SNR Break ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um ein starkes Momentum zu erfassen, wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbricht. Ausgestattet mit einem automatischen Zonen-Mapping-Algorithmus liest dieser EA die Marktstruktur in Echtzeit, filtert falsche Ausbrüche heraus und führt hochpräzise, auf das Marktmomentum abgestimmte Einstiege aus.

Dieser Roboter ist ideal für Händler, die von Ausbruchsmöglichkeiten profitieren möchten, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen.

Automatisches Mapping von Unterstützungen und Widerständen

Der EA kartiert automatisch:

Erkennt die stärksten SNR-Zonen

Aktualisiert die Levels, wenn sich die Marktstruktur entwickelt

Identifiziert Bereiche mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit

Kein manuelles Zeichnen erforderlich - alles ist automatisiert.





Hochpräzise Breakout-Engine

Wenn der Preis ein SNR-Level durchbricht:

EA wartet auf den bestätigten Kerzenschluss

Vermeidet Rauschen und falsche Ausbrüche

Steigt nur ein, wenn das Momentum validiert ist

Dies gewährleistet qualitativ hochwertigere Einstiege und ein kontrollierteres Risiko.

Multi-Pair & Multi-Timeframe Kompatibilität

Funktioniert optimal bei:

Die wichtigsten Forex-Paare

Gold (XAUUSD)

Indizes

Krypto (rein technischer Ansatz)

Empfohlener Zeitrahmen: M5 - H1

GOLD M5 UNTERSTÜTZUNG WIDERSTAND

Forex H1 SUPPORT RESISTANCE





Keine gefährlichen Handelsmethoden

EA verwendet NICHT:

Martingale ❌

Raster ❌

Averaging ❌

Er eröffnet Positionen nur auf der Basis von sauberen, bestätigten Handelssignalen.





Wie die SNR Break Strategie funktioniert

EA erkennt und aktualisiert wichtige Support-Resistance-Zonen Wartet auf einen gültigen Ausbruch mit Kerzenschluss Eröffnet Positionen bei bestätigtem Fortsetzungsmomentum Platziert den Stop-Loss sicher hinter der SNR-Zone Verwendet strukturbasierte oder nachlaufende Gewinnmitnahmen Schließt automatisch Trades, wenn Ziele erreicht werden oder das Momentum nachlässt