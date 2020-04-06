Mirathor
- Experten
- Yury Emeliyanov
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Mirathor - Intelligentes Handelssystem der nächsten Generation
Mirathor ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für stabilen algorithmischen Handel unter dynamischen Marktbedingungen entwickelt wurde.
Er kombiniert Preisaktionsmodelle, dynamische Niveaus, Marktstrukturanalysen und adaptives Risikomanagement und schafft so ein robustes System, das auf allen Kontotypen mit minimalen Benutzereingriffen reibungslos funktioniert.
Die Standardoptimierung wird für GBPUSD, M30 durchgeführt, aber der Algorithmus zeigt eine hohe Stabilität über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg.⭐ Warum Händler Mirathor wählen
-
Algorithmische Präzision ohne Überoptimierung
Nutzt robuste Preismuster und Volatilitätsfilter.
-
Nicht an einen einzelnen Markt gebunden
Arbeitet zuverlässig mit Majors und Cross-Pairs und eignet sich daher für diversifizierte Portfolios.
-
Disziplinierte Handelsauswahl
Mirathor vermeidet zufällige Einträge und handelt nur, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen.
-
Standardmäßig risikoarmes Verhalten
Kontrollierter Drawdown und keine aggressiven Mittelwertbildungsstrategien.
-
Benutzerfreundliches Design
Minimale Einrichtung erforderlich - sofort nach der Installation handelsbereit.
Zeitraum: 5 Jahre
Ersteinlage: $200
Wichtige Metriken
-
Nettogewinn: ~$42,923
-
Gesamte Trades: 1.027
-
Gewonnene Trades: ~80.23%
-
Maximaler Drawdown: ~3.28%
-
Gewinn-Faktor: 2.68
-
Erwartete Auszahlung: ~41.79$
-
Durchschnittlich gewonnener Handel: 83,18$
-
Durchschnittlich verlorener Handel: -$126.19
-
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 37
-
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 4
Höhepunkte der Aktienkurve
-
Gleichmäßiges und konsistentes Wachstum der Bilanz
-
Kein tiefes oder abruptes Absinken des Eigenkapitals
-
Stabile Performance über alle Marktphasen hinweg
-
Hohe Gewinnrate kombiniert mit niedrigem Drawdown
Das System basiert auf einer intelligenten Kombination von unabhängigen Analysemodulen:
-
Impuls- und Korrekturzonenanalyse
-
Volatilitätsbasierte Filterung des Marktrauschens
-
adaptive Positionsgrößenlogik
-
intelligentes Signalbestätigungssystem
-
flexibles Modell für das Positionsmanagement
Mirathor handelt selektiv und vermeidet übermäßige Einstiege. Er verwendet keine aggressiven Erholungstechniken.🔁 Algorithmus-Flexibilität
Obwohl die Standardkonfiguration für GBPUSD M30 optimiert ist, liefert Mirathor auch auf anderen Märkten eine zuverlässige Leistung:
-
anderen Haupt- und Nebenwährungspaaren
-
Zeitrahmen von M15 bis H4
-
jedem Kontotyp (Cent, Standard, ECN, Raw, etc.)
Eine instrumentenspezifische Optimierung kann zur weiteren Verfeinerung durchgeführt werden, ist aber für einen stabilen Betrieb nicht erforderlich.🧩 E mpfohlene Einstellungen
-
Standard-Symbol: GBPUSD
-
Standard-Zeitrahmen: M30
-
Kontotyp: jedes Konto mit geringer Streuung
-
Leverage: je nach Präferenz des Händlers
-
VPS: empfohlen für einen ununterbrochenen Betrieb
-
Dieser EA bietet keine Gewinngarantie.
-
Backtests spiegeln die historische Performance wider; das Verhalten in der Realität kann abweichen.
-
Angemessenes Risikomanagement bleibt unerlässlich.
Mirathor ist ein sorgfältig entwickeltes, gut ausbalanciertes automatisches Handelssystem, das auf Stabilität, Disziplin und adaptive Risikokontrolle setzt.
Es ist ideal für Händler, die algorithmischen Handel ohne aggressive Strategien, mit einer glatten Aktienkurve und einer klaren, transparenten Logik suchen.