Papi Hedge

El Asesor Experto en Cobertura MT4 es un sistema de trading automatizado diseñado para operar eficazmente en condiciones de mercado volátiles, variables e inciertas. Al utilizar una estrategia de cobertura inteligente, este EA puede abrir posiciones de COMPRA y VENTA simultáneamente para gestionar el riesgo, estabilizar la equidad y capturar los movimientos de precios, especialmente en Oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas.

Este EA es ideal para los traders que desean un mejor control del drawdown mientras mantienen un fuerte potencial de ganancias durante la alta volatilidad del mercado.

✅ Estrategia de Cobertura Automatizada

Abre posiciones equilibradas de COMPRA y VENTA para proteger el capital y reducir las pérdidas flotantes.

✅ O ptimizado para Oro y Forex

Especialmente ajustado para la naturaleza agresiva del XAUUSD y el comportamiento dinámico de los mercados Forex.

✅ Gestión avanzada del riesgo

Incluye:

Tamaño de lote manual y automático

Riesgo por operación (%)

Control de reducción máxima

Sistema de protección del capital

✅ Lógica inteligente de entrada y salida

Las operaciones se ejecutan basándose en una lógica técnica adaptable (tendencia, impulso y volatilidad), con salidas dinámicas para bloquear los beneficios gradualmente.

✅ Filtros antisobreventa y de seguridad

Limitación máxima de órdenes

Filtro de diferencial alto

Filtro de sesión de negociación (Londres y Nueva York)

✅ Compatible con cuentas de cobertura

Totalmente compatible con cuentas Standard, ECN y Raw Spread que permiten cobertura (no-FIFO).

Instrumentos y plazos recomendados

Instrumentos

XAUUSD (Oro) ⭐⭐⭐⭐⭐

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY

Plazos

M1 (Hedging Scalping)



M5 - M15 (Operaciones de cobertura)

M30 - H1 (Swing de cobertura)

⚙️ Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura

Broker: ECN / Estándar (spread bajo recomendado)

Ejecución: Ejecución de Mercado

Depósito Mínimo: Flexible (depende de la configuración del lote)

🎯 ¿Para quién es este EA?

✔ Los comerciantes de oro y Forex

✔ Los comerciantes que quieren bajo estrés emocional de la reducción flotante

✔ Los comerciantes se centraron en el control del riesgo sobre la especulación agresiva

✔ Principiantes a los comerciantes profesionales

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios. Operar en Forex y Oro implica un riesgo significativo. Pruebe siempre en una cuenta demo primero y aplique una gestión monetaria adecuada antes de utilizarlo en una cuenta real.