PapiSnr
- Experten
- Gun Gun Gunawan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
SNR Break ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um ein starkes Momentum zu erfassen, wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbricht. Ausgestattet mit einem automatischen Zonen-Mapping-Algorithmus liest dieser EA die Marktstruktur in Echtzeit, filtert falsche Ausbrüche heraus und führt hochpräzise, auf das Marktmomentum abgestimmte Einstiege aus.
Dieser Roboter ist ideal für Händler, die von Ausbruchsmöglichkeiten profitieren möchten, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen.
Automatisches Mapping von Unterstützungen und Widerständen
Der EA kartiert automatisch:
-
Erkennt die stärksten SNR-Zonen
-
Aktualisiert die Levels, wenn sich die Marktstruktur entwickelt
-
Identifiziert Bereiche mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit
Kein manuelles Zeichnen erforderlich - alles ist automatisiert.
Hochpräzise Breakout-Engine
Wenn der Preis ein SNR-Level durchbricht:
-
EA wartet auf den bestätigten Kerzenschluss
-
Vermeidet Rauschen und falsche Ausbrüche
-
Steigt nur ein, wenn das Momentum validiert ist
Dies gewährleistet qualitativ hochwertigere Einstiege und ein kontrollierteres Risiko.
Multi-Pair & Multi-Timeframe Kompatibilität
Funktioniert optimal bei:
-
Die wichtigsten Forex-Paare
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes
-
Krypto (rein technischer Ansatz)
Empfohlener Zeitrahmen: M5 - H1
GOLD M5 UNTERSTÜTZUNG WIDERSTAND
Forex H1 SUPPORT RESISTANCE
Keine gefährlichen Handelsmethoden
EA verwendet NICHT:
-
Martingale ❌
-
Raster ❌
-
Averaging ❌
Er eröffnet Positionen nur auf der Basis von sauberen, bestätigten Handelssignalen.
Wie die SNR Break Strategie funktioniert
-
EA erkennt und aktualisiert wichtige Support-Resistance-Zonen
-
Wartet auf einen gültigen Ausbruch mit Kerzenschluss
-
Eröffnet Positionen bei bestätigtem Fortsetzungsmomentum
-
Platziert den Stop-Loss sicher hinter der SNR-Zone
-
Verwendet strukturbasierte oder nachlaufende Gewinnmitnahmen
-
Schließt automatisch Trades, wenn Ziele erreicht werden oder das Momentum nachlässt
Der EA wurde getestet bei:
-
Trending und Seitwärtsmarktbedingungen
-
Echte Tick-Daten
-
Langfristige Perioden
Die Ergebnisse zeigen eine starke Konsistenz und einen geringen Drawdown (abhängig von den gewählten Risikoeinstellungen).
Ideal für:
-
Breakout-Trader
-
SNR-basierte Trader
-
Trendfolger
-
Anleger mit geringem Drawdown
-
Trader, die ein vollautomatisches, diszipliniertes System suchen
SNR Break ist ein auf Ausbrüche fokussierter Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Support-Resistance-Ausbrüche mit einem sauberen, genauen und sicheren technischen Ansatz zu erfassen. Mit automatischer Zonenerkennung und strenger Breakout-Validierung liefert dieser EA eine konsistente und stabile Performance für den langfristigen Handel.