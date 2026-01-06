Papi Hedge
- Experten
- Gun Gun Gunawan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der MT4 Hedging Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um unter volatilen, schwankenden und unsicheren Marktbedingungen effektiv zu handeln. Durch den Einsatz einer intelligenten Hedging-Strategie kann dieser EA gleichzeitig KAUF- und VERKAUF-Positionen eröffnen, um das Risiko zu steuern, das Eigenkapital zu stabilisieren und Preisbewegungen zu nutzen - insbesondere bei Gold (XAUUSD) und den wichtigsten Devisenpaaren.
Dieser EA ist ideal für Händler, die eine bessere Drawdown-Kontrolle wünschen und gleichzeitig ein hohes Gewinnpotenzial bei hoher Marktvolatilität beibehalten wollen.
✅ Automatisierte Hedging-Strategie
Eröffnet ausgewogene KAUF- und VERKAUFS-Positionen, um das Kapital zu schützen und schwebende Verluste zu reduzieren.
✅ Optimiert für Gold & Forex
Speziell abgestimmt auf die aggressive Natur des XAUUSD und das dynamische Verhalten der Forex-Märkte.
✅ Fortgeschrittenes Risikomanagement
Umfasst:
-
Manuelle und automatische Losgrößenbestimmung
-
Risiko pro Handel (%)
-
Kontrolle des maximalen Drawdowns
-
System zum Schutz des Eigenkapitals
✅ Intelligente Einstiegs- und Ausstiegslogik
Trades werden auf der Grundlage einer adaptiven technischen Logik (Trend, Momentum und Volatilität) ausgeführt, mit dynamischen Ausstiegen, um Gewinne schrittweise zu sichern.
✅ Anti-Otrade- und Sicherheits-Filter
-
Begrenzung der maximalen Ordergröße
-
Filter für hohe Spreads
-
Filter für Handelssitzungen (London und New York)
✅ Kompatibel mit Hedging-Konten
Vollständige Unterstützung von Standard-, ECN- und Raw Spread-Konten, die Hedging erlauben (nicht-FIFO).
📊 Empfohlene Instrumente & Zeitrahmen
Instrumente
-
XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐⭐
-
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY
Zeitrahmen
-
M1 (Absicherungs-Scalping)
-
M5 - M15 (Absicherungs-Skalierung)
-
M30 - H1 (Absicherung Swing)
⚙️ Technische Daten
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
-
Konto-Typ: Hedging-Konto
-
Broker: ECN / Standard (niedriger Spread empfohlen)
-
Ausführung: Markt-Ausführung
-
Mindesteinlage: Flexibel (abhängig von den Lot-Einstellungen)
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Gold- und Devisenhändler
✔ Trader, die wenig emotionalen Stress durch schwankende Drawdowns haben wollen
✔ Trader, die sich auf Risikokontrolle statt auf aggressive Spekulation konzentrieren
✔ Anfänger und professionelle Trader
⚠️ Risikohinweis
Dieser Expert Advisor ist ein Handelsinstrument, keine Gewinngarantie. Der Handel mit Devisen und Gold ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Testen Sie ihn immer zuerst auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Money-Management an, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.