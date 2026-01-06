Gold Integrity - ein automatisierter Trading Advisor für XAUUSD

Gold Integrity ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Algorithmus konzentriert sich auf den Handel in Richtung der vorherrschenden Marktbewegungen und verwendet eine Kombination aus Trendindikatoren und Oszillatoren, um die aktuellen Marktbedingungen zu bewerten und Einstiegspunkte zu identifizieren.

Der Berater setzt keine aggressiven oder potenziell gefährlichen Kapitalmanagementmethoden ein. Martingale, Grid-Strategien und die Durchschnittsbildung von Verlustpositionen werden nicht verwendet. Der Handel ist zu jedem Zeitpunkt nur innerhalb der vorgegebenen Risikoparameter möglich.

Operative Logik und Risikomanagement

Positionen werden nur eröffnet, wenn ein bestätigtes Handelssignal vorliegt.

Jede Transaktion wird von einem obligatorischen Stop-Loss begleitet (fest oder dynamisch, je nach Einstellung).

Die Positionsgröße wird automatisch als Prozentsatz des verfügbaren Guthabens berechnet, so dass Sie den Handel an unterschiedliche Einlagen anpassen können.

Der Algorithmus berücksichtigt die aktuelle Marktvolatilität und kann Gewinnmitnahmen und Schutzparameter anpassen.

Wichtigste Merkmale

Anpassung an die Volatilität

Der Advisor analysiert die Marktaktivität und passt die Handelsniveaus je nach den aktuellen Bedingungen an.

Integriertes Risikomanagement

Ein flexibles System zur Berechnung des Positionsvolumens auf der Grundlage eines bestimmten Risikoprozentsatzes des Saldos.

Nachrichtenfilter

Die Möglichkeit, die Eröffnung neuer Positionen während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten (z. B. CPI, FOMC, Non-Farm Payrolls) zu blockieren, was insbesondere für den Goldhandel relevant ist.

Temporäre Handelsbeschränkungen

Passen Sie Handelssitzungen an und schließen Sie bestimmte Tage oder Stunden aus (z. B. Zeiten mit geringer Liquidität).

Transaktionsunterstützungsmodul (Smart Exit)

Unterstützung für das Verschieben einer Position zum Breakeven und für partielle Gewinnmitnahmen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Empfohlene Parameter

Handelsinstrument: XAUUSD

Zeitrahmen: H1 (empfohlen)

Konto-Typ: ECN / Rohspanne

Mindesteinlage: ab 100 USD

Wichtige Risikoinformationen

Der Handel an den Devisen- und Metallmärkten birgt ein hohes Risiko und kann sowohl zu Gewinn als auch zu Verlust führen. Bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, empfehlen wir Ihnen, ihn auf einem Demokonto oder im MetaTrader 5 Strategie-Tester zu testen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.