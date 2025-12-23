Ichimoku Kijun Trader

Ichimoku Kijun Trader

DerIchimoku Kijun Trader ist ein Expert Advisor, der ausschließlich auf dem Ichimoku-System basiert. Er wurde entwickelt, um durch kontrollierte Retracement-Einstiege auf den Trend zu setzen.

Der EA nutzt die Ichimoku-Wolke, um das Marktregime zu identifizieren, und den Kijun-sen als wichtiges Gleichgewichtsniveau. Er versucht, nach natürlichen Preiskorrekturen in den Trend einzusteigen und vermeidet späte Einstiege oder Nachlaufbewegungen.

Handelslogik

Marktfilter

Der EA handelt nur, wenn sich der Kurs außerhalb der Ichimoku-Wolke befindet.

Aufwärtstrend:

  • Kurs oberhalb der Wolke

  • Senkou-Spanne A über Senkou-Spanne B

Abwärtstrend:

  • Kurs unterhalb der Wolke

  • Senkou Span A unter Senkou Span B

Wenn sich der Kurs innerhalb der Wolke befindet, handelt der EA nicht.

Einstiegssignale

Kaufen (BUY):

  • Bestätigter zinsbullischer Markt

  • Preis-Retracement

  • Schlusskurs über dem Kijun-sen

  • Tenkan-sen über dem Kijun-sen

Verkaufen (SELL):

  • Bärenmarkt bestätigt

  • Preis-Retracement

  • Schlusskurs unter Kijun-sen

  • Tenkan-sen unter Kijun-sen

Risikomanagement und Ausstieg

Dynamischer Stop-Loss:

  • Wird hinter dem Kijun-sen mit einem konfigurierbaren Puffer platziert, um Ausstiege aufgrund von Marktstörungen zu vermeiden.

Positionsschließung:

  • Der Handel wird geschlossen, wenn der Kurs den Kijun-sen in die entgegengesetzte Richtung kreuzt, was den Verlust der Struktur anzeigt.

Optionale Gewinnmitnahme:

  • Kann je nach Präferenz des Benutzers aktiviert oder deaktiviert werden

  • Ein Handel pro Symbol

Wichtigste Merkmale

  • Basiert nur auf Ichimoku (keine zusätzlichen Indikatoren)

  • Pullback-Einträge, nicht bei späten Ausbrüchen

  • Klare und leicht interpretierbare Logik

  • Optimierbare Parameter pro Symbol und Zeitrahmen

  • Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten

  • Keine Martingale, kein Grid, keine Verlustmittelung

Empfohlene Timeframes

  • H1

  • H4

Die Verwendung bei sehr niedrigen Zeitrahmen kann übermäßige Signale und Marktrauschen erzeugen.

Warnung

Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie und ist kein unfehlbares automatisches Handelssystem.
Wie jede Trendfolgestrategie kann auch dieser Expert Advisor in seitwärts tendierenden Märkten negative Phasen erleben.
Es wird empfohlen, ihn immer auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Bewertungen 1
245237776
236
245237776 2025.12.23 22:49 
 

Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!

Miguel Garcia Rodriguez
477
Antwort vom Entwickler Miguel Garcia Rodriguez 2025.12.24 07:00
Hola, muchas gracias por la valoración de 5 estrellas y por tomarte el tiempo de probar el EA.
En cuanto a BTCUSD, es importante tener en cuenta que este Expert Advisor no está diseñado para operar criptomonedas por defecto.
La lógica del sistema se basa en parámetros de Ichimoku, volatilidad y especificaciones de contrato típicas del mercado Forex, mientras que los instrumentos cripto suelen tener características muy diferentes (escala de precios, volatilidad, tamaño de contrato, requisitos de margen, etc.).
Por este motivo, el EA puede no generar operaciones en BTCUSD si no se realiza una optimización específica y ajustes de parámetros adecuados para ese tipo de activo.
En futuras actualizaciones tengo previsto añadir más parámetros configurables, para facilitar la adaptación del EA a distintos instrumentos. No obstante, actualmente se recomienda su uso principalmente en pares Forex, que es donde la lógica ha sido probada y validada.
Gracias de nuevo por el interés y por el comentario.
Antwort auf eine Rezension