PapiSnr

SNR Break ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um ein starkes Momentum zu erfassen, wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbricht. Ausgestattet mit einem automatischen Zonen-Mapping-Algorithmus liest dieser EA die Marktstruktur in Echtzeit, filtert falsche Ausbrüche heraus und führt hochpräzise, auf das Marktmomentum abgestimmte Einstiege aus.

Dieser Roboter ist ideal für Händler, die von Ausbruchsmöglichkeiten profitieren möchten, ohne die Charts ständig überwachen zu müssen.

Automatisches Mapping von Unterstützungen und Widerständen

Der EA kartiert automatisch:

  • Erkennt die stärksten SNR-Zonen

  • Aktualisiert die Levels, wenn sich die Marktstruktur entwickelt

  • Identifiziert Bereiche mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit

Kein manuelles Zeichnen erforderlich - alles ist automatisiert.


Hochpräzise Breakout-Engine

Wenn der Preis ein SNR-Level durchbricht:

  • EA wartet auf den bestätigten Kerzenschluss

  • Vermeidet Rauschen und falsche Ausbrüche

  • Steigt nur ein, wenn das Momentum validiert ist

Dies gewährleistet qualitativ hochwertigere Einstiege und ein kontrollierteres Risiko.

Multi-Pair & Multi-Timeframe Kompatibilität

Funktioniert optimal bei:

  • Die wichtigsten Forex-Paare

  • Gold (XAUUSD)

  • Indizes

  • Krypto (rein technischer Ansatz)

Empfohlener Zeitrahmen: M5 - H1

GOLD M5 UNTERSTÜTZUNG WIDERSTAND

Forex H1 SUPPORT RESISTANCE


Keine gefährlichen Handelsmethoden

EA verwendet NICHT:

  • Martingale ❌

  • Raster ❌

  • Averaging ❌

Er eröffnet Positionen nur auf der Basis von sauberen, bestätigten Handelssignalen.


Wie die SNR Break Strategie funktioniert

  1. EA erkennt und aktualisiert wichtige Support-Resistance-Zonen

  2. Wartet auf einen gültigen Ausbruch mit Kerzenschluss

  3. Eröffnet Positionen bei bestätigtem Fortsetzungsmomentum

  4. Platziert den Stop-Loss sicher hinter der SNR-Zone

  5. Verwendet strukturbasierte oder nachlaufende Gewinnmitnahmen

  6. Schließt automatisch Trades, wenn Ziele erreicht werden oder das Momentum nachlässt


Der EA wurde getestet bei:

  • Trending und Seitwärtsmarktbedingungen

  • Echte Tick-Daten

  • Langfristige Perioden

Die Ergebnisse zeigen eine starke Konsistenz und einen geringen Drawdown (abhängig von den gewählten Risikoeinstellungen).

Ideal für:

  • Breakout-Trader

  • SNR-basierte Trader

  • Trendfolger

  • Anleger mit geringem Drawdown

  • Trader, die ein vollautomatisches, diszipliniertes System suchen

SNR Break ist ein auf Ausbrüche fokussierter Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Support-Resistance-Ausbrüche mit einem sauberen, genauen und sicheren technischen Ansatz zu erfassen. Mit automatischer Zonenerkennung und strenger Breakout-Validierung liefert dieser EA eine konsistente und stabile Performance für den langfristigen Handel.

Weitere Produkte dieses Autors
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
