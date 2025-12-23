Ichimoku Kijun Trader

DerIchimoku Kijun Trader ist ein Expert Advisor, der ausschließlich auf dem Ichimoku-System basiert. Er wurde entwickelt, um durch kontrollierte Retracement-Einstiege auf den Trend zu setzen.

Der EA nutzt die Ichimoku-Wolke, um das Marktregime zu identifizieren, und den Kijun-sen als wichtiges Gleichgewichtsniveau. Er versucht, nach natürlichen Preiskorrekturen in den Trend einzusteigen und vermeidet späte Einstiege oder Nachlaufbewegungen.

Handelslogik

Marktfilter

Der EA handelt nur, wenn sich der Kurs außerhalb der Ichimoku-Wolke befindet.

Aufwärtstrend:

Kurs oberhalb der Wolke

Senkou-Spanne A über Senkou-Spanne B

Abwärtstrend:

Kurs unterhalb der Wolke

Senkou Span A unter Senkou Span B

Wenn sich der Kurs innerhalb der Wolke befindet, handelt der EA nicht.

Einstiegssignale

Kaufen (BUY):

Bestätigter zinsbullischer Markt

Preis-Retracement

Schlusskurs über dem Kijun-sen

Tenkan-sen über dem Kijun-sen

Verkaufen (SELL):

Bärenmarkt bestätigt

Preis-Retracement

Schlusskurs unter Kijun-sen

Tenkan-sen unter Kijun-sen

Risikomanagement und Ausstieg

Dynamischer Stop-Loss:

Wird hinter dem Kijun-sen mit einem konfigurierbaren Puffer platziert, um Ausstiege aufgrund von Marktstörungen zu vermeiden.

Positionsschließung:

Der Handel wird geschlossen, wenn der Kurs den Kijun-sen in die entgegengesetzte Richtung kreuzt, was den Verlust der Struktur anzeigt.

Optionale Gewinnmitnahme:

Kann je nach Präferenz des Benutzers aktiviert oder deaktiviert werden

Ein Handel pro Symbol

Wichtigste Merkmale

Basiert nur auf Ichimoku (keine zusätzlichen Indikatoren)

Pullback-Einträge, nicht bei späten Ausbrüchen

Klare und leicht interpretierbare Logik

Optimierbare Parameter pro Symbol und Zeitrahmen

Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten

Keine Martingale, kein Grid, keine Verlustmittelung

Empfohlene Timeframes

H1

H4

Die Verwendung bei sehr niedrigen Zeitrahmen kann übermäßige Signale und Marktrauschen erzeugen.

Warnung

Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie und ist kein unfehlbares automatisches Handelssystem.

Wie jede Trendfolgestrategie kann auch dieser Expert Advisor in seitwärts tendierenden Märkten negative Phasen erleben.

Es wird empfohlen, ihn immer auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.