Senkou-Spanne B
Abwärtstrend:
-
Kurs unterhalb der Wolke
-
Senkou Span A unter Senkou Span B
Wenn sich der Kurs innerhalb der Wolke befindet, handelt der EA nicht.
Einstiegssignale
Kaufen (BUY):
-
Bestätigter zinsbullischer Markt
-
Preis-Retracement
-
Schlusskurs über dem Kijun-sen
-
Tenkan-sen über dem Kijun-sen
Verkaufen (SELL):
-
Bärenmarkt bestätigt
-
Preis-Retracement
-
Schlusskurs unter Kijun-sen
-
Tenkan-sen unter Kijun-sen
Risikomanagement und Ausstieg
Dynamischer Stop-Loss:
-
Wird hinter dem Kijun-sen mit einem konfigurierbaren Puffer platziert, um Ausstiege aufgrund von Marktstörungen zu vermeiden.
Positionsschließung:
-
Der Handel wird geschlossen, wenn der Kurs den Kijun-sen in die entgegengesetzte Richtung kreuzt, was den Verlust der Struktur anzeigt.
Optionale Gewinnmitnahme:
-
Kann je nach Präferenz des Benutzers aktiviert oder deaktiviert werden
-
Ein Handel pro Symbol
Wichtigste Merkmale
-
Basiert nur auf Ichimoku (keine zusätzlichen Indikatoren)
-
Pullback-Einträge, nicht bei späten Ausbrüchen
-
Klare und leicht interpretierbare Logik
-
Optimierbare Parameter pro Symbol und Zeitrahmen
-
Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten
-
Keine Martingale, kein Grid, keine Verlustmittelung
Empfohlene Timeframes
-
H1
-
H4
Die Verwendung bei sehr niedrigen Zeitrahmen kann übermäßige Signale und Marktrauschen erzeugen.
Warnung
Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie und ist kein unfehlbares automatisches Handelssystem.
Wie jede Trendfolgestrategie kann auch dieser Expert Advisor in seitwärts tendierenden Märkten negative Phasen erleben.
Es wird empfohlen, ihn immer auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!