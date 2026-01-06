Papi Hedge

Der MT4 Hedging Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um unter volatilen, schwankenden und unsicheren Marktbedingungen effektiv zu handeln. Durch den Einsatz einer intelligenten Hedging-Strategie kann dieser EA gleichzeitig KAUF- und VERKAUF-Positionen eröffnen, um das Risiko zu steuern, das Eigenkapital zu stabilisieren und Preisbewegungen zu nutzen - insbesondere bei Gold (XAUUSD) und den wichtigsten Devisenpaaren.

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine bessere Drawdown-Kontrolle wünschen und gleichzeitig ein hohes Gewinnpotenzial bei hoher Marktvolatilität beibehalten wollen.

✅ Automatisierte Hedging-Strategie

Eröffnet ausgewogene KAUF- und VERKAUFS-Positionen, um das Kapital zu schützen und schwebende Verluste zu reduzieren.

✅ Optimiert für Gold & Forex

Speziell abgestimmt auf die aggressive Natur des XAUUSD und das dynamische Verhalten der Forex-Märkte.

✅ Fortgeschrittenes Risikomanagement

Umfasst:

Manuelle und automatische Losgrößenbestimmung

Risiko pro Handel (%)

Kontrolle des maximalen Drawdowns

System zum Schutz des Eigenkapitals

✅ Intelligente Einstiegs- und Ausstiegslogik

Trades werden auf der Grundlage einer adaptiven technischen Logik (Trend, Momentum und Volatilität) ausgeführt, mit dynamischen Ausstiegen, um Gewinne schrittweise zu sichern.

✅ Anti-Otrade- und Sicherheits-Filter

Begrenzung der maximalen Ordergröße

Filter für hohe Spreads

Filter für Handelssitzungen (London und New York)

✅ Kompatibel mit Hedging-Konten

Vollständige Unterstützung von Standard-, ECN- und Raw Spread-Konten, die Hedging erlauben (nicht-FIFO).

📊 Empfohlene Instrumente & Zeitrahmen

Instrumente

XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐⭐

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY

Zeitrahmen

M1 (Absicherungs-Scalping)



M5 - M15 (Absicherungs-Skalierung)

M30 - H1 (Absicherung Swing)

⚙️ Technische Daten

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Konto-Typ: Hedging-Konto

Broker: ECN / Standard (niedriger Spread empfohlen)

Ausführung: Markt-Ausführung

Mindesteinlage: Flexibel (abhängig von den Lot-Einstellungen)

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Gold- und Devisenhändler

✔ Trader, die wenig emotionalen Stress durch schwankende Drawdowns haben wollen

✔ Trader, die sich auf Risikokontrolle statt auf aggressive Spekulation konzentrieren

✔ Anfänger und professionelle Trader

⚠️ Risikohinweis

Dieser Expert Advisor ist ein Handelsinstrument, keine Gewinngarantie. Der Handel mit Devisen und Gold ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Testen Sie ihn immer zuerst auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Money-Management an, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.