Mirathor ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für stabilen algorithmischen Handel unter dynamischen Marktbedingungen entwickelt wurde.

Er kombiniert Preisaktionsmodelle, dynamische Niveaus, Marktstrukturanalysen und adaptives Risikomanagement und schafft so ein robustes System, das auf allen Kontotypen mit minimalen Benutzereingriffen reibungslos funktioniert.

Die Standardoptimierung wird für GBPUSD, M30 durchgeführt, aber der Algorithmus zeigt eine hohe Stabilität über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg.

Algorithmische Präzision ohne Überoptimierung

Nutzt robuste Preismuster und Volatilitätsfilter.

Nicht an einen einzelnen Markt gebunden

Arbeitet zuverlässig mit Majors und Cross-Pairs und eignet sich daher für diversifizierte Portfolios.

Disziplinierte Handelsauswahl

Mirathor vermeidet zufällige Einträge und handelt nur, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen.

Standardmäßig risikoarmes Verhalten

Kontrollierter Drawdown und keine aggressiven Mittelwertbildungsstrategien.

Benutzerfreundliches Design

Minimale Einrichtung erforderlich - sofort nach der Installation handelsbereit.

Zeitraum: 5 Jahre

Ersteinlage: $200

Wichtige Metriken

Nettogewinn: ~$42,923

Gesamte Trades: 1.027

Gewonnene Trades: ~80.23%

Maximaler Drawdown: ~3.28%

Gewinn-Faktor: 2.68

Erwartete Auszahlung: ~41.79$

Durchschnittlich gewonnener Handel: 83,18$

Durchschnittlich verlorener Handel: -$126.19

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 37

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 4

Höhepunkte der Aktienkurve

Gleichmäßiges und konsistentes Wachstum der Bilanz

Kein tiefes oder abruptes Absinken des Eigenkapitals

Stabile Performance über alle Marktphasen hinweg

Hohe Gewinnrate kombiniert mit niedrigem Drawdown

⚙️

Das System basiert auf einer intelligenten Kombination von unabhängigen Analysemodulen:

Impuls- und Korrekturzonenanalyse

Volatilitätsbasierte Filterung des Marktrauschens

adaptive Positionsgrößenlogik

intelligentes Signalbestätigungssystem

flexibles Modell für das Positionsmanagement

Mirathor handelt selektiv und vermeidet übermäßige Einstiege. Er verwendet keine aggressiven Erholungstechniken.

Obwohl die Standardkonfiguration für GBPUSD M30 optimiert ist, liefert Mirathor auch auf anderen Märkten eine zuverlässige Leistung:

anderen Haupt- und Nebenwährungspaaren

Zeitrahmen von M15 bis H4

jedem Kontotyp (Cent, Standard, ECN, Raw, etc.)

Eine instrumentenspezifische Optimierung kann zur weiteren Verfeinerung durchgeführt werden, ist aber für einen stabilen Betrieb nicht erforderlich.

Standard-Symbol: GBPUSD

Standard-Zeitrahmen: M30

Kontotyp: jedes Konto mit geringer Streuung

Leverage: je nach Präferenz des Händlers

VPS: empfohlen für einen ununterbrochenen Betrieb

Dieser EA bietet keine Gewinngarantie.

Backtests spiegeln die historische Performance wider; das Verhalten in der Realität kann abweichen.

Angemessenes Risikomanagement bleibt unerlässlich.

🧩 E⚠️

Mirathor ist ein sorgfältig entwickeltes, gut ausbalanciertes automatisches Handelssystem, das auf Stabilität, Disziplin und adaptive Risikokontrolle setzt.

Es ist ideal für Händler, die algorithmischen Handel ohne aggressive Strategien, mit einer glatten Aktienkurve und einer klaren, transparenten Logik suchen.